Ca đầu tiên ở Việt Nam chữa ung thư máu bằng liệu pháp đắt đỏ

Lần đầu tiên tại Việt Nam, bệnh nhi 12 tuổi mắc bạch cầu cấp được áp dụng kỹ thuật CAR-T cell cực kỳ khó và đắt đỏ, mở ra hy vọng cho nhiều ca ung thư máu nguy kịch.

Liệu pháp CAR-T cell mở ra cơ hội điều trị cho bệnh nhân ung thư máu. Ảnh: Anh Tuấn.

Bên lề hội nghị khoa học do Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP.HCM tổ chức ngày 16/9, GS.TS Phù Chí Dũng, Giám đốc bệnh viện, chia sẻ câu chuyện đặc biệt về một bệnh nhi ung thư máu. Đây là ca đầu tiên tại Việt Nam được ứng dụng thành công liệu pháp CAR-T cell, mang lại hy vọng cho nhiều trẻ mắc bệnh ác tính về máu.

Bệnh nhi là bé gái khoảng 12 tuổi, được chẩn đoán bạch cầu cấp (ung thư máu) dòng B và thuộc nhóm nguy cơ cao. Sau khi điều trị bằng hóa trị liệu, bé tái phát tủy lần thứ nhất. Lúc này, bác sĩ tiến hành ghép tủy nửa thuận hợp từ cha. Tuy nhiên, sau một thời gian, bệnh lại tái phát lần thứ hai.

"Khi bệnh nhân đã hóa trị, đã ghép mà vẫn tái phát thì giải pháp duy nhất còn lại là CAR-T cell. Đây là phương pháp khó, chi phí lớn, nhưng là hy vọng cuối cùng", GS Dũng cho biết.

Do trong nước chưa thể triển khai, bệnh nhi được chỉ định truyền CAR-T cell tại Đài Loan, nơi có mức chi phí rẻ hơn so với các nước khác trong khu vực.

"Đồng nghiệp tại đây hỗ trợ rất nhiều, miễn phí cả chi phí ăn ở, đi lại, nên gia đình bệnh nhi mới có thể theo đến cùng", bác sĩ Dũng nói thêm.

Chi phí chính xác không được công bố, nhưng theo GS Dũng, có thể tính tới hàng chục tỷ đồng. Sau khi truyền CAR-T ở Đài Loan, bé quay về Việt Nam để điều trị duy trì và theo dõi tại Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP.HCM.

Bệnh nhi được truyền CAR-T cell tại Đài Loan. Ảnh: BVCC.

Hơn một năm trôi qua, bệnh nhi vẫn sống khỏe mạnh, sinh hoạt bình thường, hàng tháng được nhập thuốc và tái khám.

"Đây là ca đầu tiên ở Việt Nam áp dụng liệu pháp CAR-T cell thành công. Bệnh nhi sống khỏe mạnh đến nay đã hơn một năm, điều này mở ra hy vọng rất lớn cho các ca tương tự", GS Dũng nhấn mạnh.

Tuy nhiên, không phải ca nào cũng may mắn. Bệnh viện từng triển khai thêm một trường hợp khác nhưng không thành công. Nguyên nhân chủ yếu là CAR-T có chi phí quá cao, thành rào cản với nhiều gia đình.

Theo bác sĩ Dũng, CAR-T cell là một trong những tiến bộ nổi bật của y học hiện đại trong điều trị ung thư máu. Liệu pháp này giúp bệnh nhân có cơ hội sống thêm nhiều năm ngay cả khi đã thất bại với các phương pháp điều trị chuẩn.

"Các kỹ thuật ghép tế bào gốc tạo máu như ghép tủy xương, ghép máu cuống rốn, ghép tế bào máu ngoại vi… chúng tôi đều đã thực hiện. CAR-T là bước kế tiếp và mang tính đột phá nhất hiện nay", GS Dũng cho hay.

Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP.HCM đặt mục tiêu tự sản xuất CAR-T trong nước, nhờ đó giảm chi phí xuống còn dưới 500 triệu đồng/ca, tức rẻ hơn 20 lần so với ra nước ngoài.

Bác sĩ Dũng cho hay bệnh viện đã chuẩn bị về nhân lực, cơ sở vật chất và có sự hỗ trợ của chuyên gia quốc tế. Nếu làm chủ kỹ thuật này, bệnh nhân Việt Nam sẽ tiếp cận được liệu pháp tiên tiến với chi phí hợp lý hơn rất nhiều.

Theo ông, các nghiên cứu tại Nhật Bản đã chứng minh CAR-T có hiệu quả điều trị tốt, mở ra triển vọng lớn khi triển khai rộng rãi ở Việt Nam.

Hội nghị khoa học lần này do Bệnh viện Truyền máu - Huyết học đăng cai TP.HCM, quy tụ gần 2.000 đại biểu với hơn 350 chuyên gia quốc tế từ hơn 40 quốc gia, cùng hơn 210 báo cáo khoa học.

Đây được xem là sự kiện lớn nhất trong lịch sử hội nghị ngành huyết học Việt Nam, gồm ba hội nghị khoa học song song là Hội nghị Truyền máu - ghép - liệu pháp tế bào Việt Pháp mở rộng lần 8, Hội nghị ghép tế bào gốc tủy xương và máu châu Á - Thái Bình Dương lần 30. Hội nghị là nơi trao đổi những tiến bộ mới nhất về truyền máu, ghép tế bào gốc, liệu pháp gene và liệu pháp tế bào.