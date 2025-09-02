'Bóng đen' bao trùm ngành công nghiệp ôtô Đức

Doanh số giảm, lợi nhuận đi xuống, sa thải hàng loạt và đánh mất dần sức cạnh tranh trong mảng xe điện khiến ông lớn một thời của ngành ôtô dần "kiệt sức".

Công nghiệp ôtô từng là một trong những nhóm ngành vững chắc nhất tại Đức, đóng góp phần lớn GPD cho quốc gia này. Tuy nhiên gần đây, trụ cột công nghiệp đang lộ rõ những "vết nứt" về cả doanh số, lợi nhuận và nguồn cung việc làm cho người dân.

Số liệu được tờ Carscoops trích dẫn từ truyền thông Đức cho thấy chỉ trong một năm, lực lượng lao động tại Đức giảm 7%, lợi nhuận sụt giảm trong khi tình trạng dư thừa công suất tiếp tục đè nặng lên các nhà sản xuất.

Sự cạnh tranh quốc tế cũng không hề giảm, đặc biệt là ở mảng xe điện khi các đối thủ nước ngoài đang phát triển nhanh hơn.

Theo cơ quan thống kê liên bang Destatis, khoảng 51.500 việc làm trong ngành ôtô bị cắt giảm từ tháng 6/2024 đến tháng 6/2025. Tình trạng này lan tỏa còn vượt xa phạm vi ngành xe khi toàn bộ nền công nghiệp Đức mất 114.000 việc làm trong cùng kỳ.

So với trước đại dịch năm 2019, lực lượng lao động ngành ôtô đã giảm 112.000 người, cho thấy mức độ suy thoái nghiêm trọng.

Các nhà máy sản xuất ôtô tại Đức đã cắt giảm hàng chục nghìn công nhân chỉ trong 2 năm gần đây. Ảnh: Carscoops.

“Không có ngành công nghiệp nào khác ghi nhận mức sụt giảm việc làm mạnh mẽ như ôtô", CNBC nhận định.

Báo cáo của EY chỉ ra nhiều nguyên nhân. Các hãng lớn tại Đức gặp khó trong cuộc đua xe điện, một phần vì quy định "ngặt nghèo" và thủ tục hành chính rườm rà từ Chính phủ.

Các thương hiệu Đức cũng không thể đổi mới nhanh bằng đối thủ Trung Quốc, đồng thời chưa giảm được chi phí hiệu quả như họ.

Một vấn đề khác là chính sách thương mại của Donald Trump. Thuế quan bắt đầu khiến các thương hiệu Đức điêu đứng, trong khi Mỹ là một trong những thị trường quan trọng nhất của các hãng xe. Nửa đầu năm 2025, xuất khẩu ôtô và linh kiện từ Đức sang Mỹ giảm 8,6%.

Khó khăn của ngành ôtô cũng phản ánh sự chững lại của nền kinh tế. GDP Đức giảm trong cả năm 2023 và 2024, và các số liệu 2025 chưa cho thấy tín hiệu khả quan. Quý I chỉ tăng trưởng 0,3%, nhưng quý II lại giảm 0,3%, báo hiệu cơ hội phục hồi mong manh của cả một nền kinh tế.