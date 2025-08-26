Bộ Y tế thông tin về bệnh Chikungunya ở Việt Nam

Cục Phòng bệnh khẳng định Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp người mắc Chikungunya từ đầu năm 2025, bác bỏ tin đồn xuất hiện ca bệnh đầu tiên.

Nhân viên y tế ở Trung Quốc phun thuốc diệt muỗi. Ảnh: Reuters.

Trước thông tin Việt Nam xuất hiện ca mắc Chikungunya đầu tiên, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) khẳng định đây là tin không chính xác. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, nước ta chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm bệnh này.

Dù vậy, cơ quan y tế khuyến cáo người dân vẫn cần thực hiện các biện pháp phòng chống, đồng thời theo dõi thông tin từ những nguồn chính thống để tránh hoang mang.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bệnh Chikungunya lần đầu tiên được ghi nhận năm 1952 tại Tanzania (Đông Phi). Ngày 22/7, WHO tiếp tục đưa ra cảnh báo về sự lây lan nhanh của dịch, với các đợt bùng phát lớn tại những đảo ở Ấn Độ Dương như La Réunion, Mayotte, sau đó lan sang một số khu vực thuộc châu Phi, Nam Á và châu Âu.

Ông Võ Hải Sơn, Phó cục trưởng Cục Phòng bệnh, cho biết Chikungunya có triệu chứng điển hình là sốt đột ngột trên 38,5 độ C kèm đau khớp hoặc viêm khớp nặng. Người bệnh cũng có thể gặp cứng khớp, đau đầu, mệt mỏi, phát ban. Đau khớp thường khiến bệnh nhân suy nhược và kéo dài nhiều ngày.

Các dấu hiệu này xuất hiện sau khi bị muỗi nhiễm bệnh đốt 4-8 ngày (có thể dao động 2-12 ngày). Phần lớn trường hợp sẽ tự hồi phục trong vòng 2-7 ngày.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó chủ tịch Liên chi hội Truyền nhiễm TP.HCM, cũng cho hay Chikungunya thực chất không phải bệnh mới. Từ những năm 1950, bệnh đã được ghi nhận nhưng ít được chú ý vì thường gây sốt nhẹ, đau khớp rồi tự khỏi.

Hiện chưa có thuốc đặc hiệu. Việc nhiều năm không phát hiện ca bệnh trong nước có thể do triệu chứng nhẹ, dễ nhầm với sốt siêu vi. Đến nay, cũng chưa ghi nhận cụm bệnh bất thường với dấu hiệu phát ban và đau khớp đáng lo ngại.

Theo bác sĩ Khanh, Chikungunya không gây gánh nặng y tế lớn như sốt xuất huyết. Tuy nhiên, người dân vẫn cần chủ động phòng ngừa bằng cách diệt muỗi, diệt lăng quăng, tránh muỗi đốt. Những biện pháp này vừa giúp ngăn Chikungunya, vừa giảm nguy cơ mắc sốt xuất huyết – căn bệnh đang lưu hành mạnh tại Việt Nam.