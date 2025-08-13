Bước ngoặt sự nghiệp với 'nữ cầu thủ quyến rũ nhất thế giới'

Nicola Verdun, CEO của Como Women, nhận định: "Cô ấy mang đến không chỉ tài năng trên sân mà còn cá tính và đam mê bóng đá". Lehmann khẳng định cô không đến Como để làm "biểu tượng marketing": "Tôi đến đây để chơi bóng, làm việc chăm chỉ và giành vị trí. Tôi muốn thi đấu nhiều nhất có thể, giúp đội và tận hưởng bóng đá. Điều tôi thích là họ coi bóng đá nghiêm túc, nhưng cũng tạo không gian để cầu thủ là chính mình".