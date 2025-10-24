BYD Atto 2 có thêm biến thể hybrid, dễ tiếp cận hơn nếu về Việt Nam

BYD Atto 2 DM-i Super Hybrid sẽ được mở bán đầu tiên tại thị trường châu Âu, thời gian ra mắt vào cuối tuần này.

BYD vừa công bố hình ảnh chính thức đầu tiên của BYD Atto 2 biến thể DM-i Super Hybrid. Việc sử dụng tên gọi Atto 2 thay vì Yuan Up xác nhận mẫu xe này sẽ mở bán ở thị trường quốc tế, châu Âu sẽ là nơi đầu tiên nhận được biến thể này.

BYD Atto 2 có thêm phiên bản hybrid từ cuối năm nay.

Hãng xe Trung Quốc xác nhận Atto 2 DM-i Super Hybrid sẽ có 2 phiên bản, khác biệt về trang bị, dung lượng pin và phạm vi di chuyển. Phiên bản cao nhất có tầm hoạt động thuần điện 90 km theo chuẩn WLTP, trong khi phạm vi di chuyển kết hợp đạt 1.020 km.

Khả năng cao mẫu xe này sẽ dùng cấu hình động cơ quen thuộc gồm máy xăng Xiaoyun 1.5L và động cơ điện đặt ở cầu trước. Trang Paultan dự đoán sức mạnh của Atto 2 DM-i Super Hybrid sẽ giống với mẫu Seal 6 DM-i Super Hybrid, tương đương hơn 200 mã lực.

BYD Atto 2 EV có giá bán 669 triệu đồng tại Việt Nam.

So với Atto 2 thuần điện, biến thể này có một vài điểm khác biệt bên ngoài dễ dàng nhận ra như la-zăng thiết kế mới và trang bị thêm nắp xăng phía bên người lái. BYD chưa công bố hình ảnh bên trong khoang lái.

BYD Atto 2 DM-i Super Hybrid sẽ chính thức ra mắt vào cuối tuần này tại Luxembourg trong sự kiện Fleet Europe Days. Thời gian mở bán chính thức chưa được tiết lộ, tuy nhiên khách hàng sẽ được bàn giao xe từ quý I/2026.

Tại Việt Nam, BYD Atto 2 được phân phối chính hãng từ tháng 7 với một phiên bản, đi kèm giá bán 669 triệu đồng. Đây là mẫu SUV đô thị thuần điện rẻ nhất của thương hiệu, hướng đến nhóm khách hàng trẻ và có xu hướng di chuyển hàng ngày trong phố. Phiên bản PHEV sẽ hạn chế được những vấn đề về trạm sạc và dễ dàng tiếp cận với số đông hơn.