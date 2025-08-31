Bức ảnh viral khắp MXH của nữ cảnh sát từng vào vai 'girl phố'

Hình ảnh của Mai Ly, Phương Thảo - 2 cảnh sát gây chú ý tại "Ngày hội Vì thủ đô bình yên" - bên cạnh dàn nghệ sĩ, người nổi tiếng tại buổi tổng duyệt A80 được chia sẻ nhanh chóng.

Bức ảnh của Phương Thảo (bên trái) và Mai Ly (bên phải) với Hoa hậu Tiểu Vy tại tổng duyệt diễu binh gây chú ý.

Trong đội hình Khối văn nghệ sĩ và gương tiêu biểu các lĩnh vực tham gia diễu hành và biểu diễn nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), có sự xuất hiện của hai gương mặt quen thuộc: Thiếu tá Lê Thị Mai Ly (sinh năm 1988) và Đại úy Nguyễn Phương Thảo (sinh năm 1992).

Mai Ly từng gây ấn tượng mạnh khi hóa thân thành “girl phố” trong một tiểu phẩm nghệ thuật, còn Phương Thảo được nhiều người biết đến qua màn nhập vai nữ CSGT quật ngã “báo thủ” gây rối tại phố đi bộ hồ Gươm trong chương trình "Ngày hội Vì thủ đô bình yên" hôm 10/8 vừa qua.

Ít ai biết rằng, phía sau hình ảnh ấn tượng trên sân khấu và trong chương trình là tình bạn gắn bó của họ ngoài đời. Thiếu tá Mai Ly hiện là cán bộ Công an phường Phúc Lợi, trong khi Đại úy Phương Thảo công tác tại Công an xã Vân Đình (TP Hà Nội). Cả hai quen biết và trở thành bạn thân từ khi cùng tham gia đội tuyển võ thuật của Công an TP Hà Nội.

Phương Thảo và Mai Ly cảm thấy vinh dự, tự hào khi được bước trong đội ngũ diễu binh, diễu hành A80.

Chia sẻ về vinh dự tham gia nhiệm vụ A80, Thiếu tá Mai Ly bày tỏ: “Đây là niềm tự hào rất lớn, không chỉ là trách nhiệm của một chiến sĩ, mà còn là cơ hội để tôi cùng đồng đội thể hiện hình ảnh đẹp của lực lượng CAND trước đồng bào cả nước. Cảm xúc vừa háo hức, hồi hộp, nhưng hơn hết là niềm kiêu hãnh khi được sánh bước trong đội hình, hòa chung nhịp thở cùng hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và anh chị em văn nghệ sĩ. Tôi thực sự cảm nhận rõ niềm tự hào của một người con đất Việt trong ngày hội non sông”.

Đối với Đại úy Phương Thảo, khoảnh khắc sải bước trên Quảng trường Ba Đình lịch sử là trải nghiệm khó quên. “Giây phút ấy khiến tôi cảm nhận rõ hơn giá trị thiêng liêng của độc lập, tự do. Nó cũng thôi thúc tôi phải tiếp tục rèn luyện, phấn đấu và cống hiến nhiều hơn để xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân”, cô chia sẻ.

Phương Thảo và Mai Ly vừa là đồng nghiệp, vừa là bạn bè thân thiết.

Để chuẩn bị cho đại lễ 2/9, Mai Ly, Phương Thảo cùng đồng đội và các nghệ sĩ ở nhiều lĩnh vực đã trải qua quá trình tập luyện nghiêm túc, khắt khe. Có những ngày nắng nóng, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, có lúc mệt mỏi, nhưng khi nghĩ đến khoảnh khắc được diễu hành trong ngày trọng đại của Tổ quốc, tất cả đều trở thành động lực. Khó khăn chính là thử thách, đồng thời cũng là cơ hội để rèn luyện bản lĩnh và tinh thần đồng đội, cả hai cho hay.

Ngày tổng duyệt 30/8 là một dấu ấn khó phai trong ký ức của đôi bạn thân. Thiếu tá Mai Ly nhớ lại: “Hôm tổng duyệt, chúng tôi được sống trong không khí vô cùng trang nghiêm và hào hùng. Từng bước chân, từng hàng quân đều mang theo quyết tâm và niềm tự hào. Khi tiếng nhạc hành khúc vang lên, cả đội ngũ như hòa làm một. Đó là khoảnh khắc chúng tôi cảm thấy mình đang sống trong một thời khắc lịch sử”.

Không chỉ tự hào khi được khoác trên mình quân phục, Mai Ly và Phương Thảo còn xúc động khi cùng sánh bước với các nghệ sĩ, văn nghệ sĩ ở nhiều lĩnh vực. Đại úy Phương Thảo bày tỏ: “Trong ngày hôm ấy, dù là người nổi tiếng hay không, dù hoạt động trong lĩnh vực nào, tất cả chúng tôi đều như nhau, chỉ được biết đến với danh nghĩa người Việt Nam”.

Với Mai Ly và Phương Thảo, tham gia diễu binh, diễu hành A80 không chỉ là một nhiệm vụ thiêng liêng, mà còn là trải nghiệm quý giá, khắc sâu niềm tự hào dân tộc trong hành trình của người chiến sĩ Công an nhân dân.