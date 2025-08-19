Buôn lậu hàng trăm tấn thủy hải sản, nữ giám đốc bị phạt 7 năm tù

Nguyễn Thị Thùy Hương (Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Quốc Hưng - Công ty Quốc Hưng) gây thiệt hại 1,2 tỷ đồng, bị tuyên phạt 7 năm tù.

Ngày 19/8, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thùy Hương (SN 1981) 7 năm tù về tội "Buôn lậu".

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thùy Hương là Giám đốc Công ty Quốc Hưng, có trụ sở tại phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 (cũ) TP.HCM. Ngày 6/1/2020, Công ty Quốc Hưng ký kết hợp đồng gia công các mặt hàng là thủy hải sản các loại cho Công ty X-Food Spz (địa chỉ ở nước ngoài).

Bị cáo Nguyễn Thị Thùy Hương tại tòa.

Theo đó, Công ty Quốc Hưng mở 3 tờ khai nhập khẩu tại Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công Cục Hải quan TP.HCM nhập khẩu 209,318 tấn thủy hải sản các loại với tổng trị giá các lô hàng là trên 10 tỷ đồng . Số thuế khai báo được miễn là 1,2 tỷ đồng . Mục đích nhập khẩu là để gia công hàng hóa theo hợp đồng gia công.

Tuy nhiên, sau khi nhập khẩu hàng hóa theo các tờ khai nêu trên, Công ty Quốc Hưng không tiến hành gia công, tái xuất hàng hóa theo khai báo và hợp đồng đã ký kết. Ngược lại, nữ Giám đốc Nguyễn Thị Thùy Hương đã tự ý mang đi tiêu thụ, bán lại cho khách hàng, nhưng không khai báo, chuyển đổi mục đích sử dụng cho Cơ quan Hải quan theo quy định. Số tiền bán hàng hóa, Hương đã sử dụng hết cho hoạt động của Công ty Quốc Hưng và cá nhân.

Đến năm 2022, Hải quan quản lý hàng gia công tiến hành rà soát, nhận thấy hợp đồng gia công đã hết hạn, còn tồn nguyên liệu, không xuất khẩu sản phẩm nhưng Công ty Quốc Hưng chưa làm thủ tục xử lý nguyên vật liệu dư thừa theo quy định, nên đã tiến hành kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, Công ty Quốc Hưng thừa nhận có hành vi sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế không đúng mục đích, không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Thị Thùy Hương cũng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.