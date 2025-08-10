Body 'nét như tạc tượng' của Cristiano Ronaldo

Sinh ra tại Madeira (Bồ Đào Nha), CR7 không chỉ nổi tiếng vì kỹ thuật và khả năng săn bàn, mà còn được ngưỡng mộ bởi thể hình hoàn hảo. Để duy trì phong độ, Ronaldo dành 4 giờ/ngày, 5 ngày/tuần cho các bài tập kết hợp: chạy nước rút, nâng tạ, cardio, pilates và bơi lội. Anh luôn ghi rõ kế hoạch tập luyện, tránh bị gián đoạn, đồng thời rèn cả thể chất lẫn tinh thần.