Cả châu Á bật cười nhìn cây thông Noel 'ma ám' tại Thái Lan

Giữa trung tâm Bangkok, cây thông Noel biểu tượng của CentralWorld hóa thân thành "con ma khổng lồ", thu hút du khách đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh.

Cây thông 'ma ám' ở Thái Lan Cây thông ở CentralWorld được phủ lớp vải trắng, hóa trang thành "con ma đáng yêu" gây bão mạng xã hội.

Từ ngày 22/10, không khí Halloween bắt đầu lan tỏa khắp Bangkok khi trung tâm thương mại CentralWorld, biểu tượng mùa lễ hội của Thái Lan, khoác lên mình diện mạo hoàn toàn mới.

Theo tờ The Standard, quảng trường phía trước trung tâm được trang hoàng rực rỡ, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Điểm nhấn ấn tượng nhất là công trình mang tên "Spooky Boo" - cây thông Noel khổng lồ cao hơn 40 m được hóa thân thành "con ma đáng yêu".

Với tấm vải trắng khổng lồ bao phủ, đôi mắt to tròn và nụ cười ngộ nghĩnh, cây thông biểu tượng của CentralWorld mang đến hình ảnh vừa ma mị vừa dễ thương. Đây cũng được xem là "con ma khổng lồ nhất Đông Nam Á".

"Con ma khổng lồ" trước trung tâm CentralWorld, ngày 23/10. Ảnh: @CentralWorld.

Lễ hội được xây dựng theo ý tưởng "khi cây thông Giáng sinh bị ma ám". Sự kết hợp độc đáo giữa 2 dịp lễ Halloween và Giáng sinh mang đến bầu không khí vui tươi, huyền ảo và đậm chất sáng tạo.

Đại diện CentralWorld kỳ vọng "Spooky Boo" sẽ trở thành điểm check-in mới của mùa lễ hội cuối năm, thu hút đông đảo khách tham quan trong và ngoài nước.

Ngoài biểu tượng "con ma khổng lồ", khu trung tâm còn tổ chức hàng loạt hoạt động chào đón Halloween như: triển lãm nghệ thuật kết hợp cùng BKKIF (Bangkok Illustration Fair), làng thủ công và workshop sáng tạo, diễu hành hóa trang, cùng sân khấu âm nhạc Halloween phục vụ du khách đến hết 31/10.

Người dân và du khách thích thú check-in cùng "con ma khổng lồ". Ảnh: The Standard.

Năm nay, lễ hội Halloween của Thái Lan với chủ đề "House of Horror: One House, Every Kind of Monster" (Ngôi nhà kinh dị: Nơi hội tụ mọi loài quái vật), mang đến không khí rùng rợn pha vui nhộn tại tất cả trung tâm thương mại Central trên toàn quốc trong suốt tháng 10.

Lễ hội quy tụ 13 "ngôi nhà kinh dị" tại 13 chi nhánh Central được chọn lọc, tái hiện hình ảnh ma Thái và quốc tế dưới góc nhìn mới mẻ và sáng tạo.

Mỗi khu vực mang một chủ đề riêng, giúp du khách có cơ hội chơi đùa cùng nỗi sợ, thử thách giới hạn bản thân và tận hưởng cảm giác rùng rợn đầy phong cách.

Các trung tâm cũng mở chợ Halloween, giới thiệu đồ trang trí, phụ kiện, đồ hóa trang và quà tặng đặc trưng của mùa lễ hội.