Cả làng ở Tứ Xuyên đào bới đất tìm chìa khóa ôtô bị chuột chũi lấy cắp

Một chuyến đi chơi ở Tứ Xuyên, Trung Quốc bỗng biến thành cuộc "truy tìm kho báu" kỳ quặc, khi chìa khóa ôtô của du khách bị một con chuột chũi đất tha đi.

Du khách đang chụp ảnh một con chuột chũi đất ở Trung Quốc. Ảnh: China News Service.

Sự việc hy hữu xảy ra vào ngày 3/8 tại thị trấn Genie, thuộc huyện Litang, tỉnh Tứ Xuyên. Một du khách có tài khoản là "Dog Brother" chia sẻ lại trải nghiệm của anh trên mạng xã hội. Anh kể lại rằng trong lúc anh và bạn bè đang khám phá khu vực này, một con chuột chũi đất (còn gọi là sóc đất) bất ngờ ngoạm lấy chùm chìa khóa ôtô rồi nhanh chóng chui tọt vào hang của nó ngay trước sự ngỡ ngàng của anh và nhóm bạn.

Fang - một người phụ nữ trong nhóm - cho biết họ đã mạo hiểm đến gần hang chuột chũi, nơi một số chú chuột đang chui ra ngoài tìm thức ăn. Con của cô phấn khích trước cảnh tượng đó và đã lấy một ít trái cây và đồ ăn nhẹ từ trong xe ra cho chúng ăn.

Trước đó, gia đình cô mang theo nhiều đồ ăn vặt, để chung trong một túi cùng điện thoại và chìa khóa xe. Trong lúc lũ trẻ mải mê cho chuột ăn, một con đã nhanh tay tha cả chìa khóa vào hang.

"Lúc tôi quay lại thì thấy nó không chỉ 'chôm' đồ ăn mà còn lôi cả chìa khóa xe xuống hang trước mắt gia đình tôi", Fang kể.

Dù đã cố gắng dùng gậy thọc vào hang nhưng bất thành, họ đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của người dân địa phương, SCMP đưa tin.

Người dân đổ xô đến hỗ trợ nhóm du khách tìm kiếm chìa khóa. Ảnh: thecover.cn.

Một video lan truyền trên mạng cho thấy dân làng và các tình nguyện viên du lịch địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, cùng nhau "đào hang" và "tìm kiếm trên diện rộng" để tìm lại chiếc chìa khóa ôtô.

"Họ thử đủ cách để lấy lại chìa khóa, từ nam châm, dây thép, nhiều loại dụng cụ khác, thậm chí gọi cả người chăn gia súc tại địa phương đến giúp. Cuối cùng, trưởng làng và bí thư chi bộ cũng tham gia vào cuộc tìm kiếm", Fang chia sẻ với đài Truyền hình và Phát thanh Giang Tây Trung Quốc.

Sau nỗ lực tìm kiếm từ 15h đến 19h, nhóm du khách đã lấy lại được chùm chìa khóa nhờ thỏi nam châm mạnh.

Sự việc hài hước này diễn ra sau một sự cố tương tự ở huyện Litang tháng trước, khi một con chuột chũi "chôm" chiếc camera thể thao DJI Action 4 của du khách. Tiếc là chiếc camera bị kéo xuống hang và không bao giờ được tìm thấy.

Nam du khách nằm sạp xuống đất, tìm mọi cách để lấy lại chùm chìa khóa. Ảnh: thecover.cn.

Sau hai sự cố liên tiếp, chính quyền địa phương đã khuyến cáo du khách không cho chuột chũi ăn, bởi tiềm ẩn nhiều rủi ro về sức khỏe và nguy cơ bị cắn dẫn đến nhiễm trùng. Vụ việc đã thu hút sự chú ý và thích thú của đông đảo cư dân mạng Trung Quốc.

Một người hài hước bình luận: "Chắc chắn con chuột chũi đất đang ở trong hang quay video: 'Chào mọi người, hôm nay tôi vừa tậu được một chiếc ôtô mới đấy!'".

Một người khác cũng dí dỏm: "Với một chiếc camera và giờ là chìa khóa ôtô, những con chuột chũi này có thể bắt đầu quay vlog du lịch của riêng chúng rồi".