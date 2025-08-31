BYD thấm đòn cuộc chiến giá?

Trước hàng loạt cuộc chiến giá kéo dài và các chính sách từ Chính phủ, BYD nhanh chóng bị ảnh hưởng về cả doanh số lẫn lợi nhuận.

Lợi nhuận quý của BYD, nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới, lần đầu tiên đã giảm, khi đà mở rộng của hãng gặp khó vì chiến dịch của chính phủ Trung Quốc nhằm chặn đứng cuộc chiến giá.

Theo báo cáo của BYD, lợi nhuận ròng quý II đạt 6,4 tỷ NDT(tương đương 894,74 triệu USD ), giảm 29,9% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi từng tăng gấp đôi trong quý I. Doanh thu vẫn tăng 14% lên 200,9 tỷ NDT trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6. Tính cả nửa đầu năm, lợi nhuận tăng 13,8% trên mức doanh thu tăng 23,3%.

Đối thủ lớn nhất của Tesla tại Trung Quốc đặt mục tiêu bán 5,5 triệu xe trong năm nay, song sau bảy tháng mới đạt 2,49 triệu xe, tương đương 45% kế hoạch.

“Khả năng hoàn thành mục tiêu đầy tham vọng của BYD ngày càng trở nên bi quan" Rosalie Chen, nhà phân tích tại Third Bridge, nhận định.

Theo dự báo của Nomura, doanh số BYD năm 2025 có thể chỉ đạt 5-5,2 triệu xe.

BYD hiện phụ thuộc gần 80% doanh số vào thị trường nội địa, nơi hãng đã ghi nhận mức giảm 3 tháng liên tiếp trong tháng 7, còn sản lượng cũng sụt lần đầu sau 17 tháng. Trước áp lực từ thị trường, hãng đã phải cắt giảm tốc độ sản xuất và hoãn mở rộng công suất một số nhà máy.

Ngoài ra, vấn đề dòng tiền cũng đang được quan tâm. Sau khi chính quyền yêu cầu các hãng xe phải thanh toán cho nhà cung cấp trong vòng 60 ngày, BYD và nhiều hãng lớn khác cam kết tuân thủ. Tuy nhiên, báo cáo cho thấy thâm hụt vốn lưu động của BYD đã tăng lên 122,7 tỷ NDT vào cuối tháng 6 Tỷ lệ nợ trên tài sản cũng tăng từ 70,7% lên 71,1%.