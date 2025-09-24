Bức ảnh gây xôn xao về nữ streamer Trung Quốc

Payne, người từng nổi tiếng khi phát livestream ở Trung Quốc, gây xôn xao khi lộ hình ảnh gương mặt sưng bầm vị bị đánh ở Nhật Bản.

Payne từng là streamer có tiếng.

Payne từng là streamer gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Đến từ vùng quê nghèo khó, cô tạo dựng sức hút từ phong cách hài hước và lối dẫn chuyện giản dị, chân thành. Tuy nhiên, sau một thời gian, khi độ "nóng" giảm bớt, cô cũng không còn xuất hiện nhiều, theo QQ.

Mới đây, trên mạng lan truyền vụ việc nữ streamer đình đám một thời bị đánh khi ra nước ngoài làm việc. Theo đó, một người đàn ông tự nhận là bạn của Payne đã chia sẻ đoạn chat giữa hai người. Trong đó, cô cho biết đã sang Nhật Bản để làm tiếp viên trong nhà hàng.

Trong khung trò chuyện, cô gửi thêm bức ảnh chụp khuôn mặt sưng, mắt bị đánh tím bầm và phải dán băng gạc sau khi bị đánh. Theo dòng chia sẻ, khi phục vụ trong nhà hàng ở Nhật, cô bị một khách người Hàn đánh vì chê cô quá xấu xí, đồng thời phát hiện cô không phải người Nhật, anh ta cho rằng đã bị lừa dối.

Thông tin nữ streamer bị hành hung gây phẫn nộ.

Khi người bạn hỏi Payne có được bồi thường sau vụ hành hung không, cô nhắn lại: "Sao tôi dám đòi bồi thường chứ, nếu xảy ra mâu thuẫn với khách hàng, tôi sẽ bị đuổi việc".

Câu chuyện lan truyền khiến dân mạng xót xa, thương cho cô gái từng được yêu mến vì sự chân thành, dễ thương. Tuy nhiên, những tin nhắn cũng bị nghi ngờ về tính chân thật, bởi được đăng từ một tài khoản vô danh. Trong khi đó, tài khoản chính của Payne chưa lên tiếng.

Bên cạnh đó, câu chuyện cũng mở ra cuộc bàn luận về số phận của những người kiếm sống bằng nghề livestream, sáng tạo nội dung trên mạng xã hội ở Trung Quốc - trong tình thế cạnh tranh ngày càng gay gắt. Dân mạng nhận ra cuộc sống của người nổi tiếng có thể không hào nhoáng như họ thể hiện qua màn hình.

Nhiều người cảm thông khi nhận ra dù nỗ lực, số tiền kiếm được từ các buổi livestream đôi khi không đủ sống. Không ít ngôi sao mạng đã phải chấp nhận bỏ nghề, chuyển sang một công việc khác. Không những vậy, phía sau nhiều ngôi sao thành công còn là một "cỗ máy" vận hành, có nguy cơ "vắt kiệt" sức lực của họ.

Theo Sixth Tone, nhu cầu đào tạo livestream bùng nổ ở Trung Quốc do thị trường thương mại trực tiếp của nước này đạt thành công ngoạn mục, tạo ra doanh số trị giá 4.900 tỷ nhân dân tệ ( 690 tỷ USD ) vào năm 2023.

Tính đến tháng 12/2023, đã có hơn 15 triệu người làm nghề phát trực tiếp chuyên nghiệp tại Trung Quốc và phần thưởng cho những cá nhân thành công trong ngành có thể rất hấp dẫn. Tuy nhiên, số lượng người bị đào thải khỏi ngành cũng rất lớn, chỉ có ít người thành công khi vươn lên ngôi vị hàng đầu.