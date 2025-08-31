BYD có đang ổn?

BYD lần đầu chứng kiến lợi nhuận sụt giảm kể từ 2022 khi cuộc chiến giá xe điện tại Trung Quốc ngày càng khốc liệt, đe dọa lợi thế của hãng cả trong và ngoài nước.

Lợi nhuận quý II/2025 của BYD - nhà sản xuất xe điện hàng đầu Trung Quốc - đã giảm gần 30%, đánh dấu lần sụt giảm theo năm đầu tiên kể từ 2022. Nguyên nhân chính đến từ cuộc chiến giá khốc liệt tại thị trường ôtô lớn nhất thế giới, khi các đối thủ như Geely liên tục tung ra sản phẩm mới với mức giá cạnh tranh.

Nhà sản xuất xe ôtô lớn nhất Trung Quốc BYD đang đối mặt với mức lợi nhuận giảm mạnh 30% do cuộc chiến giá xe tại thị trường nội địa, vốn khiến thương hiệu phải liên tiếp tung ra các chương trình khuyến mại sâu.

Theo báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong, lợi nhuận của BYD trong quý II/2025 đạt 6,4 tỷ NDT ( 897,3 triệu USD ). Doanh thu tăng 14% so với cùng kỳ, đạt 200,9 tỷ NDT ( 28,2 tỷ USD ), thấp hơn nhiều so với mức tăng 36,35% của quý I, khi doanh thu đạt 170,36 tỷ NDT ( 23,9 tỷ USD ). Biên lợi nhuận gộp trong quý II/2025 cũng giảm mạnh, chỉ còn 16,27%, thấp hơn nhiều so với mức 20,07% của quý I/2025.

BYD đang chịu sức ép lớn khi tìm cách hiện thực hóa mục tiêu đầy tham vọng: bán 5,5 triệu xe trong năm 2025, trong đó có 800.000 xe xuất khẩu - gấp đôi chỉ tiêu của năm trước. Tính đến cuối tháng 7/2025, hãng đã bán được 3.035.253 xe, trong đó có 545.003 xe xuất khẩu. Đáng chú ý, BYD gây bất ngờ cho toàn ngành vào tháng 5/2025 khi tung ra các gói ưu đãi sâu tới 34%. Đây là một phần trong chiến lược phòng thủ nhằm duy trì thị phần trước sức ép cạnh tranh.

Bên cạnh chiến lược phòng thủ tại thị trường nội địa, BYD đang vươn mình trên khắp các châu lục như châu Âu hay châu Mỹ, tuy nhiên vẫn có thể đối mặt với các hàng rào thuế quan tại các thị trường này.

Trong 7 tháng đầu năm 2025, BYD vẫn duy trì vị trí dẫn đầu thị trường xe điện Trung Quốc với 1.884.686 xe bán lẻ, chiếm 29,2% thị phần. Geely đứng thứ hai với 12,5%, trong khi Tesla rơi xuống vị trí thứ năm với 4,7%. Riêng tháng 7/2025, thị phần của Tesla tiếp tục giảm còn 4,1%, tụt xuống hạng tám, theo số liệu từ Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc.

Một động lực cạnh tranh khác của BYD là hệ thống lái thông minh God’s Eye, được hãng công bố triển khai từ tháng 2/2025. Tính đến cuối tháng 7, đã có hơn 1,2 triệu xe BYD tích hợp công nghệ này. Trong khi "phòng thủ" ở thị trường nội địa, BYD đồng thời đẩy mạnh mở rộng ra nước ngoài. Tại Hong Kong, nơi Tesla từng thống trị phân khúc xe điện, BYD đã vượt đối thủ đến từ Mỹ để trở thành thương hiệu xe bán chạy nhất trong nửa đầu năm nay.

Nhà máy BYD tại Thái Lan vừa phục vụ thị trường nội địa, vừa sản xuất xe cho châu Âu, bao gồm Anh, Đức và Bỉ, nhằm tránh thuế khi nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc.

Ở Đông Nam Á, nhà máy của BYD tại Thái Lan, vốn đi vào hoạt động từ tháng 7 năm ngoái, vừa xuất xưởng hơn 900 chiếc xe điện lắp ráp nội địa và chuyển tới thị trường châu Âu, bao gồm Anh, Đức và Bỉ. Tuần trước, hãng cũng công bố kế hoạch xây dựng nhà máy lắp ráp CKD tại Malaysia nhằm đối phó rào cản thuế quan và căng thẳng địa chính trị.

Dù vẫn giữ ngôi vương tại thị trường trong nước và ghi dấu ở nhiều thị trường quốc tế, BYD đang đối mặt với thách thức lớn từ cuộc chiến giá, biên lợi nhuận suy giảm và áp lực hoàn thành mục tiêu bán hàng. Trong bối cảnh Geely và các đối thủ nội địa gia tăng sức ép, cuộc đua xe điện Trung Quốc được dự báo sẽ còn khốc liệt hơn trong thời gian tới.

Tham vọng phát triển vượt bậc của BYD trong năm 2025 có thể gặp khó trước các đối thủ đồng hương, vừa phải đối mặt trước các rào cản thuế quan từ nhiều thị trường.

Tuy nhiên, triển vọng dài hạn của BYD vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Việc liên tục tham gia vào cuộc chiến giảm giá có thể bào mòn lợi nhuận và làm suy yếu sức mạnh tài chính của hãng trong những năm tới. Ngoài ra, sự phụ thuộc lớn vào thị trường Trung Quốc khiến BYD dễ tổn thương trước biến động nhu cầu trong nước, trong khi ở châu Âu và Mỹ, các rào cản thương mại và chính sách thuế ngày càng siết chặt có thể hạn chế tốc độ mở rộng.