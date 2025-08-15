Bộ Y tế khảo sát sự hài lòng của người bệnh trên toàn quốc

Bộ Y tế vừa thành lập 4 đoàn kiểm tra để đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát mức độ hài lòng của người bệnh, nhân viên y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước.

Theo quyết định do Thứ trưởng Trần Văn Thuấn ký, phạm vị kiểm tra từ các bệnh viện từ công lập đến tư nhân. Ảnh: Đinh Hà.

GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Y tế, cho biết các đoàn sẽ thực hiện nhiều nhiệm vụ, gồm: kiểm tra chất lượng bệnh viện; khảo sát sự hài lòng của bệnh nhân và nhân viên y tế; giám sát việc thực hiện các quy định về khám, chữa bệnh, giám định pháp y và pháp y tâm thần.

Phạm vi kiểm tra trải rộng từ các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, bệnh viện công lập và tư nhân do địa phương quản lý, đến các viện và trung tâm giám định pháp y tâm thần ở Trung ương, khu vực, cùng các cơ sở khám chữa bệnh khác.

Theo quyết định của Bộ Y tế, trưởng đoàn kiểm tra là Cục trưởng và 3 Phó cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh. Thành viên đoàn gồm cán bộ, chuyên viên của Cục, cùng đại diện các đơn vị, bệnh viện trực thuộc Bộ và Sở Y tế được mời tham gia. Mỗi trưởng đoàn sẽ xác định đơn vị và nội dung kiểm tra trọng tâm, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

Thời gian kiểm tra diễn ra từ nay đến ngày 30/12.

Những năm gần đây, Bộ Y tế liên tục đẩy mạnh các hoạt động nâng cao sự hài lòng của người bệnh, chú trọng cải thiện chất lượng dịch vụ và thái độ phục vụ của nhân viên y tế. Mục tiêu là nâng cao niềm tin của người dân đối với y tế công lập, đồng thời tăng hiệu quả hoạt động của các bệnh viện.

Kết quả đánh giá năm 2024 cho thấy nhiều cơ sở đã có bước tiến rõ rệt: ứng dụng kỹ thuật cao, cải tiến quy trình đón tiếp, giảm đáng kể thời gian chờ xét nghiệm, qua đó nâng cao trải nghiệm của bệnh nhân.