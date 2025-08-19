Bộ trưởng Lương Tam Quang điện đàm với Bộ trưởng Công an Trung Quốc

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, hợp tác phòng, chống tội phạm tiếp tục đạt kết quả tích cực, trở thành “điểm sáng” trong quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam. Nguồn: TTXVN.

Chiều 19/8, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam có cuộc điện đàm với Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng.

Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang cảm ơn đồng chí Vương Tiểu Hồng đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân; ghi nhận sự tham dự của đồng chí Lưu Trung Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc cũng như việc đồng chí Vương Tiểu Hồng cử đoàn nhạc Cảnh sát tham gia Đại nhạc hội Cảnh sát quốc tế 2025, góp phần làm nên dấu ấn đặc biệt của sự kiện.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh từ sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm (tháng 8/2024) và chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình (tháng 4/2025), quan hệ hai Đảng, hai nước tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực: chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng, giao lưu văn hóa và nhân dân.

Những kết quả đó đã góp phần làm sâu sắc hơn nội hàm Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện và Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc theo hướng ngày càng thực chất, hiệu quả.

Nhất trí với đánh giá của đồng chí Vương Tiểu Hồng về kết quả hợp tác giữa Bộ Công an hai nước thời gian qua, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh nhiều nội dung hợp tác nổi bật. Hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia tiếp tục đạt kết quả tích cực, trở thành “điểm sáng” trong quan hệ hai Bộ; đặc biệt trong đấu tranh với tội phạm hình sự, ma túy, giải cứu nạn nhân, truy bắt tội phạm và quản lý xuất nhập cảnh trái phép.

Cùng với đó, các cơ chế hợp tác như: Hội nghị cấp Bộ trưởng về phòng, chống tội phạm, Đối thoại An ninh chiến lược cấp Thứ trưởng và Đối thoại 3+3 tiếp tục phát huy vai trò quan trọng, là diễn đàn để hai bên trao đổi những vấn đề chiến lược, thảo luận giải pháp phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, bảo vệ Đảng, chế độ; đồng thời kịp thời tham mưu lãnh đạo cấp cao hai nước biện pháp xử lý ổn thỏa các vấn đề nảy sinh, kiểm soát bất đồng, củng cố lòng tin chiến lược.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh về việc bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao và sự kiện chính trị quan trọng ở mỗi nước; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân cũng như an toàn hoạt động của cơ quan, doanh nghiệp nước này tại nước kia.

Bộ Công an Việt Nam cũng đánh giá cao cơ chế hợp tác thực thi pháp luật Mekong-Lan Thương do Bộ Công an Trung Quốc khởi xướng. Dù hiện đang tham gia với vai trò quan sát viên, Việt Nam tiếp tục ủng hộ và tích cực tham gia các kế hoạch, chương trình hành động phòng ngừa, đấu tranh tội phạm xuyên quốc gia trong khuôn khổ cơ chế, trên cơ sở tôn trọng chủ quyền và pháp luật của mỗi nước.

Dịp này, Bộ trưởng Lương Tam Quang trân trọng mời đồng chí Vương Tiểu Hồng sang thăm Việt Nam và đồng chủ trì Hội nghị cấp Bộ trưởng về phòng, chống tội phạm lần thứ 9.