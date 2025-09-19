BYD nhá hàng siêu xe điện mới mạnh 3.000 mã lực

YangWang U9 02 được nhà sản xuất ôtô Trung Quốc nhá hàng, nhiều khả năng sở hữu thông số kỹ thuật tương tự mẫu xe tiền nhiệm.

Theo Car News China, BYD vừa chính thức xác nhận sự có mặt của mẫu xe thử nghiệm YangWang U9 02. Theo hãng xe Trung Quốc, chiếc siêu xe điện sở hữu công suất đầu ra đến 2.978 mã lực, được mô tả là “mạnh nhất thế giới”.

Đoạn giới thiệu ngắn cho thấy hình ảnh một chiếc YangWang U9 lăn bánh khỏi garage, tuy nhiên không có thêm chi tiết nào về thiết kế cũng như thông số kỹ thuật của nguyên mẫu này được cung cấp.

BYD gần đây đạt được một loạt cột mốc đáng chú ý với YangWang U9. Chẳng hạn, vào tháng 8, siêu xe điện này chính thức phá vỡ kỷ lục tốc độ xe điện toàn cầu, đạt 472,41 km/h trong một lần chạy thử.

Kết quả này giúp YangWang U9 trở thành mẫu ôtô điện thương mại nhanh nhất từ trước đến nay. Theo Car News China, đây là thành quả từ sự kết hợp của 5 công nghệ cốt lõi, bao gồm kiến trúc điện 1.200 V, nền tảng e4 của BYD trong đó kết hợp 4 motor điện với tốc độ quay 30.000 vòng/phút. Mỗi motor điện 555 kW tạo ra tổng công suất gần 3.000 mã lực cho YangWang U9.

Nhờ đó, YangWang U9 có tỷ lệ công suất trên khối lượng đạt 1.200 mã lực/tấn, vượt qua thông số 986 mã lực/tấn của Koenigsegg Jesko Absolut. Độ ổn định của xe cũng được tăng cường nhờ hệ thống kiểm soát thân xe chủ động DiSus-X, có thể tự động điều chỉnh tư thế của xe theo thời gian thực, cải thiện độ bám đường và khả năng xử lý.

YangWang U9 được trang bị lốp hiệu suất cao, hỗ trợ xe vận hành ở tốc độ tối đa 500 km/h. Cấu trúc bán trơn cùng gai lốp rộng là kiểu thiết kế giúp mở rộng diện tích tiếp xúc với mặt đường, mang lại lực bám đường cần thiết.

Siêu xe điện của thương hiệu YangWang từng xác lập nhiều kỷ lục về tốc độ trong quá khứ.

Hồi tháng 10/2024, YangWang U9 đạt đến tốc độ 391,94 km/h và trở thành chiếc xe nhanh nhất Trung Quốc thời điểm đó. Chiếc xe điện hiệu suất cao của thương hiệu YangWang thuộc BYD cũng hoàn thành một vòng đua Nürburgring trong 7 phút 17 giây, đạt được vào tháng 11/2024.

Các chi tiết về thông số kỹ thuật hay thời điểm ra mắt chính thức của YangWang U9 02 vẫn chưa được BYD xác nhận. Với động thái này, thương hiệu YangWang của nhà sản xuất ôtô Trung Quốc cho thấy cam kết trong phát triển nhánh xe điện hiệu suất cao.