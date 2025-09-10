BYD mang trạm sạc siêu nhanh tới châu Âu

Lãnh đạo BYD cho biết sẽ sớm mang trạm sạc siêu nhanh 1.000 kW đến châu Âu, nhắm mục tiêu triển khai đến 300 trạm vào cuối năm sau.

Theo InsideEVs, nhà sản xuất ôtô Trung Quốc BYD trong tuần này khi tham gia triển lãm IAA Munich đã tuyên bố sẽ sớm đưa trạm sạc siêu nhanh 1.000 kW đến châu Âu. Đây là siêu trạm sạc với khả năng bổ sung 400 km phạm vi hoạt động cho ôtô điện với chỉ 5 phút cắm sạc.

Bà Stella Li - Phó chủ tịch điều hành BYD - cho biết hãng đã trưng bày siêu trạm sạc Megawatt tại triển lãm ôtô quốc tế Munich để chứng minh khả năng sạc nhanh tương tự thời gian đổ xăng. Chuyên trang InsideEVs lưu ý chỉ một vài mẫu xe nhất định có thể tiếp nhận lượng điện năng tối đa 1 MW từ các trụ sạc siêu nhanh này.

Bà Stella Li cho biết BYD đặt mục tiêu triển khai 200-300 trạm sạc siêu nhanh 1.000 kW tại châu Âu vào quý II/2026. Nữ lãnh đạo BYD cũng tiết lộ tất cả sản phẩm thương hiệu Denza ra mắt thị trường lục địa già đều hỗ trợ sạc siêu nhanh.

Cũng trong bài phát biểu tại triển lãm, bà Stella Li đề cập đến sự phát triển của danh mục ôtô điện BYD tại thị trường châu Âu, hiện trải dài từ BYD Seagull giá rẻ cho đến các mẫu xe thuộc thương hiệu cao cấp Denza.

Trong đó, BYD Seal 6 DM-i Touring được nhắc đến như một sản phẩm chủ lực của BYD tại thị trường châu Âu. Theo InsideEVs, khác với khách hàng Mỹ và Trung Quốc, người châu Âu dành sự quan tâm lớn cho dòng xe wagon, nhất là khi mẫu xe đó còn được trang bị hệ truyền động hybrid cắm sạc (PHEV) như Seal 6 DM-i Touring.

BYD Seal 6 DM-i Touring được cho là sẽ trở thành chủ lực doanh số của hãng tại châu Âu trong tương lai. Ảnh: InsideEVs.

Cung cấp sức mạnh cho BYD Seal 6 DM-i Touring là hệ truyền động PHEV, kết hợp giữa động cơ xăng hút khí tự nhiên dung tích 1.5L với motor điện và gói pin LFP dung lượng 19 kWh. Phạm vi hoạt động kết hợp tối đa của xe đạt 1.300 km, công bố theo chu trình WLTP.

Trước mắt, BYD sẽ chỉ bán xe điện tại châu Âu nhưng nhà sản xuất ôtô Trung Quốc tiết lộ sẽ giới thiệu thêm nhiều xe PHEV trong tương lai.

Bà Stella Li cho biết đến năm 2028, tất cả ôtô điện BYD bán ở châu Âu sẽ được sản xuất ngay tại lục địa già - một chiến lược nhằm né tránh các khoản thuế quan bổ sung áp lên ôtô điện Trung Quốc, đồng thời tạo chỗ đứng lâu dài cho chính BYD ở thị trường này.

BYD sẽ bắt đầu sản xuất ôtô tại nhà máy Hungary trong năm nay, còn nhà máy thứ 2 đặt tại quốc gia Trung Âu sẽ đi vào hoạt động từ năm sau. Thương hiệu YangWang thuộc BYD cũng sẽ ra mắt khách hàng lục địa già vào năm 2027.