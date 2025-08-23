BYD tiếp tục mở nhà máy ở Đông Nam Á

Sau Thái Lan và Indonesia, BYD quyết định xây dựng nhà máy thứ 3 ở Đông Nam Á, nhằm tránh rủi ro thuế nhập khẩu và tăng sức cạnh tranh.

BYD vừa xác nhận kế hoạch xây dựng nhà máy mới tại Tanjong Malim (Malaysia). Nhà máy rộng hơn 600.000 m2 và dự kiến đi vào hoạt động từ nửa cuối năm 2027. Hiện tại, thương hiệu xe điện này đã mở bán 6 sản phẩm tại thị trường Malaysia, toàn bộ được nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc.

"Malaysia luôn là một trong những thị trường quan trọng nhất của BYD tại Đông Nam Á và thông báo kép hôm nay về việc sản xuất xe lắp ráp, đặc biệt là mẫu BYD Seal mới đánh dấu một chương mới trong hành trình của chúng tôi tại đây", ông Liu Xueliang, Tổng giám đốc bộ phận bán hàng ô tô châu Á-Thái Bình Dương của BYD, cho biết.

Như vậy, đây sẽ là nhà máy thứ 3 được BYD xây dựng tại Đông Nam Á, sau Thái Lan và Indonesia. Trong khi đó, hãng cũng đang mở cơ sở lắp ráp nhỏ ở Campuchia, tập trung sản xuất một số mẫu xe ăn khách với công suất khoảng 10.000 chiếc mỗi năm. Cơ sở này được đặt tại Khu Kinh tế Đặc biệt Sihanoukville.

Trước đó vào năm 2024, BYD từng cân nhắc chọn Việt Nam để xây dựng nhà máy ôtô điện trong khu vực Đông Nam Á. Nhà máy dự kiến đặt tại tỉnh Phú Thọ hoặc Bắc Ninh. Tuy nhiên sau thời gian cân nhắc, kế hoạch này đã không được triển khai, hãng quyết định chuyển hướng sang Thái Lan và Indonesia.

Tại Việt Nam, BYD đang mở bán 8 sản phẩm, trải dài từ phân khúc hatchback cỡ B, SUV C đến MPV 7 chỗ, sedan hạng sang. Trong đó, Atto 2 là cái tên gần đây được bổ sung vào dải sản phẩm, định vị ở nhóm SUV B- với giá khởi điểm khoảng 669 triệu đồng.