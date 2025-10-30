Ca mổ căng thẳng cứu dương vật bị đứt lìa của bé trai

Bé trai 9 tuổi ở Hải Phòng bị đứt lìa dương vật do ngã vào cửa kính vỡ. Các bác sĩ đã trải qua ca phẫu thuật căng thẳng để nối lại dương vật thành công.

Đứt dương vật là tình trạng cấp cứu nguy hiểm. Ảnh: Freepik.

Trong lúc đang sinh hoạt tại nhà, em N.T.N. (9 tuổi, trú tại quận Ngô Quyền, Hải Phòng) không may ngã ngồi vào cánh cửa kính nhà tắm. Tấm kính vỡ cắt sâu vào vùng tầng sinh môn, gây vết thương dài từ dưới bìu đến mặt trong đùi phải, khiến phần dương vật bị đứt rời. Gia đình lập tức đưa em đến Bệnh viện Nhi Hải Phòng để cấp cứu.

Ngay khi tiếp nhận, đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện đã nhanh chóng tiến hành thăm khám, làm các xét nghiệm cần thiết và khẩn trương đưa bệnh nhi vào phòng mổ cấp cứu. Qua kiểm tra, các bác sĩ xác định dương vật bị đứt rời hoàn toàn phía dưới bìu. Ê-kíp phẫu thuật lập tức tiến hành nối lại toàn bộ cấu trúc, bao gồm vật hang, vật xốp, ống niệu đạo và hệ thống mạch máu nhỏ nuôi dưỡng dương vật.

Sau phẫu thuật 14 ngày, tình trạng của trẻ ổn định, dương vật đã hồi phục và có thể tiểu tiện bình thường.

Đại tá, TS.BS Nguyễn Huy Thọ, nguyên Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật Hàm mặt và Tạo hình, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết với những trường hợp may mắn tìm lại được bộ phận bị đứt rời, nếu được bảo quản đúng cách và chuyển đến bệnh viện kịp thời, khả năng ghép nối thành công là rất cao. Tuy nhiên, việc phục hồi chức năng, đặc biệt là chức năng sinh dục, lại phức tạp hơn nhiều và khó có thể dự đoán trước kết quả.

Ông phân tích, khả năng phục hồi của bộ phận bị đứt rời phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là mức độ tổn thương và chức năng đặc thù của cơ quan đó. Ví dụ, dương vật ngoài chức năng tiểu tiện còn cần đảm bảo khả năng cương cứng để giao hợp. Trên thực tế, không phải trường hợp nào sau khi nối lại cũng có thể duy trì được chức năng này.

Bên cạnh đó, kết quả phụ thuộc rất lớn vào mức độ tổn thương ban đầu. Một số trường hợp cần phải trải qua nhiều ca phẫu thuật bổ sung để phục hồi chức năng, song cũng hiếm khi có thể đạt được sự hồi phục hoàn toàn.