Bộ Y tế yêu cầu thu hồi triệt để 2 loại mỹ phẩm

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc đối với hai sản phẩm mỹ phẩm do vi phạm quy định về ghi nhãn và quảng cáo công dụng. Ảnh: Freepik.

Lô sản phẩm đầu tiên là Kem nghệ E150 (hộp 1 tuýp 20 g, số lô 01, sản xuất ngày 2/1/2024, hạn dùng đến 1/2029) của Công ty TNHH Tân Hà Lan (Hà Nội), được sản xuất tại chi nhánh ở Bắc Ninh.

Theo cơ quan quản lý, sản phẩm này bị phát hiện ghi nhãn sai lệch so với nội dung đã công bố. Trên bao bì và tài liệu quảng cáo, kem nghệ E150 được giới thiệu bằng nhiều cụm từ dễ gây hiểu nhầm như "cho làn da mịn trắng sáng như vầng Thái Dương", "giúp hết mụn, hết rạn da, hết các vết thâm nám"… Đây là hành vi vi phạm quy định về công bố và quảng cáo mỹ phẩm.

Không chỉ vậy, tên công ty ghi trên bao bì cũng không đúng theo Thông tư 06/2011/TT-BYT. Vi phạm được phát hiện sau khi Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - Sở Y tế Hà Nội lấy mẫu tại một quầy mỹ phẩm trong Trung tâm phân phối dược phẩm Hapu (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Sản phẩm Sofpaifa hộp 1 tuýp 5g. Ảnh: Muathongminh.

Từ kết quả kiểm nghiệm, Cục Quản lý Dược yêu cầu ngừng lưu hành và thu hồi triệt để sản phẩm trên toàn quốc. Công ty Tân Hà Lan phải gửi thông báo thu hồi đến toàn bộ hệ thống phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả về, xử lý hoặc tiêu hủy nếu không loại bỏ được nhãn vi phạm. Doanh nghiệp phải báo cáo kết quả thu hồi trước ngày 22/9 và rà soát toàn bộ các lô khác để kịp thời xử lý nếu có sai phạm tương tự.

Song song, Cục Quản lý Dược cũng thu hồi lô mỹ phẩm Sofpaifa (hộp 1 tuýp 5 g, số lô 0010724, sản xuất ngày 16/7/2024, hạn dùng đến 16/7/2027) do Công ty Cổ phần thương mại dược phẩm Quang Minh (TP.HCM) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Sản phẩm này bị phát hiện ghi nhãn và hướng dẫn sử dụng không đúng với phiếu công bố, cụ thể quảng cáo như một loại thuốc bôi với công dụng "hiệu quả trên các vết ngứa do côn trùng đốt, có tính chống ngứa, sát trùng, làm êm dịu da". Đây là những nội dung vượt quá tính năng của mỹ phẩm, vi phạm quy định hiện hành.

Mẫu Sofpaifa được lấy tại quầy của Công ty CP TM Dược phẩm Nam An (Trung tâm phân phối Hapu, Hà Nội). Sau khi có kết quả kiểm nghiệm, Cục Quản lý Dược yêu cầu dừng lưu hành, thu hồi toàn quốc, đồng thời yêu cầu Công ty Quang Minh gửi thông báo tới hệ thống phân phối, thu hồi sản phẩm vi phạm và báo cáo về trước ngày 22/9.

Trường hợp không thể loại bỏ yếu tố vi phạm trên nhãn hàng hóa, doanh nghiệp phải tiến hành tiêu hủy. Ngoài ra, công ty phải rà soát các lô sản xuất khác, báo cáo kết quả về Cục trước ngày 7/9.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố giám sát quá trình thu hồi, xử lý các đơn vị vi phạm, đồng thời báo cáo kết quả về Bộ Y tế theo đúng thời hạn.