BYD M9 lộ diện tại Việt Nam, giá dự kiến vượt 2 tỷ đồng

Mẫu xe có thiết kế khá tương tự chuyên cơ mặt đất Toyota Alphard, sở hữu động cơ PHEV sẽ được bán tại Việt Nam trong thời gian tới?

MPV đầu bảng của BYD, M9 với động cơ PHEV vừa bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam. Trước đó trong một sự kiện, Ông Võ Minh Lực, COO của BYD Việt Nam, cũng từng đề cập về kế hoạch ra mắt M9 PHEV tại Việt Nam vào cuối năm nay.

Tại quê nhà, mẫu xe mang tên Xia, xuất hiện tại Triển lãm ôtô Thành Đô năm 2024, sau đó nhanh chóng được xuất khẩu thị trường đầu tiên là Mexico.

Xe có số đo dài x rộng x cao lần lượt là 5.145 x 1.970 x 1.805 mm, trục cơ sở 3.045 mm. Kích thước này ngang với nhiều mẫu MPV cỡ lớn tại Việt Nam như Kia Carnival (5.155 x 2.010 x 1.775 mm) hay GAC M8 (5.212 x 1.893 x 1.823 mm), Volkswagen Viloran (5.346 x 1.976 x 1.781 mm).

Thậm chí, số đo của M9 còn nhỉnh hơn chiếc Toyota Alphard (4.945 x 1.850 x 1.890 mm).

BYD M9 bất ngờ xuất hiện tại TP.HCM, có thể chuẩn bị cho đợt ra mắt sắp tới. Ảnh: Facebook/Dang Thai Son.

Nhìn từ đầu xe dễ dàng nhận ra phong cách thiết kế quen thuộc của các mẫu xe hạng sang của BYD hay Denza với mặt ca lăng cỡ lớn, họa tiết đặt ngang. Hốc gió to ở viền cản trước cùng đường "râu rồng" viền chrome đặc trưng.

BYD M9 có mâm xe hợp kim đa chấu, tay nắm cửa truyền thống, cửa lùa và đèn hậu dạng thanh. Cửa hậu có logo M9 bên phải, còn logo thương hiệu BYD nằm ngay dưới cụm đèn hậu.

Khoang lái BYD M9 tuân thủ ngôn ngữ thiết kế Dynasty mới nhất của BYD, lấy cảm hứng từ khái niệm "Tứ Thủy Quy Đường" trong kiến trúc Trung Quốc.

Phiên bản xuất hiện tại Việt Nam có tone màu chủ đạo là trắng và nâu. Nổi bật ở trung tâm bản táp lô là màn hình giải trí xoay ngang-dọc, đế sạc không dây và hệ thống buồng lái thông minh 3D, yên ngựa tích hợp tủ lạnh mini.

Không gian bên trong của M9 PHEV, dự kiến sở hữu 2 ghế thương gia và tủ lạnh mini. Ảnh: Facebook/Dang Thai Son.

Nếu tương tự bản mở bán ở quê nhà, M9 khi ra mắt có thể sở hữu động cơ hybrid cắm sạc DM-i thế hệ V, kết hợp giữa động cơ xăng 1.5L turbo với motor điện và gói pin LFP.

Máy xăng có công suất tối đa 154 mã lực, còn motor điện cung cấp công suất 268 mã lực. Thiết lập này cho phép BYD M9 tăng tốc 0-100 km/h trong 8,1 giây. Tại Trung Quốc, xe có 2 tùy chọn dung lượng pin gồm 20,4 và 36,6 kWh, cho phạm vi hoạt động kết hợp khoảng 945 km/lần sạc.

Hiện chưa rõ giá bán của M9 PHEV ở Việt Nam. Theo nhân viên tư vấn tại đại lý BYD dự đoán, chiếc MPV hạng sang này nhiều khả năng được bán với giá vượt mốc 2 tỷ đồng . Như vậy, đây sẽ là đại diện sở hữu giá bán khá cao so với các cái tên còn lại của phân khúc như GAC M8, Kia Carnival hay Volkswagen Viloran.