Bộ Y tế: Người dân tiếp cận dịch vụ y tế, không phải lo lắng tài chính

Bộ trưởng Y tế nhấn mạnh miễn viện phí phải gắn với BHYT toàn dân, phát huy tinh thần cộng đồng: người khỏe giúp người yếu, ngân sách cùng chi trả, bảo đảm không ai bị bỏ lại.

Bà Đào Hồng Lan khẳng định miễn viện phí ở mức cơ bản cho toàn dân thông qua bảo hiểm y tế vào năm 2030 là chủ trương rất nhân văn. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Trong chia sẻ mới nhất với báo chí, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh việc chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước.

Trên cơ sở đó, Đảng ủy Bộ Y tế đã xây dựng và báo cáo Đảng ủy Chính phủ, trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 về một số giải pháp trọng tâm trong lĩnh vực y tế. Một trong những nội dung mang tính chất đột phá là chính sách miễn viện phí. Vấn đề này được đông đảo người dân quan tâm.

Hiểu rõ về chính sách miễn viện phí cơ bản

Bà Đào Hồng Lan khẳng định miễn viện phí ở mức cơ bản cho toàn dân thông qua bảo hiểm y tế vào năm 2030 là chủ trương rất nhân văn, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta, có ý nghĩa an sinh xã hội sâu sắc, hợp lòng dân, giúp phát hiện sớm bệnh tật, giảm chi phí y tế. Điều này cũng thể hiện rõ quan điểm người dân là chủ thể trung tâm, được ưu tiên cao nhất trong xây dựng, thực hiện các chính sách tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe.

Theo đó, Bộ Y tế đang khẩn trương xây dựng Đề án triển khai. Chính sách này vẫn phải dựa trên nền tảng trụ cột là bảo hiểm y tế, đồng thời thực hiện có lộ trình.

"Nhà nước và quỹ sẽ chi trả các chi phí y tế cơ bản, thiết yếu, giảm tối đa gánh nặng tài chính cho người dân - trước hết là đối với đối tượng chính sách xã hội, người yếu thế, người có thu nhập thấp và một số đối tượng cần ưu tiên khác. Phần dịch vụ y tế theo yêu cầu, vượt mức cơ bản thì người bệnh vẫn phải chi trả một phần để nâng cao ý thức sử dụng dịch vụ hợp lý, tiết kiệm chi phí", bà Lan nói.

Bộ trưởng Y tế cũng nhấn mạnh chính sách miễn viện phí phải gắn chặt với bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, mọi người đều tham gia bảo hiểm y tế để chia sẻ rủi ro, người có điều kiện lo cho người nghèo, người khoẻ đỡ người yếu; cùng với hỗ trợ của ngân sách nhà nước để người bệnh không phải trả thêm chi phí khi không may mắc bệnh.

Bộ Y tế cho biết từ năm 2026, người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm. Mỗi người dân sẽ được lập hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý bệnh tật suốt vòng đời, từ khi còn là bào thai cho tới lúc về già.

Chính sách miễn viện phí phải gắn chặt với bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, mọi người đều tham gia bảo hiểm y tế để chia sẻ rủi ro, Ảnh: Xuân Sang.

Đến năm 2030, chi phí khám, chữa bệnh ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế sẽ được miễn hoàn toàn. Quỹ bảo hiểm y tế sẽ từng bước tăng tỷ lệ chi trả cho công tác phòng bệnh, chẩn đoán và điều trị sớm một số bệnh cũng như các nhóm đối tượng ưu tiên, đi kèm với việc điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế từ năm 2027 để phù hợp với quy định pháp luật.

Ngân sách Nhà nước và Quỹ bảo hiểm y tế cũng sẽ chi trả cho một số dịch vụ phòng bệnh, quản lý bệnh mạn tính, khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc theo yêu cầu chuyên môn ở tuyến cơ sở. Việc này nhằm ngăn ngừa bệnh tật, giảm tỷ lệ mắc và tử vong, đồng thời tiết kiệm chi phí điều trị khi bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Mục tiêu cuối cùng là bảo đảm mọi người dân - không phân biệt vùng miền, giàu nghèo - được tiếp cận các dịch vụ y tế thiết yếu, cơ bản mà không phải lo lắng về tài chính.

"Nghị quyết 72 không đặt mục tiêu 'miễn phí tuyệt đối', mà hướng tới giảm tối đa chi phí đồng chi trả, tăng độ bao phủ bảo hiểm y tế, giảm tử vong do phát hiện bệnh muộn và xây dựng hệ thống y tế công bằng, hiệu quả, bền vững", bà Đào Hồng Lan cho hay.

Lộ trình cụ thể

Để triển khai Nghị quyết 72, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 282/NQ-CP, thông qua Chương trình hành động của Chính phủ nhằm hiện thực hóa các mục tiêu về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Theo đó, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cụ thể hóa và tổ chức triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ảnh: Việt Linh.

Một trong số đó là xây dựng và triển khai chính sách miễn viện phí theo lộ trình. Theo đó, Bộ Y tế sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, ngành và địa phương xây dựng đề án miễn viện phí, trước hết áp dụng cho nhóm đối tượng chính sách xã hội, người yếu thế, người thu nhập thấp và một số đối tượng ưu tiên khác trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế. Đề án dự kiến hoàn thành trong năm 2028.

Cùng với đó, Bộ Y tế cũng sẽ phối hợp xây dựng Nghị định thí điểm cho phép bảo hiểm y tế chi trả một số dịch vụ phòng bệnh, chẩn đoán và điều trị sớm cho một số bệnh và đối tượng ưu tiên. Nghị định này dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Bên cạnh việc mở rộng chính sách bảo hiểm y tế, Chính phủ cũng khuyến khích phát triển bảo hiểm sức khỏe thương mại, nghiên cứu thí điểm các gói bảo hiểm bổ sung đa dạng, phù hợp với nhu cầu của người dân, đồng thời liên kết chặt chẽ giữa bảo hiểm y tế và bảo hiểm thương mại. Công tác quản lý Quỹ bảo hiểm y tế cũng sẽ được đổi mới nhằm bảo đảm tính bền vững và hiệu quả.