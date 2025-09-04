Bức ảnh sinh viên che ô khiến hiệu trưởng ướt sũng gây 'bão mạng' TQ

Lễ khai giảng ĐH Công nghiệp Chiết Giang, Trung Quốc gây sốt khi hai tân sinh viên che ô, nhưng hiệu trưởng vẫn ướt sũng vì khoảng trống giữa hai chiếc ô.

Hình ảnh sinh viên che mưa cho hiệu trưởng ở Trung Quốc viral khắp mạng xã hội.

Ngày 3/9, lễ khai giảng khóa 2025 của Trường Đại học Công nghiệp Chiết Giang (Zhejiang University of Technology) bất ngờ trở thành tâm điểm mạng xã hội bởi một tình huống hài hước nhưng cũng đầy xúc động, theo Chengdu và Chuan Guan News.

Trong lúc Hiệu trưởng Cao Tường (Gao Xiang) đang phát biểu, trời bất ngờ đổ mưa lớn. Hai nam sinh viên đã tự nguyện bước lên sân khấu che ô cho thầy. Tuy nhiên, khoảng trống giữa hai chiếc ô lại đúng vào vị trí của hiệu trưởng, khiến nước mưa dồn xuống thẳng người ông. Hình ảnh này được dân mạng dí dỏm gọi là “song ô lưu thủy” hay “đúng chuẩn song nhất lưu” (ám chỉ cụm từ “song nhất lưu” - nghĩa là “hai dòng chảy, một đẳng cấp”, đồng âm với “song nhất lưu” trong xếp hạng đại học).

Một tân sinh viên tham dự buổi lễ kể lại: “Ban đầu có giáo viên đưa áo mưa cho thầy nhưng thầy từ chối. Khi mưa ngày càng lớn, hai bạn sinh viên đã tự chạy lên sân khấu che ô. Nhờ đó mới có cảnh tượng vừa buồn cười vừa cảm động này”. Anh cũng cho biết nhà trường đã chuẩn bị áo mưa dùng một lần và trà gừng ấm cho tất cả sinh viên.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Phòng Tuyên truyền của trường xác nhận sự việc và cho biết: “Chúng tôi cũng thấy nhiều bình luận tích cực từ sinh viên. Lễ khai giảng hôm qua mưa lớn ngoài dự kiến, hai em sinh viên thấy thầy bị ướt nên tự phát lên che ô. Vốn dĩ lễ khai giảng có nhiều tiết mục sau bài phát biểu của hiệu trưởng, nhưng vì mưa to nên đều hủy để sinh viên sớm về nghỉ”.

Một số người dùng mạng xã hội đã để lại bình luận về tình huống dở khóc dở cười này: "Vừa thương hiệu trưởng, vừa thấy dễ thương và ấm lòng", "Hai bạn che ô này đúng là toàn trường không ai sánh kịp!".

Đại học Công nghiệp Chiết Giang là trường trọng điểm của tỉnh Chiết Giang, có ba cơ sở tại Triều Huy, Bình Phong và Mặc Can Sơn, với hơn 21.000 sinh viên đại học, 16.000 học viên cao học và khoảng 1.300 du học sinh. Các ngành hóa công và hóa ứng dụng là những ngành thế mạnh cấp quốc gia.