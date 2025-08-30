Buôn bán khí cười trá hình tại nhà hàng nổi tiếng ở TP.HCM

Công an TP.HCM vừa triệt phá liên tiếp hai chuyên án kinh doanh khí N₂O (“khí cười”) trá hình tại các nhà hàng VIBE (phường Sài Gòn) và Cloud 9 (phường Cầu Ông Lãnh).

Các đối tượng liên quan đến vụ việc.

Lợi nhuận khủng

Trước đó, vào ngày 11/8, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Sài Gòn kiểm tra Nhà hàng VIBE (55 Huỳnh Thúc Kháng, phường Sài Gòn) do Phạm Nguyễn Phương Oanh (SN 1996) làm giám đốc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang tổ chức kinh doanh, phục vụ khí N₂O (khí cười) trái phép cho khách ngay tại bàn. Tại hiện trường, công an thu giữ 04 bình khí N₂O, 22 vỏ bóng cao su đã sử dụng, 02 máy POS, 357 hóa đơn thanh toán cùng nhiều tang vật khác.

Điều tra cho thấy, chỉ trong hơn 8 tháng, cơ sở này đã tiêu thụ 2.476 quả bóng cười và 202 bình khí N₂O, thu lợi bất chính trên 2,5 tỷ đồng .

Tiếp đó, ngày 16/8, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp Công an phường Cầu Ông Lãnh tiến hành kiểm tra hành chính Nhà hàng Cloud 9 (Công ty TNHH Dịch vụ Cloud 9, địa chỉ: 39A Cô Bắc, phường Cầu Ông Lãnh).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 04 khách đang sử dụng “bóng cười”. Tang vật thu giữ gồm: 08 bình khí N₂O loại 5,5 kg, 06 vỏ bình đã qua sử dụng, 20 bịch bóng cao su, 333 quả bóng đã dùng, 5 điện thoại di động, nhiều thiết bị POS, hóa đơn thanh toán và các dụng cụ liên quan.

Từ tháng 1 đến ngày bị phát hiện, Cloud 9 đã tiêu thụ lượng lớn khí N₂O, với tổng doanh thu bất chính hơn 1,69 tỷ đồng .

Chiêu thức tinh vi qua mặt cơ quan chức năng

Tại Nhà hàng VIBE, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ đầu năm 2025, Phạm Nguyễn Phương Oanh và Nguyễn Thị Thanh Tuyền đã tổ chức kinh doanh khí cười để tăng doanh thu. Toàn bộ hoạt động mua bán được mã hóa trong phần mềm bán hàng bằng các tên gọi “Happy”, “Happy Bottle” để che giấu.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều xác định hành vi của các đối tượng đã cấu thành tội “Buôn bán hàng cấm” theo Điều 190 Bộ luật Hình sự, phạm tội có tổ chức

Ngày 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 05 đối tượng: Phạm Nguyễn Phương Oanh và Nguyễn Thị Thanh Tuyền - chủ mưu, trực tiếp quản lý, điều hành, nhập hàng và hưởng lợi toàn bộ doanh thu; Phan Ngọc Hào - nhân viên pha chế, tiếp nhận, quản lý, bơm bóng, thu dọn vỏ bình; Nguyễn Võ Ngọc Trân (Tina), Hà Thị Ngọc Mai - nhân viên phục vụ trực tiếp khách, thường xuyên bơm bóng.

Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã phát hiện một khách hàng người nước thường xuyên sử dụng “bóng cười” dương tính với cần sa, hồ sơ đã được chuyển đến Phòng Cảnh sát ma túy để thụ lý xử lý theo thẩm quyền.

Trong khi đó, tại Nhà hàng Cloud 9, kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Thị Mỹ Chi (SN 1990) - thành viên góp vốn, trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh - đã tổ chức mua bán khí N₂O (khí cười) cho khách tại quán.

Chi liên hệ mua khí từ các đầu mối qua mạng xã hội, thanh toán bằng chuyển khoản, sau đó chỉ đạo nhân viên bơm khí vào bóng cao su bán cho khách với giá từ 78.000 tới 250.000 đồng/quả. Để che giấu, hóa đơn được ghi ký hiệu “CLOUD B”, “Bia C9” hoặc mã hóa khác.

Căn cứ chứng cứ, tài liệu thu thập, ngày 27/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam về tội “Buôn bán hàng cấm” đối với các đối tượng: Nguyễn Thị Mỹ Chi - chủ mưu, trực tiếp điều hành, Phan Quỳnh Như, Lương Thị Kiều Nga, Phạm Văn Nam - trực tiếp tham gia bán và phục vụ khách hàng sử dụng khí cười, được hưởng hoa hồng theo doanh thu.

Các đối tượng bị bắt tạm giam tại cơ quan điều tra.

Hiện cả hai vụ án đang được mở rộng điều tra, xử lý tất cả các đối tượng có liên quan

Trước đó, Công an TP.HCM đã triệt phá nhiều vụ việc tương tự, trong đó có vụ việc buôn bán khí cười tại nhà hàng Lava do Nguyễn Thị Ngọc Anh (37 tuổi, biệt danh Miss Audition 2006) cùng các đồng phạm khác tổ chức gây xôn xao dư luận.

Công an TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm các đường dây cung cấp khí N₂O, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh trá hình. Việc triệt phá liên tiếp các vụ cho thấy tình trạng buôn bán khí cười đang diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và an ninh trật tự trên địa bàn.