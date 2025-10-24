Bỏ việc ở ByteDance, cô gái TP.HCM kiếm tiền từ chiếc máy may của mẹ

Sau hơn một năm nghỉ việc tại ByteDance, công ty công nghệ sở hữu TikTok, Khanh Lê đã xây dựng được thương hiệu riêng tại TP.HCM. Tháng 9, cô đã xuất lô hàng đầu tiên sang Mỹ.

Khanh Lê quyết định nghỉ việc vào năm ngoái để dồn toàn bộ tâm sức cho dự án khởi nghiệp.

Tháng 7/2024, sau hai năm làm việc tại ByteDance Mỹ, Lê Nguyễn Thùy Khanh (25 tuổi) quyết định nghỉ việc, trở về Việt Nam để khởi nghiệp. Trước đó, cô đang là chuyên viên tuyển dụng nhân tài (Talent Acquisition Partner) của ByteDance, với mức thu nhập trước thuế 90.000- 100.000 USD /năm - con số đáng mơ ước với người mới ra trường.

“Từ bỏ mức thu nhập lý tưởng để khởi nghiệp là quyết định liều lĩnh, nhưng tôi chưa bao giờ hối hận. Tôi muốn thoát khỏi ‘vòng lặp tư bản’, làm điều gì đó mang giá trị thật cho bản thân”, Khanh nói với Tri Thức - Znews.

Khởi đầu từ chiếc máy may của mẹ

Khanh từng có 8 năm sinh sống và làm việc tại Mỹ. Cô du học ngành Truyền thông đa phương tiện và Phân tích dữ liệu tại Đại học Washington (Seattle) và tốt nghiệp sớm một năm. Sau đó, cô làm marketing cho một startup ở Thung lũng Silicon, rồi chuyển sang ByteDance - nơi cô chiêu mộ kỹ sư phần mềm cho các nhóm sản phẩm của TikTok.

Dù công việc ổn định và môi trường chuyên nghiệp, cô dần nhận ra “sự lặp lại” ở những đồng nghiệp kỳ cựu. “Tôi không muốn 10 năm nữa vẫn ngồi ở vị trí đó, làm những việc như hôm nay”, Khanh nói.

Đầu năm 2024, Khanh bắt đầu thử sức trong lĩnh vực thời trang gia dụng. Từ chiếc máy may cũ của mẹ, cô tự học cách cắt, vẽ rập, may mẫu và tìm hiểu thị trường Việt Nam. Khi thấy ở Mỹ có rất nhiều sản phẩm ghi “Made in Vietnam”, Khanh nghĩ nếu người Việt có thể gia công tốt như vậy, tại sao mình không làm ra sản phẩm của riêng mình.

Khanh Lê (giữa) cùng các đồng nghiệp ở ByteDance.

Khanh chọn khởi nghiệp với dòng túi xách đa dụng bằng nylon, bền và phù hợp thời tiết Việt Nam. Tháng 3/2024, cô gửi mẫu đầu tiên về xưởng ở TP.HCM sản xuất thử. Khi đăng bán trên sàn thương mại điện tử, dù chỉ có một sản phẩm, cửa hàng vẫn được khách ủng hộ và bán chạy.

Nhận thấy tiềm năng, cô tiếp tục phát triển thêm mẫu, rồi đưa ra quyết định dứt khoát trong kỳ review giữa năm ở ByteDance: nghỉ việc để toàn tâm khởi nghiệp.

Tháng 7/2024, Khanh về TP.HCM tìm hiểu sâu hơn về thị trường. Cuối năm, cô mang những chiếc túi của mình tham gia hội chợ LÔCÔ Art Market - nơi thương hiệu trẻ được đón nhận tích cực. “Tôi nhận ra Việt Nam là nơi có thể bắt đầu giấc mơ này với nguồn lực phù hợp”, cô nói.

Khanh Lê và bạn trai mang thương hiệu túi của mình đến hội chợ tại TP.HCM cuối năm ngoái.

Từ đi làm thuê đến học làm chủ

Như nhiều người trẻ khởi nghiệp, Khanh phải học lại từ đầu - từ cách chọn vải, làm việc với xưởng đến xoay vòng vốn. Cô đầu tư toàn bộ khoản tiết kiệm cá nhân khoảng 8.000 USD cho lô hàng đầu tiên, sau đó rót thêm 13.000 USD để mở văn phòng riêng tại TP.HCM.

“Có những lô hàng lỗi, mất tiền oan vì thiếu kinh nghiệm, nhưng tôi xem đó như học phí”, cô kể. Bạn trai và gia đình hỗ trợ cô về tài chính và vận hành. Ba của Khanh - một doanh nhân nhiều năm kinh nghiệm - ban đầu phản đối, nhưng sau khi thấy con gái kiên định, ông chuyển sang ủng hộ và cố vấn về quản lý, nguồn vốn.

Từ chỗ là nhân viên tập đoàn toàn cầu, Khanh giờ phải tự làm tất cả: lên ý tưởng, thiết kế, kiểm tra sản xuất, làm nội dung mạng xã hội và chăm sóc khách hàng. “Trước đây, tôi chỉ cần làm tốt phần việc của mình. Giờ, tôi phải nghĩ cho cả đội, cả dòng tiền”, cô nói.

Khanh và những khách hàng mua túi vào ngày khai trương văn phòng ở TP.HCM.

Hiện thương hiệu của Khanh có 6 mẫu túi chính, chủ yếu bán online qua mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Khách hàng không chỉ quay lại mua lần hai mà còn giới thiệu bạn bè - điều cô coi là tín hiệu khả quan nhất.

Tháng 9 vừa qua, Khanh đã xuất lô hàng đầu tiên sang Mỹ. Cô dự kiến mở bán vào cuối năm để thử nghiệm nhu cầu thị trường quốc tế. “Tôi muốn xây dựng một thương hiệu Việt được biết đến ở nước ngoài, không chỉ vì giá rẻ mà vì thiết kế thông minh và chất lượng thật”, cô nói.

Ở tuổi 25, Khanh xem quyết định bỏ việc lương cao để về Việt Nam là một cột mốc thay đổi cuộc đời. “Làm chủ có áp lực, nhưng tôi cảm thấy sống thật với chính mình. Tôi chọn thử và sai, còn hơn sống trong vùng an toàn mãi mãi”.