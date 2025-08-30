Bước chân dồn vang của các khối diễu binh tiến về Quảng trường Ba Đình

Rạng sáng 30/8, phố phường Hà Nội vang tiếng bước chân rộn ràng, các đoàn chiến sĩ đã vào hàng ngũ ngay ngắn, sẵn sàng cho buổi tổng duyệt diễu binh cấp Nhà nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Trước khi lễ chính diễn ra lúc 6h30, từng khối diễu binh lần lượt rời điểm tập kết, tiến qua các trục đường trung tâm, hướng về Quảng trường Ba Đình trong khí thế trang nghiêm.