Bugatti 'cháy hàng' đến năm 2029

Bugatti tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu siêu sang khi công bố toàn bộ lượng xe đã có chủ đến tận năm 2029, bất chấp thị trường toàn cầu đầy biến động.

Trong khi khách hàng của các thương hiệu phổ thông quen thuộc với việc ra đại lý, thậm chí đặt xe qua các nền tảng trực tuyến và có thể lái ngay một chiếc mới về nhà, thì Bugatti lại ở một "vũ trụ" khác. Ngay cả những thương hiệu hạng sang như Mercedes hay BMW vẫn phải cạnh tranh quyết liệt để giữ chân khách hàng, nhưng Bugatti gần như không phải lo lắng về điều đó.

Ông Frank Heyl – Giám đốc thiết kế của Bugatti – xác nhận rằng danh sách chờ của thương hiệu hiện tại đã không còn chỗ cho đến năm 2029, hứa hẹn một tương lai tương sáng cho hãng xe này.

Tại sự kiện Monterey Car Week 2025, ông Frank Heyl – Giám đốc thiết kế của Bugatti – xác nhận rằng hãng đang ở trong tình trạng rất ổn định. Ông cho biết: "Chúng tôi đang sản xuất 250 chiếc Tourbillon, chuẩn bị bàn giao những phiên bản cuối cùng, cùng với Bolide… tất cả sẽ khiến chúng tôi bận rộn cho đến tận năm 2029. Và toàn bộ số xe đã được bán hết đến thời điểm đó. Với sự ổn định tài chính này, Bugatti có thể hoạch định chiến lược dài hạn một cách vững chắc".

Hiện tại, Bugatti đang xây dựng một cơ sở sản xuất mới ngay tại khu đất hiện hữu ở Pháp. Tuy nhiên, mục tiêu không phải để tăng mạnh sản lượng. Nhà máy mới này chỉ chiếm diện tích chưa tới 0,5 hecta, khá nhỏ bé so với quy mô khổng lồ của các hãng khác – chẳng hạn, nhà máy Wolfsburg của Volkswagen rộng khoảng 160 hecta.

Mẫu hypercar Bugatti Tourbillon sẽ được lắp ráp thủ công tại nhà máy Bugatti Atelier mới, vốn có diện tích chỉ 0,5 hecta và vẫn sẽ được xây dựng tại Molsheim, Pháp.

Nhìn về năm 2029, khó ai có thể dự đoán chính xác bức tranh ngành ôtô. Nhiều thương hiệu đã lùi cam kết chuyển đổi hoàn toàn sang xe điện, nhưng những bước tiến lớn về công nghệ chắc chắn sẽ diễn ra: pin thể rắn có thể đi vào sản xuất, xe tự hành tiến gần đến thực tế, hay Ford đang ấp ủ cải tiến dây chuyền lắp ráp. Tuy nhiên, Bugatti dường như không cần phải vội vã chạy theo xu thế.

Thực tế, việc chờ đợi nhiều năm để sở hữu một chiếc Bugatti không phải điều quá bất thường trong thế giới hàng siêu sang. Ngay cả khi mua một chiếc đồng hồ Rolex Daytona hay một số mẫu đồng hồ danh tiếng khác, khách hàng cũng phải chờ đợi nhiều năm và thậm chí còn cần được "lựa chọn" để đủ điều kiện sở hữu.

Siêu phẩm Bugatti Brouillard là dự án đầu tiên của chương trình coachbuild "Programme Solitaire" với chỉ tối đa 2 chiếc được sản xuất trong 1 năm, mở ra khả năng duy trì khối động cơ W16 dung tích 8.0L huyền thoại của thương hiệu.

Vào tháng 6/2024, Bugatti đã mở ra chương mới trong lịch sử phát triển của thương hiệu khi ra mắt hypercar Bugatti Tourbillon, vốn sử dụng động cơ V16 hút khí tự nhiên 8.3L cùng cơ cấu hybrid, thay thế cho động cơ W16 8.0L ra mắt trên Veyron và Chiron. Tuy nhiên, hãng cũng vừa giới thiệu chương trình "coachbuild" Programme Solitaire với các dự án độc bản, vốn cũng có thể tiếp tục sử dụng động cơ W16 huyền thoại này.