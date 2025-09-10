Bộ Y tế yêu cầu thu hồi triệt để 6 loại mỹ phẩm

Loạt mỹ phẩm CELL:29 của Hàn Quốc, giá bán 1,3-2 triệu đồng, từng được quảng cáo phục hồi da, chống lão hóa, nay bị Bộ Y tế thu hồi số công bố, ngừng lưu hành.

Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố 4 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty cổ phần NEXTGEN INTERNATIONAL.

Ngày 10/9, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, ký quyết định thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố 4 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty cổ phần NEXTGEN INTERNATIONAL.

Các sản phẩm bị thu hồi gồm:

CELL29 Repasive Blemish Balm (kem dưỡng dịu da, số tiếp nhận 267483/25/CBMP-QLD)

CELL29 Luonlight Potency Cream (kem dưỡng sáng da, số tiếp nhận 267484/25/CBMP-QLD)

CELL29 Illuna-Ex Booster (tinh chất sáng da, số tiếp nhận 267485/25/CBMP-QLD)

CELL29 Gen-3 Toner (nước cân bằng cấp ẩm cho da khô, số tiếp nhận 267486/25/CBMP-QLD)

Cả 4 sản phẩm trên đều được Cục Quản lý Dược cấp số tiếp nhận ngày 26/2. Công ty cổ phần NEXTGEN INTERNATIONAL (trụ sở tại 222-224 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM; mã số doanh nghiệp 0318774301) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Các sản phẩm vừa bị thu hồi phiếu công bố đều thuộc thương hiệu dược mỹ phẩm Hàn Quốc CELL:29. Trước đó, loạt sản phẩm này được bán trên thị trường với giá từ 1,3 triệu đến gần 2 triệu đồng mỗi sản phẩm, quảng cáo là dòng chăm sóc da chuyên sâu, có khả năng phục hồi hàng rào bảo vệ da, cung cấp độ ẩm và chống lão hóa.

Theo quyết định, việc thu hồi được thực hiện theo đề nghị tự nguyện của doanh nghiệp, do công ty không còn kinh doanh 4 sản phẩm nói trên.

Cùng ngày, Cục Quản lý Dược cũng ra quyết định yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm không đạt chất lượng.

Sản phẩm LD Perfume Oil. Ảnh: Shoppee.

Sản phẩm đầu tiên là LD Perfume Oil - Hộp 1 chai 12 ml, số lô SX: LD043979, do Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất LD Group (Cần Thơ) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm không đạt chỉ tiêu cảm quan, đồng thời nhãn mác thiếu nhiều thông tin bắt buộc như ngày sản xuất, số lô.

Sản phẩm thứ hai là Dung dịch vệ sinh phụ nữ Ori Women Pluss - Hộp 1 chai 120 ml, số lô 160324, do Công ty cổ phần Thảo dược và Thiết bị y tế Bảo Minh Châu (Hải Phòng) công bố, Công ty TNHH Công nghệ sinh học Dược mỹ phẩm SJK (Hà Nội) sản xuất. Mẫu kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm này không đạt chất lượng về giới hạn vi sinh vật.

Cục Quản lý Dược yêu cầu các cơ sở kinh doanh, sử dụng ngừng ngay việc phân phối, sử dụng hai sản phẩm trên, đồng thời trả lại cho đơn vị cung ứng. Các công ty liên quan phải tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm vi phạm và gửi báo cáo về Cục trước ngày 4/10.

Sở Y tế Hà Nội, Hải Phòng và Cần Thơ được giao nhiệm vụ giám sát quá trình thu hồi, tiêu hủy, đồng thời kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm của các công ty liên quan. Kết quả kiểm tra phải báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 19/10.