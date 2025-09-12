Bố thợ xây, mẹ cấy thuê nuôi con thành kỹ sư, bác sĩ nội trú

Cả đời lam lũ với công việc tay chân, vợ chồng ông Lê Văn Hòa (Hà Nội) nuôi 3 người con ăn học thành kỹ sư, dược sĩ và bác sĩ nội trú khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Vợ chồng ông Lê Văn Hòa và bà Hoàng Thị Thiết nuôi dạy 3 con thành tài khiến nhiều người ngưỡng mộ.

“Bố thợ xây, mẹ cấy thuê, làm ruộng, con lớn là kỹ sư tốt nghiệp ĐH Bách Khoa Hà Nội, con thứ tốt nghiệp ĐH Dược Hà Nội, đang học Master (thạc sĩ - PV) tại Pháp, con út là bác sĩ nội trú tại ĐH Y Hà Nội”, dòng chú thích đi kèm bức ảnh một gia đình ở Thanh Oai (Hà Nội) lan truyền trên mạng xã hội.

Cộng đồng mạng gọi đây là “gia đình cực phẩm”, bày tỏ sự cảm phục trước sự hy sinh của cha mẹ và nghị lực vượt khó của các con.

Hai vợ chồng trong bức ảnh gây sốt là ông Lê Văn Hòa (sinh năm 1969) và bà Hoàng Thị Thiết (sinh năm 1973). Từ căn nhà nhỏ ở làng Chuông, làng nghề làm nón nổi tiếng của Thanh Oai, họ đã nuôi dạy 3 người con khôn lớn, thành đạt.

Con trai cả Lê Tiến Hiệp (sinh năm 1995) tốt nghiệp ĐH Bách khoa Hà Nội, làm kỹ sư cơ khí; con gái thứ Lê Thị Ngọc Bích (sinh năm 1999) tốt nghiệp ĐH Dược Hà Nội, hiện theo học hệ sau đại học tại Pháp; con gái út Lê Thị Bích Ngọc (sinh năm 1999) là bác sĩ nội trú tại ĐH Y Hà Nội.

Bố mẹ không bao giờ mua quần áo mới

Chia sẻ với Tri Thức - Znews từ Pháp, Ngọc Bích xác nhận bố cô làm thợ xây, mẹ vừa làm nông vừa cấy thuê vào ngày mùa và làm thêm nghề làm nón để kiếm tiền lo học phí cho 3 anh em.

“Ngày xưa, nhà mình nghèo lắm. Bố mẹ chẳng bao giờ dám mua quần áo mới. Bố đi xây, mẹ đi gặt thuê. Đến ngày mùa, cả nhà cùng nhau ra đồng. Bố đi công trình về cũng lao ra phụ tuốt lúa cùng mấy mẹ con”, Bích nhớ lại.

Còn trong ký ức con gái út Bích Ngọc, hình ảnh cha dãi nắng dầm mưa, làm việc ngoài trời bất kể trời nắng 40 độ C hay mưa rào, chính là động lực để cô và anh chị quyết tâm học hành, “vượt khó, vượt nghèo”.

Hai chị em Bích Ngọc - Ngọc Bích chọn theo ngành Y, Dược gắn với mong muốn của cha - người từng làm y tá trong thời gian đi bộ đội.

Vì hoàn cảnh khó khăn, gia đình không có điều kiện cho con học thêm, 3 anh em chủ yếu tự học. “Hồi cấp 3, chúng mình gần như không đi học thêm, chỉ mua sách vở về tự học. Sáng dậy từ 5h ôn bài, tối học đến khuya. Cứ thế mà cố gắng để thoát nghèo”, Ngọc kể.

Thành quả cho sự chăm chỉ, nỗ lực là những con số ấn tượng. Ngọc Bích đạt 27,85 điểm, đỗ ĐH Dược Hà Nội. Em gái sinh đôi Bích Ngọc đạt 29,6 điểm, đỗ ĐH Y Hà Nội. Với hai chị em, con đường này không chỉ là đam mê mà còn gắn với mong muốn của cha - người từng làm y tá trong thời gian đi bộ đội.

Sau tốt nghiệp, Ngọc Bích đi làm cho một công ty nước ngoài ở Việt Nam 1,5 năm, rồi sang Pháp học thạc sĩ. Cô cho biết cuộc sống hiện tại khá ổn vì được công ty hỗ trợ chi phí học tập. Trong nước, anh cả Tiến Hiệp đi làm kỹ sư; em gái út đã lập gia đình, hiện là bác sĩ nội trú nội khoa của ĐH Y Hà Nội.

“Cuốn sổ tiết kiệm” của bố mẹ

Theo lời Ngọc Bích, dù từng rất vất vả, bố mẹ cô chưa bao giờ bắt các con bỏ học. Chị em cô tự lo sinh hoạt phí bằng việc đi gia sư, còn học phí luôn có sự đồng hành từ cha mẹ và anh trai. “Chưa bao giờ gia đình tôi cân nhắc chuyện dừng học vì khó khăn. Chúng tôi tin rằng cứ cố gắng thì sẽ tìm được giải pháp”, cô kể.

Biết được chuyện hình ảnh gia đình mình chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, được nhiều người ngưỡng mộ, con gái út Bích Ngọc kể bố mẹ cô rất vui, "cười suốt nhưng vẫn dặn các con phải biết khiêm tốn".

"Bố mẹ tôi cũng như bao phụ huynh khác, đã vất vả lam lũ cả một đời để dành điều tốt đẹp nhất cho các con. Giờ nhìn con khôn lớn, thành đạt, bố mẹ hạnh phúc lắm. Tôi nghĩ những lời khen dành cho bố mẹ cũng đều xứng đáng", Ngọc bày tỏ.

Ba anh em Bích Ngọc đều mong ước kiếm nhiều tiền và có thời gian để đưa bố mẹ đi nhìn ngắm thế giới.

Không chỉ đạt thành tích tốt trong học tập, công việc, 3 anh chị em Tiến Hiệp, Ngọc Bích, Bích Ngọc còn là những người con có hiếu với cha mẹ. Từ nhỏ, cả ba đều tự giác làm việc nhà, phơi thóc lúa rồi nấu cơm, giúp bố mẹ làm nón để có thêm chi phí trang trải cuộc sống, học tập. Đến khi lớn, họ cũng luôn nhắc về cha mẹ với sự yêu thương và biết ơn vô hạn.

Bích kể bố mẹ hay đùa 3 anh em là "cuốn sổ tiết kiệm" trong tương lai của họ. Thế nhưng khi cả 3 đã trưởng thành và có chút công danh để có thể đỡ đần bố mẹ, họ vẫn không ngừng nghỉ làm việc. Ông Hòa vẫn đi làm xây dựng, bà Thiết vẫn quen làm việc tự do. Các con cũng hiểu đó là "niềm vui" của bố mẹ nên không ngăn cản.

Khi được hỏi điều gì khiến bố mẹ tự hào nhất, Ngọc Bích không nhắc đến thành tích học tập mà nói: “Bố mẹ tôi không học cao, nhưng luôn dạy con phải sống có đạo đức, lương thiện, tử tế. Có lẽ điều mà bố mẹ tôi tự hào nhất là có 3 người con khỏe mạnh, được giáo dục đàng hoàng. Còn chúng tôi tự hào vì có bố mẹ đã dạy các con những điều đó”.

Cả 3 anh em đều chung một ước mơ giản dị là kiếm thật nhiều tiền và có thời gian để đưa bố mẹ đi ngắm thế giới. “Chúng tôi đã, đang và sẽ luôn nói với bố mẹ rằng: Con yêu bố mẹ nhiều, cảm ơn bố mẹ vì tất cả”, Ngọc Bích xúc động nói.