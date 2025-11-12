Bộ Y tế yêu cầu Shopee khẩn cấp gỡ sản phẩm 'giảm 12kg giảm mỡ bụng'

Sản phẩm “Giảm cân 12kg MINAMI” bị yêu cầu gỡ khỏi Shopee sau khi Cục An toàn thực phẩm xác định chưa được cấp phép lưu hành.

Sản phẩm giảm 12kg Minami. Ảnh: HaChiHa.

Ngày 12/11, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã ban hành Công văn số 2285/ATTP-SP ngày 11/11/2025 gửi Công ty TNHH Shopee, yêu cầu khẩn trương ngừng kinh doanh và gỡ bỏ toàn bộ thông tin quảng cáo về sản phẩm thực phẩm chức năng “Giảm cân 12kg MINAMI giảm mỡ bụng”.

Theo kết quả hậu kiểm, sản phẩm “Giảm cân 12kg MINAMI giảm mỡ bụng” đang được rao bán và quảng cáo công khai trên sàn thương mại điện tử Shopee. Sản phẩm do Công ty TNHH Thương mại HKK (địa chỉ tầng 7, số 69 đường Nguyễn Huy Quang, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) chịu trách nhiệm kinh doanh.

Tuy nhiên, Cục An toàn thực phẩm khẳng định chưa từng cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5438/2024/ĐKSP ngày 12/7/2024 cho sản phẩm này. Đơn vị này cho biết việc kinh doanh thực phẩm chức năng khi chưa được cấp phép là hành vi vi phạm quy định tại Luật An toàn thực phẩm năm 2010 và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Vì vậy, Cục An toàn thực phẩm đã yêu cầu Shopee ngừng kinh doanh và gỡ bỏ ngay lập tức sản phẩm vi phạm, đồng thời rà soát toàn bộ hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng trên sàn để đảm bảo chỉ lưu hành các sản phẩm hợp pháp, đã được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố hoặc được công bố trên hệ thống dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu Shopee gửi báo cáo bằng văn bản về Cục trước ngày 17/11/2025, đồng thời nghiêm túc thực hiện các công văn đã được ban hành trong năm 2024 và 2025 liên quan đến quản lý kinh doanh thực phẩm chức năng trên sàn thương mại điện tử.

Bên cạnh việc gửi công văn cho Shopee, đơn vị này cũng đã chuyển thông tin vụ việc đến Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) theo Công văn số 2284/ATTP-SP, cùng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia theo Công văn số 2294/ATTP-SP để phối hợp kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền.

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người dân không mua, không sử dụng sản phẩm “Giảm cân 12kg MINAMI giảm mỡ bụng” và thông báo cho cơ quan chức năng gần nhất nếu phát hiện các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm.