Bóc gỡ đường dây đưa người Trung Quốc qua Việt Nam, sang Campuchia

5 đối tượng bị bắt giữ sau khi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam rồi định đưa sang Campuchia, Trung tá Vũ Trần Minh Đạt, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, kể về hành trình phá án với biện pháp nghiệp vụ phức tạp.

"Ban đầu, các đối tượng tìm cách xóa mọi dấu vết, từ dữ liệu điện thoại đến danh bạ liên lạc, đồng thời khai báo quanh co, nhỏ giọt nhằm đánh lạc hướng, gây khó khăn cho công tác điều tra", Trung tá Vũ Trần Minh Đạt cho biết.

Nạn nhân khôn khéo tẩu thoát

Ngày 1/9, anh Lưu Tường (tên tiếng Trung: Liu Xiang, SN 2006, quê huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) đã đến Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai trình báo việc bị một số đối tượng người Việt Nam cấu kết với người Trung Quốc lừa đưa vào Việt Nam để bán sang Campuchia.

Theo lời khai, các đối tượng quảng cáo rầm rộ trên WeChat, Telegram về việc tuyển lao động cho công xưởng với mức lương 10.000 nhân dân tệ/tháng, kèm theo nhiều hình ảnh việc nhẹ, lương cao để mồi chài.

"Những thanh niên bị lừa thường ở vùng nông thôn Trung Quốc, thiếu hiểu biết và cũng chưa từng sang Việt Nam. Họ không phân biệt được đâu là biên giới Việt Nam, đâu là Campuchia, nên khi bị dẫn đi đâu thì họ cứ đi theo thôi", Trung tá Đạt lý giải.

Đối tượng Vũ Thị Bích và nạn nhân tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Theo Trung tá Vũ Trần Minh Đạt, khi xác định được "con mồi", Vũ Thị Bích (SN 1982, trú tại phường Lào Cai) và Lý Văn Táp (SN 1986, xã Xuân Hòa, Lào Cai) trực tiếp sang gặp đầu mối bên Trung Quốc, gặp mặt nạn nhân.

Sau khi 2 bên thỏa thuận xong giá cả, nhóm đối tượng tổ chức đưa nạn nhân qua sông vào khung giờ đêm tối hoặc sáng sớm, bằng đò để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, trong khi Táp đi đường chính ngạch qua cửa khẩu bằng giấy thông hành. Công đoạn chèo đò này do Tẩn Ồng Nhị (SN 2003, xã Gia Phú, Lào Cai) và Nguyễn Đức Thắng (SN 1966, xã Bảo Hà, Lào Cai) thực hiện. Nguyễn Văn Dũng (SN 1972, xã Phú Nghĩa, Hà Nội) là người điều hành đường dây đón, nhận người ở từ Trung Quốc đưa về Việt Nam.

Trong vụ án này, Lưu Tường được đưa về nhà của Bích để chờ gom thêm 3-4 người Trung Quốc khác trước khi đưa cả nhóm sang Campuchia. Bích chính là người đứng ra liên hệ, thỏa thuận với "chủ" bên kia biên giới. Để lấy lòng tin, nạn nhân được mua quần áo mới, bao ăn ở đầy đủ, thậm chí được chăm sóc khá tử tế.

Trong một bữa cơm cùng Bích, sau khi ăn xong và lui vào phòng nghỉ, Tường vô tình nghe thấy Bích nói chuyện điện thoại ngoài phòng khách. Bích bàn với đối tác bên kia rằng chỉ cần 2-3 hôm nữa, khi tập hợp đủ người, sẽ đưa cả nhóm vượt biên sang Campuchia.

Thông tin đó khiến Tường lạnh sống lưng. Biết mình chỉ còn ít ngày trước khi bị bán sang xứ người, nhưng anh ta vẫn cố giữ bình tĩnh, chờ lúc vợ chồng Bích sơ hở mới lặng lẽ lẻn ra ngoài. Trong tay vẫn giữ được chiếc điện thoại cá nhân, Tường lập tức gọi cho công an Trung Quốc cầu cứu. Từ đầu dây bên kia, lực lượng chức năng hướng dẫn chi tiết, chỉ đường cho cậu đến thẳng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai để trình báo...

Đối tượng Lý Văn Táp.

Ngụy trang để săn lùng đối tượng

"Từ lời kể của nạn nhân, chúng tôi nhận định đây không còn là vụ việc đơn thuần. Ngay lập tức, đơn vị đã báo cáo Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai để chỉ đạo đấu tranh triệt phá", Trung tá Đạt nhấn mạnh.

Nạn nhân cho biết chỉ nhớ mang máng một người đàn ông có thân hình mập mạp dẫn đi bên phía Trung Quốc, không rõ tên tuổi, không có ảnh. Mãi sau, khi rà soát kỹ, trinh sát mới phát hiện trong danh bạ có số "Tiến", thực chất là "Táp". Qua rà soát nghiệp vụ, nổi lên Táp, kẻ có nhiều đời vợ, hiện thuê trọ tại một nhà trên đường Điện Biên (tỉnh Lào Cai).

Khi trinh sát tiếp cận, trong nhà có vài người đàn ông nằm nghỉ, chưa xác định được ai là Táp. Để xác minh, tổ công tác dùng biện pháp nghiệp vụ, phân loại đối tượng. Sau khi xác định, lực lượng rút ra ngoài, triển khai phương án tiếp cận bí mật.

Hai cán bộ cải trang thành shipper mang đồ ăn đến gõ cửa. Đối tượng thậm chí còn quát nạt: "Tao có đặt đâu mà mang đến". Không nao núng, trinh sát nói có thể bị nhầm với nhà bên cạnh, xin phép chụp lại hóa đơn để "gửi cho khách". Tấm ảnh này ngay lập tức được gửi cho nạn nhân nhận dạng.

Xác định đúng đối tượng cần tìm, mũi tiếp cận thứ hai vào cuộc. Một cán bộ trong vai người thuê trọ, ăn mặc nhếch nhác, lân la tìm phòng. Nhân lúc sơ hở, tổ công tác bất ngờ ập vào khống chế, bắt giữ thành công đối tượng Táp.

Việc bắt giữ được Táp là một manh mối quan trọng trong quá trình phá án. "Trong hành trình phá án, có thể thấy các đối tượng hoạt động rất chuyên nghiệp, được phân công nhiệm vụ chặt chẽ, che giấu nhân thân, lai lịch. Nơi ở một nơi, khai báo một nơi, giữa chúng lại trao đổi bằng mật hiệu nên việc truy bắt vô cùng khó khăn", Trung tá Vũ Trần Minh Đạt cho biết.

Theo Trung tá Vũ Trần Minh Đạt, sau khi phát hiện có người trốn thoát, cả đường dây lập tức báo động. Nguyễn Văn Dũng, kẻ cầm đầu, chỉ đạo Nhị, Táp và Thắng đã di chuyển sang Lạng Sơn, buộc Ban chuyên án sử dụng nhiều biện pháp, kênh thông tin để liên lạc, thuyết phục, giác ngộ đối tượng ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

"Dũng yêu cầu gặp riêng cán bộ điều tra và đưa ra nhiều yêu sách trước khi đầu thú, cho thấy sự tinh vi của đối tượng có nhiều năm lăn lộn ngoài xã hội", Trung tá Đạt nói.

Lực lượng Biên phòng Lào Cai áp giải các đối tượng phạm tội đưa người nhập cảnh trái phép.

Thủ đoạn hoạt động cũng tinh vi hơn nhiều so với các vụ trước. Chúng liên lạc, phân công qua mạng xã hội, chỉ khi cần thiết mới gặp mặt. Các đối tượng còn được "tập huấn" để đối phó quanh co, khai báo nhỏ giọt, xóa dữ liệu điện thoại, bịa lý do hợp lý để che giấu nguồn tiền, hình ảnh, mối quan hệ xã hội. Khi bị bắt, chúng kiên quyết không khai thêm đồng bọn, thậm chí chối bỏ hoàn toàn hành vi phạm tội, gây nhiều khó khăn cho điều tra.

"Nhờ xác lập chuyên án, bằng các biện pháp nghiệp vụ, với chứng cứ sắc bén, đối tượng đã nhận tội, từ đó lần lượt bắt giữ những kẻ khác trong đường dây vào ngày 3/9", Trung tá Đạt cho hay.

Trong thực tế truy bắt, lực lượng phải đối diện nhiều tình huống phức tạp. Điển hình như trường hợp của đối tượng Nhị, sống ở vùng sâu, vùng xa, quan hệ thân tộc chằng chịt, rất dễ khiến dân địa phương hiểu lầm.

Qua xác minh, trong các lần gặp mặt tiếp xúc với các đối tượng trong đường dây, Nhị luôn nói dối ở xã Ngũ Chỉ Sơn, trong khi nhà ở thực tế của đối tượng ở bản Khe Luộc, xã Tằng Loỏng (xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, Lào Cai cũ). Vì vậy, việc xác minh nơi ở của Nhị rất khó khăn, qua nhiều công đoạn để sàng lọc.

Con đường độc đạo dẫn vào nhà của Nhị dài khoảng 12 km từ đường tỉnh lộ. Thời điểm Ban chuyên án tiến hành bắt giữ, Nhị đang dự đám làm rằm tháng 7, rất đông người là thân tộc. Chính vì vậy, Ban chuyên án vừa phải khẩn trương vừa phải tính toán kỹ lưỡng các phương án để đảm bảo bắt giữ đối tượng đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Lực lượng Đồn Biên phòng đồng thời thông báo cho cơ quan chức năng, công an phía Trung Quốc để phối hợp nắm tình hình, tiếp tục truy bắt những đối tượng còn lẩn trốn bên kia biên giới. Đối với nạn nhân, đơn vị chăm sóc sức khỏe chu đáo, cán bộ phiên dịch động viên tinh thần, hoàn thiện các thủ tục để đưa trở về quê hương.

Trong vụ án, Vũ Thị Bích là người liên hệ, thỏa thuận với chủ Trung Quốc, nhận 4.600 nhân dân tệ/người; Nguyễn Văn Dũng trực tiếp tổ chức đón người, nhận 3.000 nhân dân tệ/người; Lý Văn Táp sang Trung Quốc nhận người, được trả 900.000 đồng/người; Tẩn Ồng Nhị và Nguyễn Đức Thắng lái thuyền vượt sông, nhận 300.000 đồng/chuyến. Tuy nhiên, ban đầu, Vũ Thị Bích quanh co chối tội, khẳng định chỉ cho nạn nhân ở nhờ, không biết gì. Kiểm tra điện thoại của Bích cũng chưa phát hiện được nhiều vì các dữ liệu đã bị xóa sạch, danh bạ đều lưu tên giả để đánh lạc hướng lực lượng chức năng. Trung tá Đạt đánh giá, tội phạm là luôn gắn với đặc điểm của từng giai đoạn phát triển. "Trong thời đại công nghệ 4.0, tội phạm chắc chắn khác với ngày xưa. Từ đó, lực lượng chức năng cần không ngừng đổi mới phương thức phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động tội phạm của từng giai đoạn để có giải pháp hiệu quả".