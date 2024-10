Bơi theo sông từ Campuchia về Việt Nam 'ôm' theo 4 kg ma túy

Ngày 14/10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra mở rộng đường dây vận chuyển ma túy từ biên giới Campuchia vào Việt Nam.

Cơ quan Công an đã tạm giữ đối với La Văn Điều (SN 1996, ngụ ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng) cùng tang vật là 4 túi nylon, mỗi túi 1 kg, hình chữ nhật, màu xanh nhạt, được hàn kín, có ghi chữ nước ngoài, giống như gói trà. Qua giám định, xác định trong các túi nylon trên chứa ma túy tổng hợp gồm: 2.986,59 gam Ketamin và 981,16 gam Methamphetamin.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 13/9, Tổ công tác gồm: Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp, Chi cục Hải quan cửa khẩu Dinh Bà, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh, Công an huyện Tân Hồng và Công an xã Tân Hộ Cơ tổ chức tuần tra kiểm soát tại khu vực sông Sở Hạ.

Tổ công tác phát hiện, bắt quả tang Điều đang bơi qua sông Sở Hạ từ phía Campuchia về Việt Nam có mang theo túi nylon màu đen. Lực lượng làm nhiệm vụ đã tạm giữ đối tượng và kiểm tra túi nylon màu đen, phát hiện 4 túi nylon nói trên.

Qua khai thác nhanh, Điều khai nhận 4 túi nylon chứa ma túy tổng hợp do đối tượng nhận vận chuyển thuê từ Campuchia về Việt Nam. Kiểm tra khu vực chung quanh, lực lượng phát hiện thêm chiếc xe máy. Điều khai nhận, xe máy trên là của mình.

Lực lượng phối hợp đã lập biên bản, tạm giữ, niêm phong tang vật có liên quan và áp giải đối tượng về Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà để lập hồ sơ xử lý.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà đã khởi tố vụ án, bàn giao hồ sơ, tang vật, đối tượng cho Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.