Bộ trưởng và các thứ trưởng GD&ĐT có nhiệm vụ gì?

Bộ GD&ĐT vừa ban hành quyết định về việc phân công nhiệm vụ của bộ trưởng và các thứ trưởng.

Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: Moet.

Cùng với Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, hiện tại, Bộ GD&ĐT có 5 thứ trưởng, gồm ông Phạm Ngọc Thưởng, ông Nguyễn Văn Phúc, ông Lê Tấn Dũng, ông Lê Quân và bà Nguyễn Thị Kim Chi.

Theo phân công nhiệm vụ, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn là người lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ và bộ trưởng theo quy định.

Ông Sơn trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo; công tác tổ chức cán bộ; công tác thi đua, khen thưởng; công tác pháp chế; công tác kiểm tra; nhiệm vụ cải cách hành chính báo chí, truyền thông giáo dục; khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực giáo dục.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng là chủ tài khoản số 1 của bộ; thực hiện các nhiệm vụ của thành viên Chính phủ và các nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân công.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng phụ trách các lĩnh vực giáo dục phổ thông; phân luồng và hướng nghiệp học sinh; phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; giáo dục trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Ông thưởng cũng phụ trách lĩnh vực quản lý văn bằng, chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân, chứng chỉ do nước ngoài cấp trong phạm vi quản lý của bộ; công tác thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; thi đánh giá năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài; liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam...

Trong khi đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc phụ trách các lĩnh vực giáo dục đại học; công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, công tác kiểm tra trong lĩnh vực được phân công.

Ông Phúc cũng giúp bộ trưởng chỉ đạo các nhiệm vụ thường xuyên thực hiện quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học; chỉ đạo các công việc thường xuyên của Vụ Pháp chế; chỉ đạo một số công việc cụ thể của công tác khoa học, công nghệ; thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức thuộc quản lý của bộ...

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng được phân công phụ trách các lĩnh vực kế hoạch - tài chính, đầu tư công; cơ sở vật chất và thiết bị trường học; xã hội hóa giáo dục; công tác quy hoạch ngành, địa phương; phòng thủ dân sự quốc gia.

Ông Phúc cũng phụ trách công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, công tác kiểm tra trong lĩnh vực được phân công; xây dựng và theo dõi kế hoạch kiểm tra của bộ.

Ngoài ra, ông còn giúp bộ trưởng chỉ đạo công tác cải cách hành chính của bộ; công tác tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của bộ... Thứ trưởng Lê Tấn Dũng là chủ tài khoản số 2 của bộ.

Thứ trưởng Lê Quân, người mới nhận nhiệm vụ từ đầu tháng 9/2025, sẽ phụ trách các lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; giáo dục thường xuyên; hợp tác quốc tế; công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, công tác kiểm tra trong lĩnh vực được phân công.

Ông Quân giúp bộ trưởng chỉ đạo các nhiệm vụ thường xuyên thực hiện quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

Cuối cùng, Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi phụ trách các lĩnh vực giáo dục mầm non; công tác chính trị tư tưởng; công tác học sinh, sinh viên; giáo dục thể chất; giáo dục quốc phòng và an ninh.

Bà Chi cũng phụ trách công tác dân số, gia đình và trẻ em; công tác phụ nữ và công tác bình đẳng giới của ngành; công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, công tác kiểm tra trong lĩnh vực được phân công.

Ngoài ra, bà Chi giúp bộ trưởng chỉ đạo công việc thường xuyên của công tác thi đua, khen thưởng và công tác quản lý nhà nước đối với các hội, hiệp hội, quỹ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo;

Ngoài các lĩnh vực phụ trách nêu trên, bộ trưởng và các thứ trưởng còn phụ trách các đơn vị thuộc bộ, theo dõi chung các tỉnh, chỉ đạo các hoạt động liên quan và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công.