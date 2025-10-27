Bức thư Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp gửi Nguyễn Nhựt Lam

Ngày 27/10, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang đã có thư chúc mừng em Nguyễn Nhựt Lam - thí sinh đạt giải ba tại chung kết Olympia năm 2025.

Nhựt Lam tại vòng chung kết Olympia 2025. Ảnh: Trần Hiền.

Nguyễn Nhựt Lam là học sinh trường THPT Cái Bè (tỉnh Đồng Tháp). Trong trận chung kết Olympia 2025, Nhựt Lam là nam sinh duy nhất không học trường chuyên.

Trong thư, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang nhấn mạnh 26/10 là một ngày đáng nhớ, không chỉ với Nhựt Lam, gia đình, thầy cô và bạn bè trường THPT Cái Bè, mà còn với đông đảo người dân Đồng Tháp khi theo dõi em trong trận chung kết và hành trình đầy nỗ lực của em tại cuộc thi.

"Bức thư này không chỉ để chúc mừng em về thành tích đặc biệt xuất sắc này, mà còn để bày tỏ niềm trân trọng và tự hào lớn lao của lãnh đạo và nhân dân tỉnh nhà", ông Quang viết.

Dù chưa chạm đến ngôi vị cao nhất, trong lòng người dân Đồng Tháp, Nhựt Lam đã thực sự là nhà vô địch - với tri thức, bản lĩnh và phong thái của một người chiến thắng. Nhựt Lam đã thể hiện tinh thần học tập nghiêm túc, bản lĩnh vững vàng và nghị lực đáng khâm phục.

Kỹ năng tiếng Anh tốt, khả năng ghi nhớ tuyệt vời, cùng sự tự tin, điềm đạm khi em đối diện thử thách trên sân chơi tri thức lớn nhất cả nước đã chinh phục trọn vẹn tình cảm không chỉ của người dân Đồng Tháp mà còn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả cả nước.

Thành tích của em càng trở nên ý nghĩa hơn khi em là thí sinh duy nhất không học tại trường chuyên góp mặt trong trận chung kết.

Điều đó khẳng định rằng tài năng và trí tuệ có thể tỏa sáng ở bất kỳ ngôi trường nào, vùng đất nào. Hình ảnh góc học tập giản dị của em được chương trình giới thiệu đã thực sự lay động và truyền cảm hứng mạnh mẽ về tinh thần vượt khó, hiếu học và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ Đồng Tháp.

Hành trình của em tại Đường lên đỉnh Olympia không chỉ là niềm tự hào của gia đình và nhà trường mà còn là biểu tượng đẹp của ý chí, nghị lực và khát vọng chinh phục đỉnh cao tri thức.

Ông Quang nhấn mạnh trong bối cảnh tỉnh đồng Tháp đang xác định phát triển nguồn nhân lực là một trong năm đột phá chiến lược để phát triển nhanh và bền vững, hướng tới mục tiêu thuộc nhóm dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, thành tích của Lam mang ý nghĩa đặc biệt, là nguồn cảm hứng lan tỏa hình ảnh quê hương Đồng Tháp - vùng đất của tri thức, nghĩa tình và nghị lực vươn lên mạnh mẽ.

Cuối thư, chủ tịch tỉnh gửi lời chúc Nhựt Lam tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê học tập, không ngừng rèn luyện và gặt hái thêm nhiều thành công.

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 bắt đầu lúc 8h30 ngày 26/10. Vượt qua hàng trăm đối thủ, bốn thí sinh chơi chung kết đều là học sinh lớp 12, gồm:

Lê Quang Duy Khoa, học sinh trường THPT chuyên Quốc học - Huế (TP Huế).

Đoàn Thanh Tùng, học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội.

Nguyễn Nhựt Lam, trường THPT Cái Bè, Đồng Tháp.

Nguyễn Nhựt Lam đạt 205 điểm. Nam sinh gây ấn tượng ở phần thi Về đích, khi trả lời chính xác một câu hỏi tiếng Anh dài và khó, khiến MC Khánh Vy phải thốt lên "Một thế hệ tài năng của Việt Nam".

Với màn bứt phá ngoạn mục ở phần Về đích, Bảo Khánh xuất sắc giành vòng nguyệt quế trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025.