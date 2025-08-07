Bung xõa cuối hè với loạt ưu đãi tại 'ShopeeFood 8.8 vạn deal ngon rẻ'

ShopeeFood khép lại mùa hè bằng loạt deal dịp “8.8 vạn deal ngon rẻ”. Tất cả đang chờ bạn bung xõa trước khi trở lại guồng quay công việc, học tập.

Từ 1/8 đến 8/8, tín đồ ăn uống có cơ hội “quét sạch” vô vàn món ngon, giá hời trên ứng dụng ShopeeFood với loạt ưu đãi: “Deal chồng deal - Mua nhiều giảm nhiều”, món ngon chỉ 15.000 đồng và voucher giảm đến 50% từ thương hiệu lớn.

Săn deal chồng deal, mua nhiều giảm nhiều

Ăn một mình thường nhanh, nhưng ăn đông thì vui và hời hơn. Thấu hiểu điều đó, dịp 8/8, ShopeeFood mang đến ưu đãi “Deal chồng deal - Mua nhiều giảm nhiều”, với mức giảm tăng dần theo giá trị đơn hàng. Ưu đãi dành riêng cho buổi tụ tập cùng hội bạn thân, đồng nghiệp hay gia đình mê đặt món ngon.

Đây là bất ngờ ShopeeFood dành tặng hội sành ăn. Bởi không cần áp mã, hệ thống tự động giảm trực tiếp vào giá món. Chẳng hạn đơn từ 150.000 đồng sẽ giảm 10.000 đồng, đơn hàng 200.000 đồng được giảm 15.000 đồng. Số lượng ưu đãi có hạn, bạn nên nhanh tay săn bộ sưu tập “Deal chồng deal - Mua nhiều giảm nhiều” trên ShopeeFood.

Truy cập bộ sưu tập “Deal chồng deal - Mua nhiều giảm nhiều” trên ShopeeFood, bạn có cơ hội tận hưởng loạt ưu đãi càng mua nhiều, càng giảm sâu.

Từ bữa trưa tại văn phòng đến buổi tối rôm rả cùng hội bạn hay gia đình, ưu đãi nhóm từ ShopeeFood là “trợ thủ” không thể thiếu để cuộc vui ẩm thực thêm trọn vẹn.

Tận hưởng đại tiệc ăn uống chỉ từ 15.000 đồng

Dù ra mắt không lâu, tính năng “Ăn ngon rẻ” trên ShopeeFood nhanh chóng “lọt mắt xanh” của hội sành ăn nhờ loạt món ngon - bổ - rẻ. Danh mục món ăn của tính năng này phong phú từ cơm, bún, mì đến gà rán, xiên nướng hay trà sữa mát lạnh.

Thông thường, các món trong danh mục “Ăn ngon rẻ” dao động khoảng 30.000 đồng (gồm phí vận chuyển). Nhưng từ 1/8 đến 8/8, ShopeeFood giảm giá loạt món ngon xuống còn 15.000 đồng (chưa gồm phí dịch vụ). Đây là lựa chọn hợp khẩu vị lẫn túi tiền của học sinh, sinh viên, dân văn phòng hay cư dân chung cư trong những ngày cuối hè.

Từ 1/8 đến 8/8, loạt món ngon trong danh mục “Ăn ngon rẻ” trên ShopeeFood đồng loạt được giảm giá còn 15.000 đồng.

Bắt tay loạt thương hiệu hot, ShopeeFood tung voucher giảm đến 50%

Dịp 8/8, ShopeeFood còn bắt tay loạt thương hiệu ăn uống để mang đến loạt voucher giảm giá sâu. Những cái tên quen thuộc như Domino’s Pizza, KFC hay Katinat đều nhập hội, hứa hẹn tạo nên đại tiệc món ngon bùng nổ cho tín đồ ẩm thực.

Mở màn cho bữa tiệc 8/8 là Domino’s Pizza với combo có giá 119.000 đồng, đi kèm voucher giảm đến 80.000 đồng cho đơn từ 300.000 đồng. Góp mặt trong đường đua tung ưu đãi còn có KFC với combo chất lượng gồm mì Migaxuxi, hai miếng gà rán, khoai tây chiên và hai lon Pepsi còn 145.000 đồng (giá gốc 183.000 đồng).

Loạt deal từ thương hiệu lớn dịp 8/8 đang chờ hội “thực thần” khám phá. Ảnh cắt từ fanpage thương hiệu.

Nếu thuộc team ghiền trà sữa, bạn sẽ thích combo từ nhà Katinat. Khi mua một ly bơ già dừa non, khách hàng được tặng một ly trà oolong nướng sữa. Combo hai ly này có giá 55.000 đồng. Thêm vào đó, bạn được giảm thêm 50.000 đồng cho đơn hàng từ 200.000 đồng.