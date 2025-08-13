Bước ngoặt sự nghiệp với 'nữ cầu thủ quyến rũ nhất thế giới'

|
Ngôi sao bóng đá nữ Thụy Sĩ Alisha Lehmann vừa khiến người hâm mộ bất ngờ với một bước ngoặt rời Juventus để ký hợp đồng 3 năm với FC Como Women, theo The Guardian.
Cầu thủ 26 tuổi sở hữu hơn 16,7 triệu người theo dõi Instagram và 12 triệu trên TikTok, được mệnh danh là “nữ cầu thủ quyến rũ nhất thế giới”. Mùa trước, Lehmann góp công giúp Juventus giành cú đúp vô địch Serie A và Cúp quốc gia, sau khi từng ghi 19 bàn và 10 kiến tạo tại Giải Ngoại hạng nữ Anh (Women’s Super League).
Quyết định chuyển tới một đội bóng chỉ xếp nửa dưới bảng xếp hạng Serie A mùa trước và chưa được dự cúp châu Âu khiến nhiều người ngạc nhiên. Nhưng với Lehmann, đây là lựa chọn có ý nghĩa đặc biệt: “FC Como là CLB độc lập, tập trung hoàn toàn vào bóng đá nữ và điều đó quan trọng với tôi. Đây không chỉ là một đội bóng, mà là một dự án có mục tiêu và tầm nhìn thực sự. Gia nhập Como Women là cảm giác đúng đắn”, cô nói.
FC Como Women được tập đoàn Mercury13 mua lại năm 2024, với tham vọng “tái định nghĩa mô hình sở hữu CLB” và xây dựng mọi thứ xoay quanh bóng đá nữ. Lehmann cho biết cô bị thuyết phục bởi “tư duy đặt nữ giới lên hàng đầu” của CLB: "Bóng đá nữ đang ở thời điểm có thể tự định hình theo cách riêng, và các CLB độc lập như Como Women có cơ hội dẫn đầu. Không chỉ là chuyện thắng trận, mà còn là xây dựng thứ bền vững. Đây là lần đầu tôi gia nhập một CLB độc lập. Đó là lý do lớn cho quyết định của tôi”.
Nicola Verdun, CEO của Como Women, nhận định: "Cô ấy mang đến không chỉ tài năng trên sân mà còn cá tính và đam mê bóng đá". Lehmann khẳng định cô không đến Como để làm "biểu tượng marketing": "Tôi đến đây để chơi bóng, làm việc chăm chỉ và giành vị trí. Tôi muốn thi đấu nhiều nhất có thể, giúp đội và tận hưởng bóng đá. Điều tôi thích là họ coi bóng đá nghiêm túc, nhưng cũng tạo không gian để cầu thủ là chính mình".
Thời điểm này, bóng đá nữ Italy đang được chú ý sau khi đội tuyển quốc gia lọt vào bán kết Euro 2025 - thành tích tốt nhất kể từ năm 1997. Lehmann tin Serie A nữ đang sẵn sàng bứt phá nếu có thêm đầu tư và sự quan tâm. Ngoài gây chú ý trên sân cỏ, nhờ lợi thế về ngoại hình, nữ tiền đạo luôn nhận được sự săn đón của các nhãn hàng, nhà quảng cáo thời trang, thể thao tên tuổi.
Hồi đầu năm, khi nghỉ thi đấu vì chấn thương đùi, cô đã hợp tác với Tezenis để thực hiện bộ ảnh nội y cho Valentine, nhận gần 700.000 lượt thích trên Instagram. Lehmann cũng đang học tiếng Italy và hy vọng hòa nhập nhanh ở CLB mới. "Tôi hào hứng với hành trình này. Mục tiêu của tôi vẫn là chơi bóng, giúp đội chiến thắng và tận hưởng từng khoảnh khắc", Lehmann nói.
