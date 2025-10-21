Chấn thương của Bùi Tiến Dũng nghiêm trọng thế nào?

Vừa trở lại sau thời gian dưỡng thương vai, thủ môn Bùi Tiến Dũng lại gặp chấn thương mới, đối mặt thử thách lớn khi tái xuất sân cỏ.

Trước khi chấn thương đầu gối, Bùi Tiến Dũng đã nỗ lực luyện tập trở lại sau chấn thương bả vai. Ảnh: CLB Bóng đá SHB Đà Nẵng.

Phút 11 của trận Thể Công Viettel gặp SHB Đà Nẵng trên sân Hàng Đẫy (vòng 7 V.League 2025/26), từ pha phát bóng dài của Nguyễn Hữu Thắng, tiền đạo Lucao băng xuống đối mặt với thủ môn Bùi Tiến Dũng. Thủ thành của Đà Nẵng lập tức rời khung gỗ, băng ra khỏi vòng cấm để cản phá.

Trong nỗ lực tranh chấp bóng bổng, Tiến Dũng bật cao phá bóng nhưng tiếp đất sai tư thế, đầu gối chịu lực xoay mạnh sau va chạm với Lucao. Anh lập tức đổ gục, ôm chân đau đớn. Đội ngũ y tế nhanh chóng vào sân sơ cứu, song thủ thành người Thanh Hóa không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân với chân phải được băng bó chặt.

Ba hướng tác động gây nên chấn thương

Sáng 21/10, Bùi Tiến Dũng được đưa đến bệnh viện để chụp MRI. Kết quả cho thấy anh bị đứt dây chằng đầu gối, buộc phải phẫu thuật điều trị. Với chấn thương nghiêm trọng này, anh nhiều khả năng sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn và sớm khép lại mùa giải V.League 2025/26. Chuyên gia cho rằng những chấn thương liên tiếp sẽ là thử thách lớn về mặt tâm lý, khiến thủ môn này đối mặt nhiều áp lực khi trở lại sân cỏ.

Qua quan sát tình huống va chạm, bác sĩ chuyên khoa II Trần Anh Vũ, Trưởng khoa Y học Thể thao và Nội soi, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, nhận định đây là pha bóng kinh điển dễ gây chấn thương trong bóng đá, nhất là với vị trí gác đền, những người thường xuyên phải bật cao, xoay người và tiếp đất trong tư thế chịu toàn bộ lực của cơ thể.

Bùi Tiến Dũng được đưa ra khỏi sân bằng cáng. Ảnh: CLB Bóng đá SHB Đà Nẵng.

Theo ông, điểm nguy hiểm nhất trong pha bóng nằm ở việc có tới ba hướng lực tác động cùng lúc: lực dội từ mặt sân lên, lực xoay của đầu gối và trọng lượng cơ thể dồn xuống.

“Khi ba lực này giao nhau, hai đầu xương có thể va chạm mạnh, gây tổn thương tủy xương, sụn chêm hoặc cả dây chằng bên trong. Đây là chấn thương phức hợp, mức độ nặng”, ông phân tích với Tri Thức - Znews.

Với các thủ môn, động tác bật cao để cản phá bóng thường diễn ra ở tốc độ lớn, trong khi điểm rơi và trụ chân luôn chịu áp lực rất mạnh. Ở tình huống này, khi Tiến Dũng tiếp đất, chân anh bị xoay ngoài, tạo ra lực xoắn dữ dội ở khớp gối.

Đây là tư thế điển hình dẫn đến đứt dây chằng chéo trước. Với pha va chạm đó, nam thủ môn sinh năm 1997 có thể không chỉ đứt dây chằng mà còn tổn thương thêm sụn chêm, tủy xương, thậm chí là dây chằng bên trong.

Theo bác sĩ Vũ, đầu gối là bộ phận chịu tải lớn nhất trong các động tác đặc thù của thủ môn như bật nhảy, đổ người hay tiếp đất. Vì vậy, nếu chấn thương không được điều trị và phục hồi triệt để, khả năng bật nhảy, phản xạ khi cản bóng hay di chuyển đều bị ảnh hưởng rõ rệt.

Thách thức của Bùi Tiến Dũng

Với dạng chấn thương đứt dây chằng, bệnh nhân bắt buộc phải phẫu thuật tái tạo. Nếu phát hiện tổn thương sụn chêm hoặc tủy xương, các bác sĩ sẽ xử lý đồng thời trong một ca mổ để đảm bảo toàn diện. Sau phẫu thuật, người bệnh cần bắt đầu phục hồi vận động sớm nhằm tránh teo cơ và cứng khớp.

“Thời gian hồi phục cho vận động viên chuyên nghiệp tối thiểu là một năm. Sáu tháng đầu tập trung phục hồi vận động, những tháng sau mới bắt đầu lấy lại sức cơ và cảm giác bóng. Với Tiến Dũng, thời gian trở lại sân cỏ có thể rơi vào khoảng 1 năm rưỡi”, ông nhấn mạnh.

Khác với xương có thể liền lại sau vài tháng, theo vị chuyên gia, dây chằng cần một khoảng thời gian dài hơn nhiều để tái tạo và ổn định. Với những ca sử dụng gân tự thân, phải mất ít nhất nửa năm để mô mới bám chắc vào xương.

Việc nóng vội rút ngắn giai đoạn hồi phục thường mang lại hậu quả ngược. Khi cơ thể chưa sẵn sàng, cầu thủ có thể gặp thêm những tổn thương ở cổ chân, khớp háng hay vùng lưng, hệ quả của việc các nhóm cơ khác phải bù đắp cho phần gối yếu.

“Thủ môn đâu thể được đưa vào sân trong khoảng 5,10 phút để làm quen lại với cường độ thi đấu sau chấn thương như các vị trí khác. Chính vì vậy, toàn bộ quá trình điều trị cần được tuân thủ nghiêm ngặt, chỉ nên quay lại sân cỏ khi đầu gối đã vững, sức cơ hồi phục, phản xạ ổn định và tâm lý thực sự sẵn sàng”, bác sĩ Vũ nhấn mạnh.

Tinh thần là yếu tố lớn nhất Bùi Tiến Dũng phải vượt qua. Ảnh: CLB Bóng đá SHB Đà Nẵng.

Với Bùi Tiến Dũng, đây không chỉ là câu chuyện của một ca chấn thương nặng mà còn là thử thách tinh thần. Trước khi gặp chấn thương đầu gối, Bùi Tiến Dũng từng phải nghỉ thi đấu gần hai tháng vì đau bả vai. Trong thời gian đó, anh vắng mặt ba trận liên tiếp của SHB Đà Nẵng để điều trị và tập phục hồi.

Anh vừa trở lại sau chấn thương vai, nay lại phải đối mặt với tổn thương đầu gối. Hai biến cố liên tiếp có thể khiến bất kỳ cầu thủ nào chùn bước, lo sợ va chạm, đánh mất cảm giác tự tin vốn có. Giai đoạn điều trị vì thế không chỉ là hành trình phục hồi thể chất, mà còn là quá trình lấy lại niềm tin.

“Những chấn thương liên tiếp dễ khiến cầu thủ rơi vào trạng thái lo lắng, sợ va chạm, ảnh hưởng đáng kể đến phong độ khi trở lại. Do đó, việc ổn định tinh thần cần được thực hiện song song với điều trị thể chất”, ông chia sẻ.

Theo bác sĩ Vũ, chỉ khi được chuyên gia đánh giá là đầu gối đủ vững, sức cơ ổn định và tâm lý sẵn sàng, cầu thủ mới nên quay lại sân cỏ. “Nếu nôn nóng trở lại sớm, nguy cơ tái chấn thương lẫn gặp chấn thương mới là rất cao”, vị chuyên gia khuyến cáo.