Bóng đèn màu cam trên xe bán tải có tác dụng gì?

Những bóng đèn nhỏ màu cam hổ phách trên nóc các mẫu xe bán tải đến từ Mỹ thực ra là quy định an toàn bắt buộc chứ không chỉ để tăng vẻ hầm hố.

Khi bắt gặp một chiếc bán tải khổng lồ với 5 bóng đèn màu cam hổ phách sáng rực trên nóc, nhiều người thường nghĩ đó chỉ là một chi tiết trang trí để xe trông "ngầu" hơn. Thực tế, những chiếc đèn này lại mang tính chất pháp lý và an toàn, được quy định rõ ràng trong tiêu chuẩn của Mỹ.

Các mẫu bán tải hầm hố đến từ Mỹ thường đi kèm những quy chuẩn an toàn đặc biệt nhằm thông báo đến các phương tiện xung quanh đây là một mẫu xe có kích thước lớn. Ảnh: Hoàng Huy

Theo Tiêu chuẩn An toàn Xe Cơ giới Liên bang số 108 (FMVSS 108), các phương tiện có chiều rộng vượt quá 80 inch, tức hơn 2 m, bắt buộc phải gắn hệ thống đèn đánh dấu để thông báo cho các xe khác rằng đây là một chiếc xe lớn và cần thêm không gian khi di chuyển.

Hệ thống này gồm 2 nhóm chính: đèn định danh và đèn giới hạn. Đèn định danh thường có 3 bóng đặt sát nhau ở chính giữa nóc, đóng vai trò cảnh báo rằng phương tiện có kích thước lớn hơn bình thường. Trong khi đó, đèn giới hạn được gắn ở 2 đầu nóc để thể hiện rõ chiều rộng của xe, giúp các tài xế khác dễ dàng ước lượng khoảng cách khi lưu thông.

5 bóng đèn hiệu màu cam hổ phách trên nóc chiếc Ford F-450 Super Duty Limited được nhập khẩu về Việt Nam. Ảnh: Hoàng Huy

Vị trí và cách sắp xếp các đèn này cũng được quy định khá chi tiết. Chúng phải được đặt càng gần nóc xe càng tốt, đồng thời 3 bóng đèn định danh phải nằm trên cùng một đường ngang, cách nhau từ 15 đến 30 cm giữa mỗi đèn. Điều này lý giải tại sao bạn thường thấy cụm 3 đèn hổ phách thẳng hàng trên nóc của những chiếc bán tải hạng nặng.

Không chỉ dừng lại ở kiểu bố trí truyền thống, nhiều hãng xe còn tìm cách tích hợp những chiếc đèn này vào thiết kế để tạo điểm nhấn. Chẳng hạn, RAM 2500, 3500 hay 4500 vẫn giữ cụm đèn hổ phách quen thuộc trên cabin, trong khi Ram TRX lại đưa chúng vào hốc hút gió trên nắp capo. Toyota Tundra TRD Pro và Sequoia thì lựa chọn tích hợp ngay trong lưới tản nhiệt, vừa đảm bảo yêu cầu pháp luật vừa tạo phong cách riêng.

Mỗi hãng xe sẽ có cách "định danh" khác nhau. Đơn cử như chiếc Toyota Tundra TRD Pro, cụm 3 bóng đèn màu cam sẽ được tích hợp trực tiếp vào lưới tản nhiệt.

Tuy nhiên, không phải mọi chiếc xe rộng hơn 2 m đều phải có những đèn đánh dấu này. Một số trường hợp ngoại lệ được đưa ra dựa trên cách phân loại phương tiện.

Ví dụ, chiếc Ford Mustang GTD có bề ngang tới 2.083 mm nhưng lại không bị bắt buộc gắn đèn hổ phách, bởi hãng cho rằng đây là một mẫu xe thể thao "đa mục đích", không thuộc diện áp dụng quy định.

Mặc dù sở hữu thiết kế thân rộng với bề ngang hơn 2 m, mẫu xe thể thao Ford Mustang GTD không cần trang bị dải bóng đèn màu cam đặc trưng của những chiếc bán tải.

Như vậy, những chiếc đèn màu cam hổ phách trên nóc xe bán tải không chỉ để phô trương hay tăng độ hầm hố, mà thực chất là dấu hiệu nhận biết quan trọng, giúp giao thông an toàn hơn khi lưu thông cùng những chiếc xe có kích thước vượt trội.