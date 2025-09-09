BV ĐH Y Dược TP.HCM đính chính thông tin về nữ bác sĩ đánh bệnh nhân

Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM khẳng định không có bác sĩ Tuyết Chinh công tác tại đây, sau khi bệnh nhân tố phòng khám nha khoa gây biến chứng nặng.

Nữ nha sĩ cầm cây sắc hành hung bệnh nhân. Ảnh: Cắt từ clip.

Vụ việc nữ bác sĩ nha khoa hành hung bệnh nhân tại cơ sở Nha khoa Tuyết Chinh (phường Hạnh Thông, TP.HCM) những ngày qua gây xôn xao dư luận, làm dấy lên làn sóng bức xúc. Trước phản ánh và đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, Bộ Y tế và Sở Y tế TP.HCM đã vào cuộc kiểm tra phòng khám, trong khi cơ quan công an tiến hành xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Nạn nhân trong vụ việc là chị N.T.T.T. (30 tuổi, ngụ Đắk Lắk). Chia sẻ với phóng viên, chị cho biết biết đến phòng khám này qua bạn bè giới thiệu. Hồ sơ phòng khám ghi bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh, công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM; địa chỉ tại số 49 Trần Thị Nghỉ thực chất là nhà riêng.

"Bác sĩ trực tiếp thăm khám, không quảng cáo rầm rộ, chi phí hợp lý, được giới thiệu là làm việc có tâm, dễ thương, nên tôi quyết định điều trị tại đây", chị T. nói.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM khẳng định không có bác sĩ nào tên Tuyết Chinh đang công tác tại đơn vị này, đồng thời cho biết đã rà soát hồ sơ nhân sự để làm rõ thông tin lan truyền.

Theo kết quả kiểm của của Sở Y tế TP.HCM vào ngày 8/9, cơ sở cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0317475115 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố cấp Công ty TNHH Nha khoa Tuyết Chinh, đăng ký lần đầu ngày 15/6/2022 và Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 41M8032542 ngày 27/10/2016 do UBND Quận Gò Vấp cấp Hộ kinh doanh nha khoa Tuyết Chinh.

Cũng tại địa chỉ này Sở Y tế Thành phố cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 07501/HCM-GPHĐ ngày 24/4/2019 cấp Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm mặt thuộc Hộ kinh doanh Nha khoa Tuyết Chinh do bác sĩ Chinh phụ trách chuyên môn kỹ thuật.

Răng bệnh nhân trước và sau khi niềng. Ảnh: NVCC.

Tra cứu thông tin cấp chứng chỉ hoạt động hành nghề y của Sở Y tế TP.HCM cho thấy bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh chuyên khoa Răng hàm mặt.

Trước đó, chị N.T.T.T. đến cơ sở nha khoa này và được bác sĩ Chinh chỉ định nhổ 4 răng (2 răng trên và 2 răng dưới). Sau khi đi khám tại bệnh viện khác, chị được xác nhận việc nhổ răng này là không cần thiết, dẫn đến hiện tại chị đã mất 2 răng hàm dưới.

Theo lời tư vấn ban đầu, ca niềng răng của chị được cho là “dễ”, chỉ cần 1,5-2 năm. Tuy nhiên, sau hơn 4 năm 3 tháng, quá trình chỉnh nha vẫn chưa hoàn tất, đồng thời để lại nhiều biến chứng như lệch khớp cắn, tiêu xương ổ răng, tụt nướu, chân răng yếu.

"Quá trình điều trị không do bác sĩ trực tiếp thực hiện như cam kết mà chủ yếu do nhân viên đảm nhiệm, dưới sự chỉ đạo từ xa. Răng tôi qua tay 2-3 bạn làm, dẫn đến lệch khớp cắn, giờ chưa ai dám nhận làm lại”, chị T. nói.

Nhiều cơ sở nha khoa khác cũng từ chối tiếp nhận vì tình trạng răng quá yếu, không đủ điều kiện để dán sứ hoặc chỉnh nha tiếp.

Dù đã thanh toán toàn bộ chi phí niềng răng hơn 22 triệu đồng từ năm 2021 (chưa tính các khoản chụp phim, nha chu, đi lại, cạo vôi, cắt nướu…), chị T. cho biết sau đó chỉ nhận được lời hứa “cắt nướu, tẩy trắng miễn phí nếu không hài lòng”. Tuy nhiên, mỗi lần liên hệ, bác sĩ thường lấy lý do bận, thậm chí nhiều lần chị từ Đắk Lắk xuống TP.HCM chờ nhiều giờ cũng không được gặp.

Bệnh nhân nhập viện điều trị sau khi bị hành hung. Ảnh: NVCC.

Chị T. cũng khẳng định đã nhiều lần phản ánh tình trạng răng yếu, nướu tụt, khuôn mặt hóp, nhưng bác sĩ chỉ trấn an rằng “yên tâm, răng đang kéo, sẽ đẹp”, chứ không kiểm tra phim chụp hay theo dõi sức khỏe răng miệng cụ thể. Khi chị gửi phim và yêu cầu giải thích, phía bác sĩ im lặng, thậm chí có lúc chặn liên lạc, chửi bới, xúc phạm cá nhân.

"Nếu biết trước hậu quả thế này, tôi đã không bao giờ đi niềng răng", chị T. nói.

Đỉnh điểm, trưa 3/9, khi quay lại phòng khám để phản ánh trực tiếp, chị T. cho biết đang ngồi chờ thì bất ngờ bị bác sĩ lao xuống hành hung. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ. Sở Y tế TP.HCM đã tiến hành kiểm tra và đình chỉ hoạt động của phòng khám Nha khoa Tuyết Chinh.