Bộ sưu tập xe sang của chủ nhân Quả bóng vàng 2025

  • Thứ tư, 24/9/2025 08:41 (GMT+7)
  • 16 giờ trước

Cầu thủ người Pháp sở hữu nhiều mẫu xe hạng sang với tổng giá trị gần một triệu USD.

Xe cua Ousmane Dembele anh 1

Ousmane Dembele đã chính thức bước lên bục vinh quang, giành lấy Quả bóng vàng 2025. Ảnh: Reuters.
Xe cua Ousmane Dembele anh 2

Ở tuổi 28, cầu thủ Paris Saint-Germain không chỉ mang về giải thương danh giá nhất làng bóng, chức vô địch Champions League đầu tiên cho đội nhà, mà còn sở hữu bộ sưu tập ôtô trị giá cả triệu USD. Ảnh: Reuters.
Xe cua Ousmane Dembele anh 3

Theo truyền thông quốc tế, Dembele từng được bắt gặp bên cạnh chiếc Bentley Bentayga với gói nâng cấp từ Mansory, giá bán vượt mốc 550.000 USD. Ảnh: Topgear.

Xe cua Ousmane Dembele anh 4

Ở phiên bản tiêu chuẩn, chiếc SUV này được trang bị động cơ V8 cho công suất khoảng 750 mã lực. Sau khi "vào tay" Mansory với máy W12, công suất của Bentayga tăng lên mức 900 mã lực. Ảnh: Topgear.
Xe cua Ousmane Dembele anh 5

Người hâm mộ của PSG còn bắt gặp Dembele xuất hiện cùng chiếc Mercedes-Maybach S Class trị giá gần 300.000 USD. Ảnh: Topgear.
Xe cua Ousmane Dembele anh 6

Không rõ chiếc của cầu thủ người Pháp là phiên bản nào. S-Class 580 4MATIC được trang bị động cơ 3.0L V8 cho công suất 496 mã lực. Trong khi chiếc 680 4MATIC sử dụng máy V12 6.0L, công suất có thể lên đến 621 mã lực. Ảnh: Topgear.
Xe cua Ousmane Dembele anh 7

Dembele còn sở hữu một chiếc Mercedes-Benz V-Class 250 AMG trị giá gần 90.000 USD. Ảnh: Topgear.
Xe cua Ousmane Dembele anh 8

Chuyên cơ mặt đất có chiều dài cơ sở vượt mức 5,47 m, đi cùng máy diesel 2.0L, đủ để mang đến cảm giác êm ái khi di chuyển trên đường sau những buổi tập huấn nhưng vẫn mạnh mẽ. Ảnh: Topgear.
Xe cua Ousmane Dembele anh 9

Một số nguồn tin từ châu Âu còn khẳng định Dembele sở hữu một chiếc Mercedes-AMG G 63 trong garage, trị giá khoảng 180.000 USD. Ảnh: Topgear.
Xe cua Ousmane Dembele anh 10

Cầu thủ của PSG còn từng xuất hiện cùng chiếc Audi RS7 2019 trị giá 120.000 USD. Xe có thể sở hữu máy xăng V8, cho công suất khoảng 591 mã lực. Ảnh: Topgear.
Xe cua Ousmane Dembele anh 11

Chiếc hypercar duy nhất xuất hiện trong bộ sưu tập ôtô của Dembele là Ferrari F8 Tributo, sử dụng máy V8 3.9L turbo. Mẫu xe này có giá khoảng 150.000-200.000 USD tùy cấu hình và tùy chọn nâng cấp của khách hàng. Ảnh: Topgear.

