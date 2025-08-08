Ca hội chẩn đặc biệt ở BV Bạch Mai để cứu đôi mắt người đàn ông

Khoảng một tuần trước nhập viện, mắt trái người đàn ông ở Ninh Bình mờ dần rồi nhanh chóng lan sang mắt phải. Không đau, nhưng thị lực tụt nhanh đến mức báo động, đe dọa mù lòa.

Chỉ ít lâu sau khi nhập viện, mắt anh S. đã không còn phân biệt được ánh sáng. Các xét nghiệm. Ảnh minh họa: Freepik.

Ngày nhập viện, thị lực của anh N.V.S. (43 tuổi, Ninh Bình) chỉ còn phân biệt được bóng bàn tay. Trước đó khoảng một tuần, mắt trái anh bắt đầu mờ, sau đó nhanh chóng lan sang mắt phải. Không đau nhức, nhưng tầm nhìn sụt giảm nhanh đến mức nguy hiểm, anh lập tức được đưa tới khoa Mắt, Bệnh viện Bạch Mai.

Kết quả thăm khám cho thấy cả hai mắt xuất tiết, võng mạc hoại tử lan tỏa, dấu hiệu điển hình của viêm võng mạc hoại tử cấp (acute retinal necrosis - ARN). Đây là bệnh lý hiếm, thường liên quan nhiễm virus ở người có rối loạn miễn dịch, tiến triển nhanh và có thể dẫn đến mù lòa chỉ trong thời gian ngắn.

Chỉ ít lâu sau khi nhập viện, mắt anh S. đã không còn phân biệt được ánh sáng.

Các xét nghiệm chuyên sâu loại trừ nguyên nhân virus thông thường (HSV, VZV, CMV…) nhưng phát hiện nhiều chỉ dấu bất thường: anti-cardiolipin IgM, anti-β2 glycoprotein IgM và anti-phospholipid IgM đều dương tính. Kết quả này khẳng định bệnh nhân mắc hội chứng kháng phospholipid - một rối loạn tự miễn hiếm gặp có thể gây viêm mạch máu võng mạc và hàng loạt biến chứng toàn thân.

️Thăm khám đáy mắt cho thấy hình ảnh xuất tiết, hoại tử võng mạc lan tỏa ở cả hai mắt. Ảnh: BVCC.

Trước tình trạng thị lực nguy kịch, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức hội chẩn khẩn toàn viện, huy động các chuyên khoa Miễn dịch - Dị ứng, Cấp cứu, Truyền nhiễm, Tim mạch, Huyết học… Bệnh nhân được chẩn đoán viêm võng mạc hoại tử cấp 2 mắt do hội chứng kháng phospholipid và lập tức điều trị bằng ức chế miễn dịch mạnh, thuốc chống đông ngừa tắc mạch, kết hợp lọc huyết tương 5 lần để loại bỏ tự kháng thể.

Sau hơn 3 tuần điều trị tích cực, ngày 30/7, anh S. quay lại tái khám với kết quả thị lực phục hồi 20/50 ở cả hai mắt, võng mạc ổn định, không còn hoại tử tiến triển.

Đây được coi là ca điều trị phục hồi thị lực ngoạn mục ở một bệnh lý hiếm, vốn thường để lại di chứng nặng nề nếu chậm chẩn đoán và can thiệp.