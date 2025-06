Bóc gỡ đường dây kinh doanh đa cấp xuyên biên giới hàng nghìn tỷ đồng

Công an Lạng Sơn chủ trì phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng một số cục nghiệp vụ Bộ Công an "cất vó" thành công đường dây kinh doanh đa cấp xuyên biên giới quy mô hàng nghìn tỷ.

Trước đó, như Báo CAND đã đưa tin, ngày 21/5, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và một số cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an TP.HCM, Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam 12 đối tượng có hành vi kinh doanh theo phương thức đa cấp với quy mô đặc biệt lớn, xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước, với khoảng hơn 9.000 người tham gia, trong đó có trên 7.000 người Việt Nam và trên 2.000 người ở Malaysia và người Đài Loan (Trung Quốc) với tổng số tiền giao dịch trên hệ thống tài khoản ngân hàng tới hàng nghìn tỷ đồng.

"Cất vó" thành công đường dây đa cấp xuyên quốc gia

Chia sẻ cùng chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Thái Sơn, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Lạng Sơn), cho biết cuối năm 2024, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện nhóm đối tượng hoạt động tổ chức hội thảo, giới thiệu sản phẩm và chính sách trả thưởng của mô hình Ame Global tại một số tỉnh, thành trong cả nước và thông qua các hội, nhóm trên các nền tảng mạng xã hội.

Qua xác minh, các trinh sát nhận thấy có nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tham gia đầu tư tài chính vào mô hình Ame Global với số tiền rất lớn, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Để làm rõ vụ việc, Công an tỉnh Lạng Sơn đã chủ trì xác lập chuyên án đấu tranh, đồng thời phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng một số cục nghiệp vụ Bộ Công an tiến hành điều tra, xác minh làm rõ.

Quá trình điều tra bước đầu, cơ quan điều tra xác định kẻ cầm đầu của hệ thống Ame Global là H.W.Y (Đài Loan, Trung Quốc), nhập cảnh vào Việt Nam bằng Visa du lịch, Giám đốc Công ty Ame Global. Từ trụ sở chính tại Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc), H.W.Y đã điều hành, xây dựng một mạng lưới chân rết rộng khắp, len lỏi vào Việt Nam thông qua công ty con mang tên Công ty TNHH Thương mại WIN ALL, địa chỉ tại phòng 1702, tầng 17, Cao ốc The 67, phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM, với danh xưng Ame Global Việt Nam.

Chỉ trong một thời gian ngắn từ giữa năm 2024 đến tháng 2/2025, các đối tượng đã sử dụng các nền tảng mạng xã hội YouTube, Tiktok, Facebook, Zoom để giới thiệu về sản phẩm “Nấm Ngưu Chương Chi” và chính sách trả thưởng hấp dẫn để thu hút, lôi kéo hàng nghìn người ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam tham gia.

Các đối tượng trong đường dây bị khởi tố (ảnh trên). Hàng ngàn sản phẩm tang vật được Cơ quan Công an thu giữ.

Trong thời gian ở Việt Nam, từ giữa năm 2024 đến thời điểm bị triệt phá, các đối tượng này hoạt động kinh doanh và tiếp thị sản phẩm Nấm Ngưu Chương Chi, được quảng bá là "quốc bảo Đài Loan" không chỉ có công dụng hỗ trợ sức khỏe mà còn mang lại lợi nhuận tài chính hấp dẫn cho người tham gia.

Tuy nhiên, qua điều tra, cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện toàn bộ sản phẩm "Nấm Ngưu Chương Chi" của Công ty Ame Global đều chưa có nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu của việc gia công, đóng gói sản phẩm không rõ nguồn gốc. Hiện, cơ quan điều tra tiến hành giám định để xác định chất lượng của loại "nấm tiên" này.

Bên cạnh việc thổi phồng công dụng của sản phẩm, Ame Global còn bày ra chiêu trò giới thiệu về "chính sách tài chính hấp dẫn" để lôi kéo nhiều người tham gia. Theo đó, để được tham gia vào hệ thống, người tham gia phải mở một tài khoản trên website www.ameglobal888.com thông qua đường link giới thiệu của người đi trước và đầu tư ban đầu ít nhất 14.850.000 đồng để sở hữu sản phẩm.

Điều đáng nói, Ame Global hứa hẹn những khoản hoa hồng "trên trời", và đưa ra cơ chế trả thưởng nhiều tầng nấc cùng hàng loạt các khoản hoa hồng, tiền thưởng khác nhau được "vẽ" ra, tạo nên một ma trận lợi nhuận ảo khiến nhiều người mờ mắt, ảo tưởng về một nguồn thu nhập thụ động khổng lồ, không cần bỏ nhiều công sức.

Để tăng doanh số và thu hút nhiều người tham gia, Ame Global thường xuyên tổ chức các chương trình khuyến mãi, tặng thưởng và các buổi hội thảo hoành tráng tại một số tỉnh, thành trong nước. Đồng thời, tích cực sử dụng các nền tảng mạng xã hội như YouTube, Facebook, Tiktok để đăng tải các bài viết, video, hình ảnh quảng cáo về sản phẩm Nấm Ngưu Chương Chi và cơ hội làm giàu; tạo ra các nhóm chat để chia sẻ thông tin cho các thành viên.

Công ty cũng cung cấp các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận chất lượng sản phẩm Nấm Ngưu Chương Chi và giới thiệu mô hình kinh doanh của mình là thương mại điện tử để tạo uy tín với khách hàng.

Trong thực tế, các đường dây đa cấp thường không tạo ra lợi nhuận từ việc bán sản phẩm mà chủ yếu dựa vào việc tuyển dụng người mới. Tiền của người sau trả cho người trước và hệ thống sẽ sụp đổ khi không còn người mới tham gia. Những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao và cơ hội làm giàu nhanh chóng, ổn định mà Ame Global đưa ra là những cái bẫy, đánh vào lòng tham và sự thiếu hiểu biết của nhiều người.

Không để tiền tỷ bị "chảy máu"

Theo Thượng tá Nguyễn Thái Sơn, vụ án Ame Global không chỉ gây chấn động bởi quy mô và số lượng người tham gia mà còn đặt ra nhiều thách thức cho cơ quan điều tra trong quá trình thu thập chứng cứ và truy bắt đối tượng. Đây là một vụ án xuyên quốc gia, với sự tham gia của các đối tượng người nước ngoài câu kết với số đối tượng trong nước, hoạt động có tổ chức và khép kín, nhiều trường hợp có mối quan hệ vợ chồng và anh em ruột.

Các đối tượng thường xuyên thay đổi chỗ ở, di chuyển qua nhiều địa bàn trong và ngoài nước, thủ đoạn tinh vi để che giấu danh tính và hành tung như sử dụng giấy tờ giả, sim rác, tài khoản mạng xã hội ảo và các phương thức liên lạc khác, tạo ra không ít rào cản cho công tác điều tra.

Đặc biệt, việc lợi dụng các nền tảng mạng xã hội để quảng bá, mở đường link truy cập và giao dịch tài chính cũng tạo ra không ít rào cản cho công tác điều tra. Dấu vết tội phạm trên không gian mạng dễ dàng bị xóa bỏ hoặc thay đổi, gây khó khăn cho việc khôi phục và xác định chủ thể. Các giao dịch tài chính qua mạng cũng phức tạp hơn trong việc truy vết dòng tiền và xác định các tài khoản liên quan.

Để làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng trong đường dây, Công an tỉnh Lạng Sơn đã vô cung vất vả, tung nhiều tổ trinh sát với các cán bộ dày dặn kinh nghiệm liên tục bám sát địa bàn và có nhiều tháng "nằm vùng" tại TP.HCM và nhiều tỉnh, thành.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn, đây là một trong những vụ án cực kỳ phức tạp. Các đối tượng không chỉ hoạt động xuyên quốc gia mà còn có trình độ công nghệ cao, có kiến thức về kinh tế, am hiểu luật pháp và các biện pháp đối phó với cơ quan Công an. Việc thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh tội phạm và xác định danh tính các đối tượng là một thách thức không nhỏ.

Công an tỉnh Lạng Sơn cùng với sự hỗ trợ của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài tỉnh, và đặc biệt là phải chạy đua với thời gian để ngăn chặn các đối tượng tẩu tán tài sản và bỏ trốn, ngăn chặn không để người dân tiếp tục sập bẫy, không để tiền bị "chảy máu" ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.