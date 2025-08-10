Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

Body 'nét như tạc tượng' của Cristiano Ronaldo

  • Chủ nhật, 10/8/2025 20:45 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Ở tuổi 40, Ronaldo vẫn giữ body 6 múi, cơ bắp vạm vỡ nhờ kỷ luật tập luyện, chế độ ăn nghiêm ngặt và bí quyết phục hồi khoa học.

Cristiano Ronaldo anh 1

Cristiano Ronaldo mới đây khiến fan trầm trồ khi khoe bức ảnh ngồi trên xe đạp tập, lộ cơ bụng 6 múi, cơ bắp cuồn cuộn như tượng tạc. Đây không chỉ là kết quả của tài năng thiên bẩm, mà là thành quả của hàng chục năm rèn luyện kỷ luật thép.
Cristiano Ronaldo anh 2

Sinh ra tại Madeira (Bồ Đào Nha), CR7 không chỉ nổi tiếng vì kỹ thuật và khả năng săn bàn, mà còn được ngưỡng mộ bởi thể hình hoàn hảo. Để duy trì phong độ, Ronaldo dành 4 giờ/ngày, 5 ngày/tuần cho các bài tập kết hợp: chạy nước rút, nâng tạ, cardio, pilates và bơi lội. Anh luôn ghi rõ kế hoạch tập luyện, tránh bị gián đoạn, đồng thời rèn cả thể chất lẫn tinh thần.
Cristiano Ronaldo anh 3

Sức mạnh và cơ bắp là trụ cột trong chế độ tập của CR7. Các bài bench press, deadlift, squat giúp tăng khối cơ và sức mạnh toàn thân. Không bao giờ bỏ qua cardio, Ronaldo duy trì các bài chạy tốc độ cao, đạp xe và tập HIIT để giữ nhịp tim và thể lực ở mức tối ưu.
Cristiano Ronaldo anh 4

Về dinh dưỡng, Ronaldo ăn 6 bữa nhỏ/ngày cách nhau 2-4 giờ, thực đơn giàu đạm, ít chất béo, gồm trứng, cá, thịt nạc, bánh mì nguyên cám và món truyền thống Bacalhau à Brás. Anh uống tới 6 lít nước mỗi ngày, nói không với nước ngọt và tuyệt đối không uống rượu vì lý do cá nhân.
Cristiano Ronaldo anh 5

Bí quyết hồi phục cũng được CR7 đầu tư kỹ lưỡng:phòng cryotherapy trị giá 45.000 euro tại nhà để làm lạnh sâu -160°C, giúp giảm viêm và tái tạo cơ bắp. Anh áp dụng ngủ đa pha (5 giấc/ngày, mỗi giấc 90 phút) theo tư vấn của chuyên gia, nằm tư thế bào thai để bảo vệ cột sống.
Cristiano Ronaldo anh 6

Nhờ kỷ luật nghiêm ngặt, Ronaldo duy trì tỷ lệ mỡ cơ thể chỉ 7% và khối lượng cơ chiếm 50% trọng lượng, tương đương một vận động viên trẻ hơn anh 14 tuổi. Cựu đồng đội từng tiết lộ: “Ronaldo gần như nghiện phòng gym.”
Cristiano Ronaldo anh 7

Bước vào mùa giải 2025/26, CR7 trở lại với thể trạng sung mãn nhất, lập cú hat-trick vào lưới Rio Ave và thêm một bàn khác, chứng minh rằng “lão tướng” vẫn là tượng đài sống của bóng đá và hình thể.

Không nhận ra 'nữ thần điền kinh' Trung Quốc

Có ngoại hình ngày càng khác biệt so với thời mới nổi tiếng, Wu Yanni bị nhiều người đặt nghi vấn đụng chạm dao kéo.

2 giờ trước

Tự chữa lành nhờ sách tâm lý

Sau chuỗi ngày rối loạn lo âu, mất ngủ, sợ hãi, Đặng Phước Thắng (TP.HCM) tìm đến sách và ngành tâm lý học để chữa lành. Nếu cuốn Sang chấn tâm lý - Hiểu để chữa lành giúp anh hiểu về những tổn thương và chọn cách sống hạnh phúc hơn, Bạn không thông minh lắm đâuBạn đã đỡ ngu ngơ hơn rồi đấy là cách tiếp cận tâm lý học hài hước nhưng sâu sắc trong các mối quan hệ thường ngày.

Lê Vy

Ảnh: cristiano/Instagram

Cristiano Ronaldo body thân hình 6 múi luyện tập

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý