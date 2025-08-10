Body 'nét như tạc tượng' của Cristiano Ronaldo

|
Cristiano Ronaldo mới đây khiến fan trầm trồ khi khoe bức ảnh ngồi trên xe đạp tập, lộ cơ bụng 6 múi, cơ bắp cuồn cuộn như tượng tạc. Đây không chỉ là kết quả của tài năng thiên bẩm, mà là thành quả của hàng chục năm rèn luyện kỷ luật thép.
Sinh ra tại Madeira (Bồ Đào Nha), CR7 không chỉ nổi tiếng vì kỹ thuật và khả năng săn bàn, mà còn được ngưỡng mộ bởi thể hình hoàn hảo. Để duy trì phong độ, Ronaldo dành 4 giờ/ngày, 5 ngày/tuần cho các bài tập kết hợp: chạy nước rút, nâng tạ, cardio, pilates và bơi lội. Anh luôn ghi rõ kế hoạch tập luyện, tránh bị gián đoạn, đồng thời rèn cả thể chất lẫn tinh thần.
Sức mạnh và cơ bắp là trụ cột trong chế độ tập của CR7. Các bài bench press, deadlift, squat giúp tăng khối cơ và sức mạnh toàn thân. Không bao giờ bỏ qua cardio, Ronaldo duy trì các bài chạy tốc độ cao, đạp xe và tập HIIT để giữ nhịp tim và thể lực ở mức tối ưu.
Về dinh dưỡng, Ronaldo ăn 6 bữa nhỏ/ngày cách nhau 2-4 giờ, thực đơn giàu đạm, ít chất béo, gồm trứng, cá, thịt nạc, bánh mì nguyên cám và món truyền thống Bacalhau à Brás. Anh uống tới 6 lít nước mỗi ngày, nói không với nước ngọt và tuyệt đối không uống rượu vì lý do cá nhân.
Bí quyết hồi phục cũng được CR7 đầu tư kỹ lưỡng:phòng cryotherapy trị giá 45.000 euro tại nhà để làm lạnh sâu -160°C, giúp giảm viêm và tái tạo cơ bắp. Anh áp dụng ngủ đa pha (5 giấc/ngày, mỗi giấc 90 phút) theo tư vấn của chuyên gia, nằm tư thế bào thai để bảo vệ cột sống.
Nhờ kỷ luật nghiêm ngặt, Ronaldo duy trì tỷ lệ mỡ cơ thể chỉ 7% và khối lượng cơ chiếm 50% trọng lượng, tương đương một vận động viên trẻ hơn anh 14 tuổi. Cựu đồng đội từng tiết lộ: “Ronaldo gần như nghiện phòng gym.”
Bước vào mùa giải 2025/26, CR7 trở lại với thể trạng sung mãn nhất, lập cú hat-trick vào lưới Rio Ave và thêm một bàn khác, chứng minh rằng “lão tướng” vẫn là tượng đài sống của bóng đá và hình thể.
Sau chuỗi ngày rối loạn lo âu, mất ngủ, sợ hãi, Đặng Phước Thắng (TP.HCM) tìm đến sách và ngành tâm lý học để chữa lành. Nếu cuốn Sang chấn tâm lý - Hiểu để chữa lành giúp anh hiểu về những tổn thương và chọn cách sống hạnh phúc hơn, Bạn không thông minh lắm đâu và Bạn đã đỡ ngu ngơ hơn rồi đấy là cách tiếp cận tâm lý học hài hước nhưng sâu sắc trong các mối quan hệ thường ngày.