Bộ trưởng Y tế Nga cứu người trên chuyến bay đến Việt Nam

Một hành khách trên chuyến bay từ Moscow (Nga) đến Hà Nội bị tăng huyết áp. Bộ trưởng Mikhail Murashko lập tức cấp cứu, giúp bệnh nhân ổn định trong 1 tiếng.

Bộ trưởng Y tế Nga cứu người bị tăng huyết áp trên máy bay Hình ảnh Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cấp cứu, chăm sóc cho bệnh nhân trên chuyến bay Moscow - Hà Nội khiến nhiều người xúc động.

Trong bài đăng trên X tối 14/9, trang của đài RT (Nga) chia sẻ video với chú thích "Bộ trưởng Y tế Nga cứu sống người giữa không trung. Một người đàn ông Nga bị tăng huyết áp trên chuyến bay từ Moscow đến Hà Nội. Bộ trưởng Mikhail Murashko đã hành động ngay lập tức và ổn định tình trạng của ông ấy trong vòng một giờ".

Theo nguồn tin, 3 giờ sau khi chuyến bay Moscow - Hà Nội khởi hành, một hành khách người Nga bị tăng huyết áp, khiến phi hành đoàn phải khẩn cấp yêu cầu hỗ trợ y tế.

May mắn, trong số hành khách khi đó có Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko, người đang trên đường đến thăm chính thức Việt Nam. Ngay lập tức, ông Murashko tiến hành điều trị và ổn định tình trạng nạn nhân.

Video lan truyền nhanh chóng trên các diễn đàn mạng xã hội ở Nga và Việt Nam. Nhiều người dành lời khen ngợi và ngưỡng mộ tài năng của Bộ trưởng Murashko, đồng thời cảm thấy bệnh nhân trên chuyến bay may mắn.

Theo tờ Economic Times, ông Mikhail Murashko (58 tuổi) giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế Nga kể từ ngày 21/1/2020. Trước đó, ông là lãnh đạo cơ quan giám sát y tế liên bang của Nga (Roszdravnadzor) và làm việc trong cơ quan quản lý chăm sóc sức khỏe khu vực.

Ông Mikhail Murashko có chuyến thăm chính thức Việt Nam giữa tháng 9. Ảnh: Sputnik.

Sinh ra tại Sverdlovsk, ông Murashko là bác sĩ và nhà quản lý y tế lâu năm, bắt đầu sự nghiệp với tư cách là bác sĩ sản phụ khoa tại Cộng hòa Komi trước khi trở thành người đứng đầu Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Chu sinh.

Ông Murashko chuyển sang làm việc tại cơ quan liên bang với tư cách là phó giám đốc Roszdravnadzor, cơ quan giám sát chăm sóc sức khỏe của Nga, và trở thành người đứng đầu vào năm 2015.

Tổng thống Vladimir Putin đã bổ nhiệm ông làm Bộ trưởng Y tế trong Nội các của Thủ tướng Mikhail Mishustin vào năm 2020. Sự nghiệp của Murashko cho thấy giá trị của việc bổ nhiệm các nhà lãnh đạo có chuyên môn sâu để đứng đầu các bộ quan trọng.