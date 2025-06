Bộ Y tế cảnh báo khẩn về Siro ăn ngon Hải Bé

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) phát đi khuyến cáo người dân không nên sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Siro ăn ngon Hải Bé trong khi các cơ quan chức năng đang xác minh vụ việc.

Công an xác định sản phẩm “Siro ăn ngon Hải Bé” bán ra thị trường hơn 100.000 hộp là hàng giả. Ảnh chụp màn hình

Cục An toàn thực phẩm cho biết theo thông tin trên trang thông tin điện tử của Công an tỉnh Ninh Bình, ngày 14/6, Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Trần Đại Phúc - Giám đốc Công ty TNHH Hải Bé - và Lê Văn Hải - chủ tài khoản TikTok "Gia đình Hải Sen", đồng sáng lập công ty này.

Kết quả giám định đối với các chỉ tiêu chất lượng của thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Siro ăn ngon Hải Bé - sản phẩm do Công ty TNHH Hải Bé công bố và chịu trách nhiệm chất lượng sản phẩm xác định: các chất gồm vitamin A, canxi, vitamin C (chất chính tạo nên công dụng của sản phẩm) chỉ đạt dưới 70% so với công bố.

Do đó, hai cá nhân nêu trên đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố theo quy định tại khoản 1, Điều 193, Bộ luật hình sự năm 2015.

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người dân không nên sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Siro ăn ngon Hải Bé của Công ty TNHH Hải Bé trong khi các cơ quan chức năng đang xác minh vụ việc.

Trước đó, Siro ăn ngon Hải Bé trở thành sản phẩm "quốc dân" trên mạng xã hội. Chỉ cần vài lần lướt TikTok, người dùng dễ dàng bắt gặp video từ kênh "Gia đình Hải Sen" - nơi Lê Văn Hải cùng vợ con đều góp mặt, chia sẻ câu chuyện nuôi con khỏe mạnh nhờ dùng loại siro này.

Để tăng độ tin cậy, Hải không ngần ngại cho chính con gái mình uống trực tiếp sản phẩm ngay trên các video. Trong video, người này quảng bá "Siro ăn ngon Hải Bé giúp bổ sung kẽm, vitamin C, nhóm B… hỗ trợ bé ăn ngon, hấp thu tốt, tăng sức đề kháng. Dùng được cho trẻ từ 1 tuổi, giá chỉ 160.000 đồng/hộp 30 gói".

Trước khi bị phanh phui là hàng giả, loại siro này đã bán ra hơn 100.000 sản phẩm, thu về doanh thu ước tính hàng chục tỷ đồng, phần lớn qua các nền tảng mạng xã hội.