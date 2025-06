Bước đi muộn màng sau vụ trượt xe Jeep chết người ở Bình Thuận

Sự can thiệp muộn màng của UBND huyện Bắc Bình ngày 31/5 một lần nữa tô đậm sự lỏng lẻo trong công tác quản lý tại khu du lịch Bàu Trắng.

Sáng 31/5, toàn bộ dịch vụ xe địa hình, xe ATV (All-Terrain Vehicle) chở khách tham quan đồi cát tại khu du lịch Bàu Trắng (xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) buộc tạm ngưng hoạt động.

Kiến nghị của UBND huyện Bắc Bình được đưa ra trong bối cảnh một du khách (ngụ TP.HCM) tử vong vì trượt xe Jeep, rơi xuống hồ Bàu Bà ngày 25/5.

Trước đó, khu vực Mũi Dinh (Ninh Thuận) cũng chứng kiến tai nạn lật xe ngày 26/2 khiến một nữ du khách Hàn Quốc bị thương ở mặt, biến dạng cột sống. Sau khi sự việc xảy ra, Chủ tịch UBND xã Phước Dinh cho biết địa phương đã tiến hành chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh trên địa bàn để đảm bảo an toàn cho du khách.

Sự can thiệp muộn màng

Hoạt động khai thác du lịch tại khu du lịch Bàu Trắng hay Mũi Dinh, đặc biệt là dịch vụ trải nghiệm xe địa hình, đã xuất hiện hơn chục năm qua.

Vào tháng 8/2024, cơ quan chức năng Bình Thuận phát hiện có 66/85 ô tô hết hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, 44/84 mô tô địa hình không có giấy chứng nhận an toàn và xuất xưởng trong hồ sơ của 4 cơ sở kinh doanh tại khu du lịch Bàu Trắng, thông tin từ báo cáo của Công an huyện Bắc Bình.

4 đơn vị đó là U&Me, Triều Trang, Như Trung và Minh Thái.

Hiện trường cứu khách lật xe Jeep trưa 25/5. Ảnh: NDCC.

Điều đáng nói, nhiều xe tại các điểm kinh doanh vẫn hoạt động tại đồi cát dù hết niên hạn sử dụng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe hay chứng chỉ hành nghề phù hợp.

Các phương tiện vẫn tiếp tục chở khách cho đến khi sự cố chết người ngày 25/5. Một số chuyên gia cho rằng động thái can thiệp này từ chính quyền khá muộn màng, đáng lý địa phương nên tiến hành dừng hoạt động ngay từ thời điểm kiểm tra, tức tháng 8/2024.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Lê Lưu Dũng, Giám đốc Jungle Boss, chuyên gia trong lĩnh vực du lịch mạo hiểm tại Việt Nam, cho biết mô hình hoạt động xe Jeep tại Bàu Trắng đa phần là tự phát, không có đề án hoặc dự án khai thác du lịch rõ ràng. Đây là một trong số nguyên nhân dẫn đến việc mất an toàn.

"Công tác khảo sát không kỹ, phương án an toàn cho du khách không có, nhân viên không được đào tạo bài bản, dẫn đến việc loay hoay khi gặp sự cố", ông Dũng nói.

Dịch vụ xe Jeep, xe địa hình ATV được ưa chuộng tại Bàu Trắng. Ảnh: Duy Tuấn.

Bên cạnh đó, sự buông lỏng trong việc quản lý từ phía chính quyền địa phương cũng là nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn cho khách du lịch. Đó là chưa kể đến những hệ lụy khó lường khác.

Cách thức quản lý chưa chặt chẽ trên đã được nhìn nhận từ lâu.

Trong bài viết Bàu Trắng đang của ai? đăng tải trên Báo Bình Thuận ngày 29/11/2022, tác giả Duy Hà cũng từng đề cập đến việc thiếu giấy phép kinh doanh từ các cơ sở hoạt động tại Bàu Trắng, song mọi thứ vẫn "đâu vào đấy".

Hiện giá thuê xe ATV trung bình tại điểm du lịch này rơi vào khoảng 800.000 đồng/xe/2 khách/20 phút. Mức giá này áp dụng tương tự cho dịch vụ xe Jeep leo đồi cát, song số lượng người trên một xe nhiều hơn, từ 1-8 khách.

Giải quyết sao?

Đối với điểm đến có địa hình đặc thù như Bình Thuận, Ninh Thuận, sản phẩm du lịch cần được chú trọng hơn, đáng chú ý là mức độ an toàn cho du khách.

Để phát triển loại hình du lịch mạo hiểm bền vững cũng như đảm bảo an toàn cho du khách, ông Dũng cho rằng các doanh nghiệp cần hoàn thiện một số yếu tố sau:

Các vấn đề về cơ sở pháp lý phải đúng và đầy đủ bao gồm đăng ký giấy phép kinh doanh, rà soát số lượng xe còn khả năng hoạt động, sau đó tiến hành đăng kiểm theo đúng quy định của pháp luật.

Xây dựng đề an khai thác du lịch tại Bàu Trắng, trình lên UBND, trong đó công tác khảo sát địa bàn phải kỹ lưỡng và nêu rõ phương án đảm bảo an toàn, cứu hộ, cứu nạn cho du khách.

Bên cạnh đó, đơn vị phải phân cấp làn ranh/đường xe có thể chạy chẳng hạn khu tiệm cận nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm, an toàn... nhằm triệt tiêu nguy cơ gây tai nạn. Trong trường hợp xảy ra sự cố, tài xế còn có khoảng không gian để xử lý.

Tham kiến chuyên gia an toàn giao thông, chuyên gia du lịch mạo hiểm.

"Thiếu cơ sở pháp lý trong du lịch mạo hiểm là cái sai rất trầm trọng", ông Dũng nhận định.

Tổng số xe địa hình đang hoạt động tại khu vực thắng cảnh Bàu Trắng là gần 200 chiếc, trong đó xe ATV là hơn 80 chiếc.

Khu du lịch Bàu Trắng được mệnh danh là "tiểu sa mạc Sahara" đất Bình Thuận. Quần thể thắng cảnh Bàu Trắng gồm 2 hồ nước là Bàu Ông, Bàu Bà, đồi cát Trinh Nữ nằm ở phía Đông Bắc của Bàu Bà và hệ sinh thái rừng bao quanh hai bàu nước. Điểm đến được người dân, du khách quan tâm đông đảo nhờ hiệu ứng từ bộ phim Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng của đạo diễn Lý Hải ra mắt cuối tháng 4, thông tin từ Trung tâm Xúc tiến Du lịch Bình Thuận. Lượng khách ghé địa danh dịp 30/4-1/5 đạt 10.209 lượt, tăng 35% so cùng kỳ năm ngoái, trong đó, khách nội địa chiếm 70%.