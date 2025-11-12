Bộ Y tế phạt nặng một công ty ở TP.HCM vì bán thuốc độc

Công ty Dược phẩm Thuận Thiên bị phát hiện bán thuốc thuộc danh mục thuốc độc chưa có phép nhập khẩu, bị phạt tiền và đình chỉ hoạt động.

Theo kiểm tra, Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Thuận Thiên có hành vi bán thuốc thuộc danh mục thuốc độc nhưng không có giấy phép nhập khẩu. Ảnh: Freepik.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Thuận Thiên (trụ sở tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM) vì có hành vi bán thuốc thuộc danh mục thuốc độc được nhập khẩu nhưng không có giấy phép nhập khẩu.

Theo biên bản vi phạm, công ty này đã xuất bán tổng cộng 65.126 hộp thuốc Mageum tab (hoạt chất Magnesi Valproat, số đăng ký lưu hành VN-20707-17, do Công ty CP Xuất nhập khẩu Dược phẩm Bình Minh nhập khẩu) thuộc nhiều lô khác nhau, dù chưa có giấy phép nhập khẩu hợp pháp.

Hành vi trên bị xác định là vi phạm quy định tại điểm l khoản 6, điểm b, c khoản 8 và khoản 9 Điều 58 Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Căn cứ các quy định hiện hành, Cục Quản lý Dược quyết định xử phạt Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Thuận Thiên số tiền 195 triệu đồng. Ngoài hình thức phạt tiền, công ty còn bị áp dụng các biện pháp xử phạt bổ sung gồm tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược của bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang, người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở, trong thời hạn 5 tháng 7 ngày, và đình chỉ hoạt động của doanh nghiệp trong 8 tháng 7 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Đồng thời, Cục Quản lý Dược yêu cầu công ty phải tiêu hủy toàn bộ số thuốc Mageum tab vi phạm, bao gồm 43.443 hộp và 66 viên thuốc do khách hàng hoàn trả. Việc tiêu hủy phải được thực hiện theo đúng quy định về quản lý dược phẩm độc và được giám sát bởi cơ quan chức năng.

Quyết định nêu rõ Công ty Thuận Thiên có trách nhiệm nộp phạt tại Kho bạc Nhà nước khu vực I trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được thông báo. Nếu doanh nghiệp không tự nguyện chấp hành, Cục Quản lý Dược sẽ tiến hành cưỡng chế thi hành theo quy định. Cơ quan này cũng giao Phòng Quản lý Kinh doanh Dược tổ chức thực hiện quyết định, đồng thời đề nghị Sở Y tế TP.HCM phối hợp giám sát việc chấp hành của công ty.