Bugatti Chiron khi đổ đầy bình xăng sẽ đi được bao nhiêu km?

Sau hơn 9 tiếng cầm lái, ông Mate Rimac đã hoàn thành hành trình hơn 1.000 km với chiếc Bugatti Chiron Sport, tiêu tốn 3 lần tiếp nhiên liệu và thậm chí về đích sớm hơn dự đoán của Google Maps 1 giờ. Tuy vậy, vị CEO trẻ tuổi vẫn phải dừng lại để chợp mắt "vì quá mệt". Ông hài hước tiết lộ mỗi lần đổ xăng mất khoảng 230 Euro ( 270 USD ) và bản thân có thể đã dính tới 3 lần phạt nguội.