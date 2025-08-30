Bước chân dồn vang của các khối diễu binh tiến về Quảng trường Ba Đình

|
Rạng sáng 30/8, phố phường Hà Nội vang tiếng bước chân rộn ràng, các đoàn chiến sĩ đã vào hàng ngũ ngay ngắn, sẵn sàng cho buổi tổng duyệt diễu binh cấp Nhà nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Trước khi lễ chính diễn ra lúc 6h30, từng khối diễu binh lần lượt rời điểm tập kết, tiến qua các trục đường trung tâm, hướng về Quảng trường Ba Đình trong khí thế trang nghiêm.
|
Khi các khối chiến sĩ khối Biên phòng, khối Chiến sĩ phòng hóa... lần lượt đi qua, tiếng hô "1,2" rền vang khí thế, người dân hò reo, cổ vũ rộn ràng cả đoạn đường. Các chiến sĩ cùng bắt nhịp đoạn nhạc “Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh... Đoàn vệ quốc chúng ta ở nhân dân mà ra” để tiếp thêm khí thế.
|
Sự xuất hiện của Lê Hoàng Hiệp, chiến sĩ nổi tiếng mạng xã hội của khối Tác chiến điện tử, khiến nhiều người bất ngờ.
|
Tiếng hò reo vang vọng theo từng bước chân của các chiến sĩ.
|
4h sáng, hàng loạt khối chiến sĩ cuối cùng đổ quân xuống đường Thuỵ Khuê trong tiếng hò reo. Khi đoàn quân di chuyển, nhiều người dân bước đi theo tới ngã đường giao với Thanh Niên.
Dù trời còn chưa sáng hẳn, ánh đèn đường vẫn le lói, các chiến sĩ khối Quân nhạc, khối Sĩ quan gìn giữ hòa bình và Quân y đã chỉnh tề đội ngũ, sẵn sàng cho buổi tổng duyệt. Sự xuất hiện của các nữ chiến sĩ trong đội hình mang lại điểm nhấn đặc biệt, vừa mềm mại, duyên dáng, vừa toát lên vẻ kiên cường.
|
Dọc lộ trình, những người lính vừa bước đều vừa tươi cười vẫy tay chào, thân mật trò chuyện cùng người dân. Họ còn trao nhau chiếc kẹo, gói bánh, tạo nên khoảnh khắc giản dị mà ấm áp giữa quân và dân.
|
Đây là buổi luyện tập cuối cùng trước khi các lực lượng chính thức bước vào lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9.
|
Sau nhiều tháng tập trung rèn luyện tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Miếu Môn, đội hình nay đã chỉnh tề, từng bước chân, động tác được gọt giũa đến độ chuẩn xác cao nhất, sẵn sàng cho giờ phút diễu binh lịch sử.
|
Trên trục đường Thanh Niên, những khối xe thiết giáp và xe tăng lần lượt tiến vào vị trí.
|
Các chiến sĩ Binh chủng Pháo binh trong đội hình nghiêm trang.
|
Buổi tổng duyệt diễn ra lúc 6h30 sáng 30/8 là đợt rà soát quan trọng cuối cùng trước lễ chính thức ngày 2/9, nhằm bảo đảm trang trọng và an toàn tuyệt đối. Tham gia đội hình diễu binh, diễu hành có 43 khối đi bộ, gồm 26 khối Quân đội và 17 khối Công an, bên cạnh các khối quân đội nước ngoài, 18 khối đứng cùng 14 khối xe pháo quân sự và đặc chủng của Quân đội và Công an.
"Sách hay về xã hội
Văn minh Việt Nam - nhà dân tộc học Georges Condominas từng nhận xét tác phẩm này là “Cửa sổ để thế giới hiểu về Việt Nam”. Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội"