Bộ Y tế lên tiếng vụ gần 2.500 tỷ đồng BHYT bị 'treo' ở TP.HCM

Bộ Y tế yêu cầu tạm dừng thu hồi chi phí bảo hiểm y tế trên thiết bị y tế chưa hoàn tất thủ tục và sớm giải ngân gần 2.500 tỷ đồng vượt dự toán cho TP.HCM.

Hàng nghìn tỷ đồng BHYT ở các bệnh viện TP.HCM chưa được thanh toán. Ảnh: Duy Hiệu.

Ngày 12/8, Bộ Y tế cho biết đã tiếp nhận kiến nghị từ Sở Y tế TP.HCM liên quan đến tình trạng chậm thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt dự toán và thu hồi khoản chi trên các thiết bị y tế chưa hoàn tất thủ tục xác lập sở hữu toàn dân.

Theo Sở Y tế TP.HCM, năm 2023, các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn phát sinh khoản vượt dự toán 557,5 tỷ đồng . Con số này đã được Bảo hiểm xã hội TP.HCM giám định, thẩm định và gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Đến năm 2024, chi phí bảo hiểm y tế tiếp tục tăng mạnh, số vượt dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao theo Quyết định 930/QĐ-TTg ngày 5/9/2024 là khoảng 1.950 tỷ đồng .

Song song đó, Bảo hiểm xã hội TP.HCM vẫn đang tiến hành thu hồi chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thực hiện trên các thiết bị y tế chưa hoàn thành xác lập sở hữu toàn dân trước ngày 4/3/2023.

Bộ Y tế nhận định việc chưa được thanh toán và thời gian chờ kéo dài gây khó khăn lớn cho các bệnh viện trong cân đối thu - chi, trả nợ tiền thuốc, duy trì hoạt động, ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Bộ Y tế đưa ra 4 quan điểm xử lý:

Thứ nhất, về chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thực hiện trên thiết bị y tế chưa hoàn tất xác lập sở hữu toàn dân, Bộ Y tế đã có công văn từ tháng 2 đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chưa thu hồi. Bộ đang báo cáo Chính phủ và đề nghị tiếp tục tạm dừng thu hồi cho tới khi có quyết định chính thức của Thủ tướng.

Thứ hai, với khoản vượt dự toán năm 2023, Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẩn trương báo cáo Bộ Tài chính, trình Chính phủ phê duyệt để thanh toán cho các cơ sở khám chữa bệnh, trong đó có TP.HCM.

Thứ ba, năm 2024, Bộ Y tế yêu cầu Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo bảo hiểm xã hội các địa phương thực hiện đúng quy định tại Luật bảo hiểm y tế, Nghị định 146/2018/NĐ-CP và Nghị định 75/2023/NĐ-CP trong xử lý khoản vượt dự kiến chi.

Cuối cùng, Bộ đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo các địa phương thực hiện tạm ứng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo đúng tỷ lệ và số lần quy định tại Điều 32 Luật bảo hiểm y tế, bảo đảm nguồn kinh phí phục vụ hoạt động khám chữa bệnh cho nhân dân.

Trước đó, Sở Y tế TP.HCM đã gửi văn bản kiến nghị đến UBND TP.HCM về việc bảo hiểm xã hội chưa chi trả khoản vượt dự toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của hai năm 2023 và 2024. Việc chậm thanh toán kéo dài khiến nhiều bệnh viện gặp khó khăn cân đối tài chính, nợ tiền thuốc, ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh và quyền lợi người bệnh.