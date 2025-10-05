BYD vượt xa 'vua xe điện Mỹ'

Khoảng cách của cả 2 dần nới rộng, đặc biệt khi Tesla mất đi gói hỗ trợ từ Chính phủ Mỹ.

Theo dữ liệu do blogger ôtô “Tongkuai Shuchang” tổng hợp được CarnewsChina trích dẫn, doanh số xe điện thuần (BEV) toàn cầu của BYD đã đạt 1,6059 triệu chiếc tính đến hết quý III, trong khi Tesla bán được 1,2179 triệu chiếc. Khoảng cách giữa hai hãng lên tới gần 388.000 xe, một lợi thế đáng kể nghiêng về BYD.

Riêng trong quý III, BYD giao 582.500 xe điện thuần, giảm nhẹ 4% so với quý trước nhưng tăng 31,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tesla đạt 497.100 xe, tăng 29,4% theo quý và 7,4% theo năm, vượt kỳ vọng thị trường nhưng vẫn xếp sau đối thủ đến từ đất nước tỷ dân.

BYD đã vượt Tesla lần thứ hai vào quý 4/2024 và duy trì ngôi đầu suốt bốn quý liên tiếp. Theo hãng nghiên cứu Counterpoint Research, BYD sẽ kết thúc năm 2025 với vị trí dẫn đầu toàn cầu, chiếm 15,7% thị phần xe điện, củng cố vị thế là nhà sản xuất BEV lớn nhất thế giới.

Khôgn còn gói trợ giá từ chính quyền Donald Trump, doanh số quý cuối năm của Tesla dự kiến tiếp tục giảm. Ảnh: The White House.

Đáng chú ý, dù doanh số vượt trội, giá bán trung bình mỗi xe điện thuần của BYD vẫn thấp hơn Tesla. Từ quý IV/2025, sau khi Mỹ chính thức hủy chương trình trợ giá 7.500 USD cho xe điện, vốn giúp Tesla đạt doanh số cao trong quý 3 khi khách hàng tranh thủ đặt mua trước hạn chót 30/9, khoảng cách doanh số giữa hai hãng được dự báo sẽ còn nới rộng hơn.

Nếu xu hướng này tiếp diễn, BYD gần như chắc chắn sẽ khép lại năm 2025 với danh hiệu “ông vua xe điện thuần” toàn cầu, lần đầu tiên soán ngôi Tesla một cách áp đảo.