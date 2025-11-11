Buộc thôi việc chủ tịch trong clip 'không chuẩn mực' ở Ninh Bình

Liên quan đến loạt clip "không chuẩn mực" được cho là của lãnh đạo trường THPT Tô Hiến Thành (Ninh Bình), đến nay, nhà trường đã thống nhất buộc thôi việc người này.

Hành vi thiếu chuẩn mực của người đàn ông ngay tại phòng làm việc khiến dư luận bức xúc. Ảnh cắt từ clip.

Chiều 11/11, xác nhận với Tri Thức - Znews, đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình cho biết trường THPT Tô Hiến Thành (trường tư thục thuộc địa bàn xã Hải Hậu, Ninh Bình) đã họp hội đồng trường và thống nhất buộc thôi việc với ông N.V.Đ., Chủ tịch Hội đồng trường.

Ông Đ. là người có liên quan đến loạt clip thân mật với nhiều phụ nữ trong phòng làm việc được phát tán lên mạng xã hội trong thời gian gần đây.

Trước đó, ngày 9/11, dư luận xôn xao trước hàng loạt clip, hình ảnh về hành vi thiếu chuẩn mực của một người đàn ông làm việc tại trường THPT Tô Hiến Thành.

Theo hình ảnh ghi lại được, vị này thể hiện sự thân mật quá mức với nhiều phụ nữ ngay tại phòng làm việc. Sự việc này lập tức gây phẫn nộ bởi tính chất nhạy cảm của hành vi.

Theo báo cáo gửi Phòng Giáo dục Trung học và UBND xã Hải Hậu, trường THPT Tô Hiến Thành cho biết các video clip lan truyền trên mạng đang được các cơ quan chức năng xác minh.

Nhà trường xác nhận người trong clip không phải là hiệu trưởng, không phải là cán bộ, giáo viên thuộc sự quản lý của ngành giáo dục, người này chưa ngày nào giảng dạy bất kỳ ở cơ sở giáo dục nào.

Theo thời gian trên các clip, sự việc diễn ra vào năm 2024 và đầu năm 2025, trước khi sáp nhập tỉnh Ninh Bình mới. Qua hình ảnh, phòng làm việc không thuộc thẩm quyền quản lý của nhà trường.

Tuy nhiên, đại diện Sở GD&ĐT Ninh Bình xác nhận người đàn ông trong clip là chủ tịch hội đồng trường THPT Tô Hiến Thành.

Đại diện Công an xã Hải Hậu (tỉnh Ninh Bình) cho biết trước khi nhà trường gửi báo cáo, phía công an đã nắm bắt được vụ việc lan truyền trên mạng và tiến hành xác minh tính xác thực về nội dung, thời gian, địa điểm trong các clip.

"Tuy nhiên, người phát tán hình ảnh là tài khoản ẩn danh, chúng tôi đang tiếp tục tìm hiểu", đại diện Công an xã Hải Hậu nói với Tri Thức - Znews chiều 10/11.

Trường THPT Tô Hiến Thành là cơ sở giáo dục ngoài công lập lâu đời trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Trường được thành lập theo quyết định của UBND tỉnh năm 1995.

Theo thông tư số 40/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của bộ trưởng Bộ GD&ĐT, hội đồng trường của trường phổ thông tư thục là tổ chức quản trị nhà trường, thực hiện quyền đại diện cho nhà đầu tư và các bên có lợi ích liên quan, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định của nhà đầu tư.