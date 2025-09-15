Bugatti Chiron khi đổ đầy bình xăng sẽ đi được bao nhiêu km?

|
Là mẫu xe thuộc sở hữu của nhà máy Bugatti, chiếc siêu xe Chiron Sport này được sử dụng làm phương tiện chính của CEO Mate Rimac, cũng như là mẫu xe demo cho khách hàng và thường xuất hiện tại các sự kiện trải nghiệm của thương hiệu.
|
Theo kế hoạch, vị CEO này cũng tham gia triển lãm IAA Mobility 2025. Thay vì chọn các chuyến bay hạng nhất, ông Rimac đã tự cầm lái chiếc Bugatti Chiron Sport, thực hiện hành trình hơn 500 km từ trụ sở Rimac ở Zagreb (Croatia) đến Munich (Đức).
|
|
Tại vạch xuất phát, chiếc Bugatti được đổ đầy bình xăng với số odo hiển thị 30.017 km. Khi đến gần Munich, quãng đường hành trình đã đạt 488,3 km, trong khi đồng hồ nhiên liệu chỉ còn lại vài vạch cuối cùng, vốn có thể đi thêm khoảng 40 km.
|
|
Hệ thống máy tính cho thấy mức tiêu thụ nhiên liệu của xe vào khoảng 16,3 L/100 km, với tỷ lệ 3 L/tiếng. Theo giải thích của CEO Mate Rimac, vận tốc trung bình của mẫu siêu xe lên đến 103 km/h nhờ vào việc di chuyển trên cao tốc Autobahn.
|
Sau đó, ông Mate Rimac còn tự mình cầm lái chiếc xe này đến tổng hành dinh Bugatti tại Molsheim (Pháp) với quãng đường hơn 400 km, nhằm tham gia sự kiện Bugatti Festival 2025 kỷ niệm 20 năm ra mắt dòng hypercar Veyron.
|
Hành trình từ Molsheim trở về Zagreb cũng được thực hiện bằng mẫu siêu xe này. Theo thông tin từ Google Maps, ông Mate Rimac phải di chuyển hơn 1.000 km cùng thời gian khoảng 9 giờ 53 phút theo lộ trình ngắn nhất.
|
Sau hơn 9 tiếng cầm lái, ông Mate Rimac đã hoàn thành hành trình hơn 1.000 km với chiếc Bugatti Chiron Sport, tiêu tốn 3 lần tiếp nhiên liệu và thậm chí về đích sớm hơn dự đoán của Google Maps 1 giờ. Tuy vậy, vị CEO trẻ tuổi vẫn phải dừng lại để chợp mắt "vì quá mệt". Ông hài hước tiết lộ mỗi lần đổ xăng mất khoảng 230 Euro (270 USD) và bản thân có thể đã dính tới 3 lần phạt nguội.
|
Với dung tích bình xăng trên Chiron Sport khoảng 100 L, siêu xe này có thể di chuyển tối đa 613,5 km với mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế ở trên. Theo thông số công bố trước đó, mức tiêu thụ nhiên liệu của hypercar này lên đến 25,19 L/100 km.
|
Đây là một con số rất ấn tượng vì Bugatti Chiron Sport sử dụng động cơ W16 dung tích 8.0L với 4 bộ tăng áp, sản sinh công suất tối đa 1.500 mã lực. So với bản tiêu chuẩn, xe nhẹ hơn 18 kg nhờ vào nhiều chi tiết bằng sợi carbon cùng hệ thống ống xả mới.
|
Nhờ vào hộp số 7 cấp ly hợp kép DSG và hệ dẫn động AWD, siêu xe này có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,4 giây trước khi đạt tốc độ tối đa giới hạn ở 380 km/h. Với chìa khóa Speed Key, hypercar này có thể đạt tốc độ lên đến 420 km/h.
|
Bugatti Chiron đã dừng sản xuất và được thay thế bởi Bugatti Tourbillon. Mẫu siêu xe này được trang bị động cơ V16 hút khí tự nhiên 8.3L cùng công nghệ hybrid, mang đến sức mạnh tối đa 1.800 mã lực. Chỉ có 250 chiếc được sản xuất với mức giá từ 4,1 triệu USD.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.