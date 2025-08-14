Bùi Tiến Dũng gây bàn tán với kiểu tóc mới

Thủ môn Bùi Tiến Dũng tạo điểm nhấn đầy ấn tượng trước khi mùa giải V.League mới sắp khởi tranh khiến nhiều người hâm mộ không nhận ra.

Ngày 13/8, thủ môn Bùi Tiến Dũng khiến dân mạng bất ngờ khi đăng loạt ảnh khoe kiểu tóc mới trên fanpage có 2,8 triệu người theo dõi. Thủ thành đến từ Thanh Hóa trông khác lạ với tóc dreadlock (hay tóc bện thừng), một kiểu tóc rất được ưa chuộng bởi các cầu thủ Nam Mỹ.

Dreadlock là kiểu tóc được tạo thành từ những lọn tóc tết hoặc bện lại với nhau thành những búi nhỏ, giống như sợi dây thừng. Đây cũng là kiểu tóc khó chăm sóc, đòi hỏi sự kiên nhẫn ở người chơi.

Kiểu tóc này có nguồn gốc cổ xưa và xuất hiện ở nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới, như châu Phi, Ấn Độ và Ai Cập cổ đại. Ở mỗi nền văn hóa, dreadlock không chỉ là một xu hướng thời trang mà còn mang những ý nghĩa văn hóa sâu sắc khác nhau.

Kiểu tóc của Bùi Tiến Dũng gây chú ý.

Nhiều đồng đội thân thiết như Hà Đức Chinh, Vũ Văn Thanh hay Phạm Xuân Mạnh đồng loạt để lại bình luận bày tỏ ngạc nhiên và thích thú trước diện mạo của Bùi Tiến Dũng.

Khi Hà Đức Chinh khen ngợi "Chất vậy bạn", Tiến Dũng vui vẻ đáp lại: "Bạn xem chơi lại được tôi không". Thấy Văn Thanh tỏ ý ngạc nhiên, thủ môn sinh năm 1997 còn trêu chọc rằng chỉ cần gửi địa chỉ, sẽ "có người đến tận nơi tết tóc cho".

Bài đăng nhanh chóng thu hút hơn 10.000 lượt yêu thích sau thời gian ngắn. Đa số bình luận đều khen ngợi trước phong cách khác lạ của Tiến Dũng. Đây cũng là kiểu tóc được đánh giá ấn tượng nhất từ trước tới nay của anh.

Bùi Tiến Dũng là thủ môn nổi tiếng sau giải U23 châu Á tổ chức tại Thường Châu (Trung Quốc) năm 2018. Anh được mệnh danh "người nhện", "thủ môn quốc dân" và là cái tên được nhiều nhãn hàng săn đón sau giải đấu.

Anh hiện thi đấu ở vị trí thủ môn cho câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Trong trận play-off tối 27/6, anh có công lớn giúp Đà Nẵng vượt qua Bình Phước để giành vé trở lại V.League mùa giải 2025/2026.

Nam thủ thành cưới vợ, đón con đầu lòng vào năm 2022.

Anh kết hôn với người mẫu Dianka Zakhidova (sinh năm 2000, quốc tịch Ukraine) vào tháng 5/2022 sau hai năm hẹn hò. Cặp đôi đón con trai đầu lòng vào cùng năm. Cả hai vợ chồng thường xuyên chia sẻ cuộc sống gia đình hạnh phúc, đi du lịch cùng nhau.

Sau khi kết hôn, Dianka tiếp tục phát triển công việc người mẫu. Cô tham gia nhiều sự kiện khác nhau, đồng thời giành thời gian chăm sóc gia đình.